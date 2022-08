BRUMOV B - HOVĚZÍ 0:1 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „První utkání nové sezony nás nezastihl v dobrém rozpoložení a doplatili jsme na střeleckou nemohoucnost. V první půli s námi ještě drželi krok a každé mužstvo si vytvořilo po jedné vyložené příležitosti. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Hosté se ve druhé půli zaměřili na bránění a čekali na svoji příležitost. Ta se jim naskytla po hodině hry a hned ji využili. Poté jsme si vytvořili místy až drtivý tlak, ale ani ty největší šance jsme spálili. Hosté dohrávali o deseti hráčích a s vypětích všech sil výhru uhájili. My jsme se nakonec střelecky trápili až do závěrečného hvizdu a pokud nedáme branku, tak nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Do Brumova jsme odjížděli v hodně okleštěné sestavě a pouze v jedenácti lidech. Hráli jsme proto zodpovědně zezadu a v prvním poločasu se hrála otevřená partie. Spoléhali jsme na brejkové situace a po hodině hry nás poslal Koňařík do vedení. Domácí nás pak hodně přitlačili, ale naše obrana odolala až do konce zápasu. Navíc jsme dohrávali v deseti, když byl v 85. minutě vyloučen Hromada. Výhra je pro nás velmi cenná, domácí neproměnili své velké příležitosti a to nakonec i rozhodlo."