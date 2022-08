DOLNÍ BEČVA - VLACHOVICE 6:0 (3:0)

Milan Matula, činovník Dolní Bečvy: „Skvělým způsobem jsme vstoupili do utkání a v 16. minutě jsme vedli již o tři branky. Hosté za stavu 1:0 nastřelili tyčku, ale to bylo z jejich strany vše. Po vyloučení hostujícího Kudely po půlhodině hry nebylo o vítězi utkání pochyb. Ve druhé půli jsme přidali další tři střelecké zásahy, navíc Kryštof Špatný zkompletoval hattrick. Další brejkové akce jsme navíc nedotáhli to zdárného konce a hosty podržel brankář. Mužstvo podalo velmi zodpovědný výkon a tentokrát nám to šlapalo i směrem dozadu. Hosté nehráli v poli špatně, ale na náš soustředěný výkon to nestačilo. Naše výhra je naprosto zasloužená, konečně jsme udrželi vzadu nulu a přidali jsme i hezké branky."

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Utkání v Dolní Bečvě jsme vůbec nezvládli a domácí nás přehráli ve všech herních čiinostech. V oslabené sestavě jsme již po šestnácti minutách prohrávali o tři branky. Po půlhodině hry jsme navíc přišli o vyloučeného Kudelu. V deseti jsme už neměli šanci na nějaký zvrat v utkání a domácí ve druhé půli přidali další tři góly. Na toto utkání musíme co nejrychleji zapomenout."