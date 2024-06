/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Ratiboře přišli v posledním kole I. B třídy skupiny A o výhru v Halenkově až v závěru, vlachovický Adam Bartoš čtyřmi trefami sťal Prlov a získal korunu krále střelců! Poličná o víkendu ztratila v Bynině dvoubrankový náskok a v místním derby přetlačila Bylnice brumovskou rezervu. Na postupové oslavy do Horní Bečvy přišlo 350 diváků, domácí udolali Lužkovice až v samotném konci.

Fotbalisté Lužkovic (v červeném) v 16. kole I. B třídy skupiny A nad Kelčí několikrát vedli, aby se nakonec rozešli smírně 3:3. Duel sledovalo 250 fanoušků! | Foto: pro Deník/Pavel Hrdlička

HALENKOV - RATIBOŘ 3:3 (1:1)

David Pisklák, trenér Halenkova: „Otevřený zápas, nahoru a dolů a šance byly na obou stranách. A nakonec se urodila asi spravedlivá remíza. V první minutě jsme zažili trošku šok, kdy jsme dostali gól. A pak jsme skóre vždy dotahovali. Ale hosté měli šanci na 4:2, tu nedali. V závěru jsme šli posledních deset minut tvrdě za vyrovnáním, měli tlak a zaslouženě jsme vyrovnali. Byl to dobrý zapas z obou stran, šance na obou stranách, zasloužená dělba bodů z mého pohledu."

MISTROVSKÁ KOPANÁ - konečné tabulky a označené postupy a sestupy!

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V Halenkově jsme odehráli velmi dobré utkání a byli jsme jen pár minut od zisku tří bodů. Povedl se nám začátek duelu a již v 1. minutě nás poslal Potočný do vedení. Domácí ale ještě do půle stihli srovnat kanonýrem Škrobákem. Ve druhém poločasu jsme se ujeli opět vedení, kdy se v 52. minutě trefil Hurta. Domácí v 66. minutě vyrovnali. O dvě minuty později nás svojí druhou brankou v utkání znovu Potočný poslal do vedení. Domácí v závěru hráli již vabank a v 89. minutě jim Škrobák vystřelil jeden bod. A škoda, že jsme výhru neudrželi, konečná remíza je ale spravedlivá."

BRUMOV B - BYLNICE 1:2 (0:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V našem městě se slaví 60 let od spojení Brumova s Bylnicí a tak jsme kývli na to, aby se utkání nakonec odehrálo v Bylnici. Utkání bylo jako vždy vyhecované a přineslo množství žlutých karet. Měli jsme sice častěji míč na svých kopačkách, ale domácí bojovali a na nás to stačilo. Ve třinácté minutě jsme dostali první branku. Do poločasu se nám vyrovnat nepodařilo. Ve druhém poločasu jsme v 65. minutě inkasovali podruhé. Osm minut před koncem sice Fojtík snížil na 1:2, ale to bylo z naší strany všechno. Hráli jsme hodně profesorsky, domácí dali do toho více fotbalového srdíčka."

Krajský přebor: radost i smutek na závěr. Napajedla hlásí změnu!

Zdeněk Minarčík, činovník Bylnice: „Nedělní městské derby, kde byl jako domácí tým dle rozpisu veden FC Brumov se dnes výjimečně odehrálo na našem hřišti pod Strání. I přes netradiční desátou hodinu si na zápas našlo cestu spoustu fanoušků. Dnes mohli diváci vidět zajímavý zápas, kde nechybělo nic co obnáší klasické derby, emoce, tvrdost, spoustu krásných akcí. Nejlépe zápas zvládli naši borci a zaslouženě vyhráli 2:1 i když z hlediska jednoznačných šancí to mohlo být daleko více."

BYNINA - POLIČNÁ 3:2 (1:2)

David Kelnar, trenér Byniny: „Závěrečné utkání v této sezony jsme nakonec zakončili výhrou, která se však nerodila vůbec lehce. Ve 37. minutě jsme již prohrávali o dvě branky. Nejdříve se trefil po standartní situaci Kapusta a po něm i Květoň. Pomohla nám trefa Matuly ve 44. minutě. Ve druhé půli jsme ihned po třech minutách vyrovnali, kdy rychlý kontr zužitkoval Kuchařík. I nadále jsme šli v derby za vítězstvím, hosté byli ale nebezpeční. Výhru nám vystřelil šest minut před koncem Janeček. V utkání dvou rozdílných poločasů bereme tři body a bereme jako nováček třetí místo, za což jsme rádi. Nakonec jsme kývli na nabídku KFS Zlín na dodatečný postup do 1. A třídy a je to pro nás velká výzva."

I. A třída – sk. A: Černý Petr nakonec zůstal Valašským Příkazům

Matěj Šedý, činovník Poličné: „V utkání v Bynině jsme dali prostor širšímu kádru a jenom střelecká nemohoucnost, nám zabránila v bodovém zisku. Zejména v první půli jsme byli lepším týmem a svoji převahu jsme korunovali dvěma trefami. Nejdříve se prosadil ve 29. Kapusta a o osm minut později přidal druhou branku Květoň. nechali jsme si ale dát branku do šatny, což domácí nabudilo. Ti jen nakopávali míče a spoléhali na standartní situace. V úvodu druhé půle bylo srovnáno, kdy domácí zužitkovali brejkovou situaci. Mohli jsme jít znovu do vedení, což se nestalo a šest minut před koncem domácí vstřelili vítěznou branku."

LUDKOVICE - JABLŮNKA 8:1 (4:0)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „V duelu s Jablůnkou jsme si s chutí zastříleli. Již v 17. minutě to bylo 3:0 a hosté byli zralí na ručník. Do půle jsme přidali ještě jednu branku. Ve druhém dějství jsme skóre ještě navýšili, střelecky se dařilo Zábojníkovi, který se trefil čtyřikrát. Hosté byli hodně odevzdaní a těch branek jsme mohli dát podstatně více. V závěru dal branku dokonce i předseda klubu Filip Kunorza. V příští sezoně by jsme měli působit ve zlínské 1. B třídě v její B skupině. Nabídku postupu do 1.A třídy jsme prozatím odmítli, nejsme na to připraveni ani hráčsky ani funkcionářsky."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Do Ludkovic jsme přijeli v hodně kombinované sestavě a příležitost tak dostali někteří dorostenci. Příliš nám nevyšel začátek zápasu a po sedmnácti minutách jsme už prohrávali o tři branky. Domácí pokračovali v kanonádě i po přestávce, nám se po hodině hry podařilo dát Hutyrou branku. Utkání se pak jen dohrávalo, bylo vidět, že už je konec sezony. V tomto složení jsme však neměli šanci na úspěch."

H. BEČVA - LUŽKOVICE 3:2 (1:1)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Slavili jsme postup do 1. A třídy a dorazilo 350 našich příznivců. Hosté nám ale nedali svoji kůži lacino a drželi s námi krok. Po půlhodině se ujali vedení. V poslední minutě první půle ale Juřík vyrovnal. Ve druhém poločasu jsme hosty zatlačili, ale v 60. minutě jsme inkasovali branku, kdy se trefil agilní Bosman. Naštěstí má střeleckou formu v posledních zápasech Juřík a za osm minut později vyrovnal. Rozuzlení duelu přišlo v samotném závěru, kdy nám výhru vystřelil v 88. minutě Ondruch po krásné brejkové akci. Mohly pak propuknout oslavy s našimi skvělými fanoušky, kterým děkujeme za přízeň po celou sezonu. Myslím si, že postup jsme si zasloužili, sice ten rozjezd po zimní pauze byl pomalejší, ale postupem času jsme nabrali správné obrátky. Na vyšší soutěž se musíme pořádně připravit, sejdou se zde tři Bečvy a budeme hrát i další derby. Pro fanoušky to bude ideální soutěž."

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Na utkání jsem nebyl přítomen, ale podle informací jsme odehráli velmi kvalitní utkání a po zápase nás chválili i domácí příznivci. Sestavu jsme vyztužili i zlínským asistentem Ivošem Světlíkem. V utkání jsme dvakrát neudrželi nadějné vedení. O výhru jsme přišli až v závěru, kdy se domácím podařilo zužitkovat rychlý kontr. Za předvedený výkon se nemusíme stydět a je příslibem do podzimní části."

PRLOV - VLACHOVICE 2:5 (2:1)

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Pro utkání s Vlachovicemi jsem se musel obejít bez několika klíčových hráčů a musel jsem improvizovat se sestavou. Když to tak shrnu za celé jaro, tak jsme měli problém vždy to nějak poskládat. Začátek zápasu s Vlachovicemi se odehrával ve velkém tempu. Z obou dvou stran to bylo hodně bojovné. Prvních dvacet minut se hrálo jen po šestnáctky bez gólových příležitostí, nebo přesného zakončení. Přišla 23.min. a po faulu na našeho útočníka jsme zahrávali pokutový kop. Toho se nekompromisně zhostil Sochora. Ještě jsme přidali do poločasu jednu branku pěknou střelou Helise. Už se zdálo, že si první poločas pohlídáme, ale opět jako v ostatních zápasech jsme si nepohlídali dlouhý nákop za obranu a šikovný hostující útočník toho skvěle využil a snížil tak na 2:1.

Druhý poločas jsme opět prospali a nedokázali jsme navázat na dobrou hru z prvního poločasu. Hostující tým zcela převzal iniciativu na hřišti. Mrzí mě, že z dobrého rozehraného zápasu si to tak dovedeme zkomplikovat. Bylo to i tím, že nám došly síly. Vlachovice svou urputnou hrou otočili skóre zápasu a zaslouženě vyhráli. Měli jsme celé jaro problémy se sestavou. Každý zápas jsme hráli v jiné sestavě. Třeba že do Horní Bečvy jsme odjížděli v osmi hráčích. Je to někdy těžký hrát kvalitní fotbal když víme, že se ani nesejdeme. Ale chci svým svěřencům za celé jaro moc a moc poděkovat. Poznal jsem spoustu skvělých a výborných kluků. Naše cesty se rozcházejí, protože jak Prlov, tak Valašská Polanka se spojují. A Valašská Polanka už má svého kouče v týmu. Tak přeji klukům hodně sportovních úspěchů a v osobním životě nech se jim moc a moc daří. Ještě jednou jim moc za vše děkuji."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Od začátku se hrálo vyrovnané utkání. Oba týmy chtěly hrát fotbal. Soupeř šel do dvoubrankového vedení. My jsme do poločasu snížili. Ve druhém poločase jsme od 70. minuty fyzicky přehráli soupeře a zakončili sezonu pozitivně. Chtěl bych poděkovat týmu a vedení SK Vlachovice za celou sezónu a také za šanci trénovat A tým. Spolupráce je nastavená dobře, ale musíme v tom všichni pokračovat a společně pracovat na zlepšení, jelikož udržovat amatérský fotbal v chodu, začíná být pro mnoho klubů vážný problém."

KELČ - CHORYNĚ 4:5 (1:3)

předehráno 1. 5.