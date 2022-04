Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Utkání bylo od začátku vyhecované a bojovné. I přes jasný výsledek to bylo herně vyrovnané, ale góly jsme dali my a asi i díky větší vůli po vítězství jsme vyhráli. Nedělní utkání na Příluku bylo jediné hrané ze skupiny A a to díky relativně hratelnému povrchu. Utkání začalo bojovností obou stran, ale opticky měli navrch hosté z Lidečka. První gól však dali domácí, kdy po několika odrazech míče v šestnástce hostí se z druhé vlny dostal ke střele Frolek D. a bylo to rázem 1:0. Následovala pasáž tlaku hostí, kdy musel na poslední chvíli vykopávat míč z brankové čáry domácí Zedníček, ale domácí úspěšně všechny šance hostí odvrátili. Těsně před přestávkou se domácí dostali k brance Lidečka, míč dostal na hlavu domácí Machalíček a zavěsil mimo dosah gólmana hostů Hyžáka – 2:0.

Po přestávce pokračovaly oba týmy v bojovné hře, hosté z Lidečka se snažili snížit pro ně nepříznivé skóre, ale domácí pozorně bránili. Hosté měli velkou šanci v podobě brejku, ale samotného útočníka Lidečka vychytal výborně chytající gólman domácích Kopřiva. Domácí měli také šance v podobě rohu, kdy Machalíček dával hlavou jen půl metru vedle od tyče brány hostí anebo šance unikajícího Kotíka, který z úhlu brankáře hostů Hyžáka neprostřelil. Hosté vystřídali celkem pět hráčů, ale velký efekt to pro ně nemělo. V 73 min. mohli jít hosté v úniku 3 na 1, ale ten zastavil na půlce hřiště i za cenu žluté karty domácí Zedníček. Udeřilo vzápětí na druhé straně, kdy domácí Diego Plata uniknul obraně hostí, přeloboval míčem vyběhnuvšího brankáře Hyžáka, ale jen do břevna, nicméně dobíhající Adamík hlavičkou poslal míč do brány hostí – 3:0. Utkání bylo již rozhodnuté, přesto měli hosté pět minut před koncem možnost pokutového kopu za sporný pád hostujícího hráče v šestnástce domácích. Brankář Kopřiva ale penaltu chytil do své náruče a uchránil si tak čisté konto. Domácí vyhráli díky své bojovnosti zaslouženě."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Odcestovali jsme na Zlínsko skoro v kompletní sestavě a věřil jsem, že nějaké body domů přivezeme. V úvodu jsme nedali vyložené šance. Jednou nám to vykopli z brankové čáry a jednou Fusek dlouho váhal se zakončením. Pak jsme dostali po závaru před naší svatyní branku, která nejprve neplatila pro ofsajd, ale po nátlaku domácích na rozhodčí nakonec ano. Pak to byl poměrně vyrovnaný zápas. Bohužel přišla po trestném kopu zase druhá branka do šatny z nepřehledné situace. Ve druhém poločase chytil domácí brankář Alešovi Čížovi špičkou kopačky jasný gól. Otevřeli jsme to, dostali třetí branku. Michal Gargulák navíc neproměnil za stavu 3:0 ani penaltu. Moc jsme nepomohli valašským týmům v boji o záchranu, zápas nám nevyšel. Víkendový venkovní zápas se Lidečku nepovedl, v příštím utkání přivítáme na domácím hřišti Jablůnku a zkusíme bodovat naplno."

Krhová - Jablůnka - odloženo, termín zatím není určený

Prlov - Brumov B - odloženo na středu 4. 5. v 17:30

Hovězí - Slavičín B - odloženo na středu 8. 6. v 17:30

Poličná - Choryně - odloženo na pátek 22. 4. v 17:00

Prostř. Bečva - Dolní Bečva - odloženo na středu 11. 5. v 16:30

Halenkov - Ratiboř - odloženo na středu 1. 6. v 17:30

PETR KOSEČEK