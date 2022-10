I. B třída – sk. A: Lidečko si v Dolní Lhotě otevřelo střelnici

JABLŮNKA - RATIBOŘ 1:1 (0:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Derby přineslo poměrně vyrovnané utkání. Hosté se poučili z minulého duelu, kdy odjeli s krutou prohrou. Zaměřili se hlavně na důslednou obranu. My jsme si v první půli vytvořili pár příležitostí, ale v zakončení se nám nedařilo. Hosté se v úvodu druhé půle ujali vedení. Poté jsme zvýšili aktivitu. Vyrovnání přišlo dvacet minut před koncem, kdy se krásně trefil Kovalík. Rozhodující branku jsme už nepřidali. Konečná remíza je nejspíše spravedlivá, náš výkon tentokrát nebyl ideální a vázla nám kombinace."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V paměti jsme ještě měli debakl z uplynulé sezony, tentokrát jsme podali mnohem lepší výkon. V první půli příliš mnoho brankových příležitostí k vidění nebylo. Také proto se do kabin odcházelo za nerozhodného stavu. V úvodu druhé půle nám vyšla pěkná akce a šli jsme do vedení. Domácí srovnali utěšenou střelou osmnáct minut před koncem. Do konce utkání už byla naše obrana pozorná a cennou remízu jsme uhájili až do závěrečného hvizdu."