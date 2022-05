Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Vedoucí tým tabulky byl nad naše síly a ukázal velkou kvalitu s dobrou organizací hry. Naše bojovnost na dovednosti hráčů hostí nestačily a Dolní Bečva si dokázala vytvořit několik dobrých příležitostí. Do půle si hosté vypracovali dvoubrankový náskok. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, hosté byli častěji na míči a z několika dobrých možností se jim jednou podařilo dostat míč do naší sítě. Na precizní hru hostí jsme v průběhu celého utkání nenašli recept a tak je jejich výhra naprosto zasloužená."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Utkání v Halenkově jsme nakonec zvládli bez větších potíží. Opět jsme si vytvářeli šance jako na běžícím pásu. Do půle jsme vstřeli dvě branky. Domácí tým se soustředil spíše na obranu. I ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře, ale naši převahu jsme přetavili pouze v jednu trefu. Naše vítězství mohlo být i vyšší, přesto jsme s výhrou o tři góly maximálně spokojeni. Domácí tým podal snaživý výkon, ale tentokrát na nás neměl. Na pěkném hřišti jsme mohli praktikovat svoji útočnou hru. Teď nás čeká utkání ve Lhotce, kde hraje své utkání Choryně a chceme zde prodloužit svoji sérii 17 zápasů bez prohry."

KRHOVÁ - RATIBOŘ 3:3 (2:1)

Alois Bayer, činovník Krhové: „Z utkání s Ratiboří jsme vytěžili pouze jeden bod, což je v naší situace málo. Přitom v první půli jsme svého soupeře jasně převyšovali. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým vedením, které mohlo být i vyšší. Hosté ve druhém dějství zlepšili svoji hru a podařilo se jim srovnat. V závěru jsme sahali po výhře, kdy se trefil v 85. minutě Plesník. Proti byl ale kanonýr Sovák, který v 88. minutě srovnal. V dalším kole hostíme rezervu Slavičína a budeme chtít bodovat naplno."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Krhová mne hodně překvapila, hrála moc dobře bylo vidět, že hrají každý zápas o šest bodů. Fotbal to byl nahoru dolů, na šance tak šest šest. My jsme prospali první půli. Ve druhém poločasu jsme se zlepšili a v závěru srovnali. Takže nakonec oprávněná remíza a bod z venku se určitě počítá."

POLIČNÁ - PRLOV 0:2 (0:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V našem týmu řádí velká marodka a přidal se k tomu i covid. Chtěli jsme zlomit prokletí z posledních utkání, kdy neproměňujeme své šance. Mužstvo je však v jakési křeči a dopouštíme se zbytečných chyb. Na hostujícím týmu bylo vidět, že bojuje o záchranu a nakonec si odvezli všechny tři body. Tabulka se na konci hodně srovnala a rázem jsme se ocitli v dolní polovině. Hráčům nelze vytknout zvýšenou bojovnost, ale trápíme se v zakončení. Budeme tak muset zmobilizovat všechny síly a začít bodovat."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Stále hrajeme o záchranu a situace na konci tabulky se hodně dramatizuje. V poslední době vyhrávají týmy z konce tabulky a nikdo nemá nic jistého. V první půli se hrála v Poličné vyrovnaná partie, s několika šancemi na obou stranách. Přežili jsme šanci domácí týmu, u nás byl v samostatném úniku Juráň, ale golman domácích ho vychytal. Nám se podařil nástup do druhé půle a po brance Holého jsme šli do vedení. O tři minuty později proměnil Langer penaltu po faulu na Holého a rázem jsme vedli o dvě branky. Poslední půlhodinu jsme si taktickou hrou pohlídali a po velmi bojovném výkonu bereme cenné tři body. V pátek nás čeká dohrávka proti brumovské rezervě a dá se očekávat, že ta přijede v silném složení."

JABLŮNKA - PŘÍLUKY 1:0 (0:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „V duelu s Přílukami jsme byli jednoznačně lepším týmem, dali jsme branku již v 10. minutě, což nás hodně uklidnilo. V průběhu zápasu jsme hosty nepustili do žádné vyložené šance, v obraně jsme hráli velice dobře. Měli jsme asi čtyři vyložené šance, včetně opět neproměněné penalty. To už je pro nás evergreen a na to už si pomalu zvykáme. Naše výhra je naprosto zasloužená, jenom jsme se nemuseli strachovat až do konce a utkání jsme mohli dohrát ve větším klidu. Výborný rozhodčí, který utkání zvládal s přehledem."

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Na utkání do Jablůnky jsme přijeli s absencí mnoha opor a na výkonu to bylo bohužel znát. Nedařilo se nám skoro nic a našeho slabého výkonu využili domácí ke vstřelení rychlé branky. Bohužel nás to neprobudilo a domácí mohli navýšit z penalty, ale hráč mířil vedle. Naše hra se malinko zlepšila v druhém poločase, ale častá zbrklost zapříčinila minimum šancí. Asi největší šanci na vyrovnání jsme měli minutu před koncem, kdy ve vápně Vajda sklep letící míč pro Adamíka, ale ten poslal míč v tutové šanci jen do náručí brankáře. Domácí byli v zápase lepší a zaslouženě vyhráli. My si musíme z toho vzít ponaučení a v dalším zápase doma s Poličnou vybojovat tři body."

SLAVIČÍN B - CHORYNĚ 5:1 (3:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „K utkání jsme nastoupili posílení o hráče širšího kádru A mužstva a nejvíce nám pomohl Pet Švach, který se vrací po zranění. Zvládli jsme začátek utkání a již po deseti minutách se trefil Zvoníček z přímého kopu. Hosté hráli za hranici tvrdosti a svoji nedisciplinovaností nám vývoj utkání ulehčili. Nejpve viděl hostující hráč červenou kartu již ve 13. minutě. Přesilovku jsme využili ke vstřelení dalších dvou branek. Hosté po nástupu do druhé půle snížili, ale zanedlouho Petr Švach zkompletoval hattrick. Po hodině hry viděl přísnou druhou žlutou kartu druhý hráč hostí a proti devíti hráčům hostí se utkání jen dohrávalo. Mohli jsme přidat další branky, trefil se pouze Havlín. Naše vítězství je naprosto zasloužené, hosté doplatili na svoji přílišnou tvrdost, přesto si myslím, že bychom utkání v naší sestavě zvládli i proti kompletnímu týmu Choryně."

David Kocman, trenér Choryně: „Utkání na umělé trávě jsme absolutně nezvládli. Chybělo nám několik hráčů, včetně brankáře. Inkasovali jsme rychlou branku z trestného kopu. Poté jsme měli šanci na vyrovnání. Vzápětí jsme šli po druhé žluté kartě Staňka do oslabení. Domácí přesilovku do půle zužitkovali dvěmi brankami. Ve druhém dějství jsme snížili na dvoubrankový rozdíl. Domácí ale přidali čtvrtou branku. Zanedlouho přišla velmi přísná červená karta pro našeho Ječmeně. Domácí převahy dvo hráčů v poli využili ke vstřelení páté branky. V závěru se utkání již jen dohrávalo. Domácí tým ale ukázal svoji kvalitu, my jsme mu to ale usnadnili dvojím vyloučením a individuálními chybami. Naše vítězná série je tak u konce, ale musíme se plně soustředit na další utkání, především se soupeři hrajícími o záchranu v soutěži."

HOVĚZÍ - LIDEČKO 2:0 (1:0)

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Hostili jsme třetí tým tabulky a byli jsme na něj velmi dobře připraveni. V prvním dějství byla k vidění vyrovnaná partie a několik příležitostí bylo na obou stranách. Na konci první půle jsme šli do deseti, paradoxně jsme se brankou do šatny ujali vedení. Ve druhé půli jsme se zaměřili na precizní obranu, se kterou si hosté nevěděli rady. Navíc jsme hrozili z nebezpečných kontrů. V 66. minutě nás poslal do dvoubrankového vedení Kostka a hosté již nenašli na naše dvoubrankové vedení odpověď. Naše výhra je po velmi bojovném výkonu nakonec zasloužená."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Zaslouženě jsme prohráli. Domácí bojovali, hráli důrazně, šli daleko více za vítězstvím než my. My jsme ani neměli moc šancí. Aleš Číž se mohl prosadit, ale z jedenácti metrů řešil situaci na jeden dotek z první než na dva a přestřelil. Brankář Hyžák nás podržel proti nájezdu domácího hráče. Ani v přesilovce v druhém poločase jsme se nedokázali prosadit. Domácí byli z brejků nebezpeční. Náš výkon byl křečovitý a hráčům svazovala nohy nervozita."

PROSTŘ. BEČVA - BRUMOV B 3:2 (1:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Sehráli jsme dobré utkání s kvalitním soupeřem posíleným o několik hráčů A mužstva. Hosté byli v první půli více na míči, přesto jsme skórovali my a ještě nastřelili dvakrát konstrukci branky. Na začátku druhé půle jsme utkání kontrolovali a mohli zvýšit vedení. Čekal jsem, že utkání dohrajeme na 1:0, ale pak začala bláznivá desetinutovka. Hosté srovnali po špatně domluvě obrany a gólmana. Po proměněné penaltě jsme šli znovu do vedení, ovšem vzápětí po další hrubce hosté znova vyrovnali. V poslední minutě se protáhl kolem obrany Vašut a strhl vítězství na naší stranu. Soupeř byl fotbalový, my jsme nezaostávali a trochu se štěstím zápas zvládli."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Na utkání v Prostřední Bečvě se nám podařilo poskládat velmi kvalitní sestavu s několika fluktuanty z A týmu, přesto to na body nestačilo. V první půli jsme byli fotbalovějším celkem, ale svoje příležitosti jsme nedokázali dotáhnout do konce. Domácí v první půli nastřelili brankovou konstrukci a své vedení mohli z brejku i navýšit. Závěr utkání byl hodně divoký. Nejdříve Habanec po chybě domácí obrany v 79. minutě srovnal. Poté sudí nařídil v 83. minutě proti nám nesmyslnou penaltu. Podařilo se nám v 86. minutě Struhařem vyrovnat. O chvíli později mohl Habanec strhnout vhru na naši stranu. V závěru stálo fotbalové štěstí při domácím týmu, který se po střele Vašuta mohl radovat v 89. minutě z výhry. Už jsem toho ve fotbalu zažil hodně a poznám, kdy sudí píská utkání tendenčně a to se i v Prostřední Bečvě stalo. Prohrát jsme si ale za tu naši dřinu nezasloužili a sportovní štěstěna se k nám tentokrát obrátila zády."

