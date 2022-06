Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Měli jsme z utkání respekt, prohráli jsme na podzim v Halenkově 5:1, ale byl to teď soupeř, který měl respekt z nás. Od začátku jsme byli přesni a hladoví po úspěchu. Dařil se nám postupný útok a dali jsme do půle tři branky. Soupeř byl organizovaný vzadu a ve druhé půli chtěl uhrát přijatelný výsledek. Dokonce i snížil krásnou ranou z přímého kopu. Poslední slovo ale patřilo nám, zaslouženě jsme vyhráli a při ztrátě Dolní Bečvy v Prlově, se už můžeme radovat postupu."

Josef Toman, činovník Halenkova: „V týdnu jsme v domácím prostředí zvládli dohrávku s Ratiboří a na půdě lídra tabulky jsme tak neměli co ztratit. V prvním dějství jsme zbytečnými individuálními chybali umožnili domácímu celku vstřelit tři branky. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Mikulenka výstavní trefou snížil na dvoubrankový rozdíl. Domácí ale sedm minut před koncem pečetili svoji výhru."

POLIČNÁ - HOVĚZÍ 0:0

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Hosté přijeli s defenzívní taktikou a vše podřídili zisku jednoho bodu. Nám při neúčasti Kapusty vázla útočná činnost. Naší hře také chyběla větší myšlenka a finální přihrávka. Ve druhém poločasu jsme hostující tým ještě více přitlačili, ale míč do branky se nám dostat nepodařilo. Výkon sice z naší strany nebyl optimální, ale přes zhuštěnou obranu hostí jsme se dostávali jen velmi těžko. S remízou byly v závěru spokojeny asi oba celky, hodně však bude záležet na výsledcích ostatních týmů bojujících o záchranu v soutěži."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Přijeli jsme si do Poličné pro jeden bod a nakonec se nám ho po taktickém výkonu podařilo získat. Zaměřili jsme se především na kvalitní defenzívu. Podařilo se nám eliminovat domácí útočníky. Poličná byla sice častěji na míči, ale její akce končily před naší šestnáctkou. Utkání příliš fotbalové krásy nepobralo, ale se ziskem jednoho bodu jsme spokojeni.

KRHOVÁ - LIDEČKO 1:3 (0:0)

Alois Bayer, činovník Krhové: „Proti třetímu týmu tabulky jsme odehráli hodně smolný zápas a o body jsme přišli v samotném závěru. Hosté k nám přijeli s hodně mladým celkem a snažili se o kombinační fotbal. V prvním poločasu se diváci branky nedočkali, přestože jsme dvakrát nastřelili brankovou konstrukci. Hostím se podařil vstup do druhé půle a hned po třech minutách se prosadil zkušený Aleš Číž. Poté jsme zvýšili aktivitu a dvacet minut před koncem jsme srovnali zásluhou Blažka. Mohli jsme jít i do vedení. Navíc byl v 83. minutě hostím vyloučen brankář Hyžák. Přesilovku jsme však nedokázali zužitkovat. V závěru hosté vstřelili po brejcích Gargulákem dvě branky a bylo rozhodnuto. Důležité utkání jsme tak nezvládli až v samotném závěru, kdy jsme měli dokonce výhodu jednoho muže v poli."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Měli jsme v sestavě čtyři dorostence a mladí kluci to zvládli na výbornou. Věděli jsme, že si musíme pohlídat začátek, protože jsme prohráli zatím všechny tři zápasy se zachraňujicími se týmy. Krhová hrozila v prvním poločase ze standartních situací. Důrazný Škorňa tam trefil břevno a tyčku – museli jsme být obezřetní. Naši šanci Aleš Číž zakončil hodně ledabyle. Ve druhém poločase jsme šli hned do vedení a kontrolovali zápas do 60. minuty. Pak Krhová jednoduchým fotbalem byla velmi aktivní. Srovnali jsme, navíc nám byl vyloučen brankář Roman Hyžák a do branky musel hráč z pole – dorostenec Lukáš Gargulák. Měl jsem obavu, aby toho domácí nevyužili, ale byli jsme to my, kdo rozhodl a máme z bodů velkou radost.

BRUMOV B - CHORYNĚ 2:3 (0:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Choryně nás v první půli zaskočila aktivní hrou. Její hráči byli pohyblivější a dokázali si vytvořit brankové šance. Náš výkon v první půli působil ospalým dojmem. Hosté z několika dobrých příležitostí dvě situace přetavili v branku. Po půli hosté vedli o dvě branky a to jsme ještě mohli být rádi. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě a střídající hráči hru patřičně oživili. Nejdříve jsme nedali jasnou gĺovou šanci a hosté nás v 50. minutě potrestali třetí trefou. O pět minut později jsme snížili na 1:3 po vlastní brance hostí. Mladičký Opravil dal v 63. minutě kontaktní branku. Měli jsme pak velký tlak, ale z několika závarů před brankou Choryně se nám vyrovnat nepodařilo. Hosté ale u nás podali sympatický výkon a za výkon zejména v prvním dějství si body zasloužili."

Simon Kocman, trenér Choryně: „Z Brumova si vezeme cenné tři body a naše záchrana v soutěži tak již dostala reálných obrysů. Vydařil se nám zejména první poločas, kdy jsme domácí tým přehrávali a vytvářeli si šance. Podařilo se nám po půlhodině hry dát první branku. Po standartní situaci jsme se trefili podruhé a do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým vedením, které mohlo být i vyšší. Do druhé půle domácí trenér poslal do hry hráče A týmu Šenkeříka a Opravila. Jednou nás podržel brankář Ječmeň. V 50. minutě jsme své vedení navýšili na tříbrankový rozdíl. O pět minut později si dal Bartošík vlastní branku. Po hodině hry dali domácí kontaktní gól. Domácí pak vrhli všechny síly do útočení, ale cennou výhru jsme někdy i se štěstím uhájili až do závěrečného hvizdu."

PŘÍLUKY - SLAVIČÍN B 2:1 (2:0)

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Dopolední nedělní utkání začalo naší převahou, kdy jsme si hned od začátku vypracovali řadu šancí. První branka padla v 18. minutě z hranice pokutového území, kdy dorostenec Klimeš mířil přesně do levého spodního rohu branky – 1:0. I nadále jsme pokračovali v naší hře a v 34. minutě se po přesném pasu dostal k míči opět Klimeš, který sám před brankářem Slavičína nezaváhal a obstřelil gólmana hostí – 2:0. Mohli jsme ještě vedení navýšit, a tím zápas nadobro rozhodnout, ovšem koncovka nebyla přesná. Soupeře jsme do ničeho první poločas nepustili, ale odcházelo se do kabin za stavu pouze 2:0.

Do druhého poločasu nastoupila rezerva Slavičína naprosto v odlišném světle. Začali hrát více kombinačně a obrázek hry se otočil. I vlivem vedra nastupovala únava a domácí tým musel střídat. Soupeř hrozil a nakonec i v 56. minutě snížil Blažkem na 2:1. Do konce utkání měl ze hry rozhodně víc Slavičín, který si vypracoval několik šancí, které zaváněly vyrovnáním a rozhodně nám nedal nic zadarmo. Naštěstí pro nás se skóre už neměnilo a po bojovném výkonu bereme tři důležité body, díky kterým se zachraňujeme v soutěži. Utkání bylo velmi slušné, odehrálo se bez karet, i s přispěním výborného výkonu trojice rozhodčích."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Hned v úvodu si domácí vytvořili mnoho šancí a byli velmi nebezpeční, ale také nepřesní v zakončení. Po chybě naší přetížené obrany se ujali vedení v 19. minutě a stále byli nebezpeční. Paradoxně v době, kdy jsme začali "hrát ",tak jsme v 35.min obdrželi druhou branku. Do konce poločasu jsme lépe kombinovali, vyrovnali jsme hru ale branku jsme nevstřelili. Ve druhé půli jsme daleko více byli na míči a zaslouženě snížili povedenou střelou na 2-1. Ale přesto, že jsme byli do konce utkání lepší a několikrát ohrozili domácí branku, tak se nám vyrovnat nepodařilo. Zápasu by více slušela remíza, ale náš omlazený tým přesto zaslouží velkou pochvalu."

PRLOV - DOLNÍ BEČVA 3:2 (2:2)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Záchranářský duel s druhým týmem tabulky jsme nakonec zvládli. V úvodu byli ale hosté velmi nebezpeční a dostávali se do střeleckých příležitostí. V 18. minutě se přesně trefil Fiurášek a hosté zaslouženě vedli 1:0. Nám se podařilo srovnat po půlhodině hry, kdy se míč odrazil od hlavy Šťastného. O osm minut později jsme využili zaváhání hostující obrany a Jan Novosad nás poslal do vedení. O něj jsme přišli v závěru první půle., kdy se prosadil Špatný. Do šaten se tak odcházelo za stavu 2:2, což nám dávalo naději do druhého dějství. Ve druhém poločasu se hrála vyrovnaná partie a zápas mohlo každé mužstvo rozhodnout ve svůj prospěch. Nakonec se to podařilo nám a Šťastný dvacet minut před koncem nám vystřelil výhru. Hosté hráli v závěru vabank. S vypětím všech sil jsme cennou výhru uhájili."

Milan Matula, trenér Dolní Bečva: „Domácí tým hraje o záchranu v soutěži a tomu také odpovídalo jeho nasazení. V úvodu zápasu jsme byli lepším mužstvem a vedli po brance Fiuráška. Domácí šťastně vyrovnali a zanedlouho potrestali naši chybu. Do půle ještě srovnal Špatný. Domácí ve druhé půli strhli vedení na svoji stranu. V závěrečném náporu Prlov podržel brankář a nám se vyrovnat již nepodařilo."

JABLŮNKA - RATIBOŘ 10:0 (4:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Z naší strany to byl asi nejlepší zapas sezóny. Ppo nevydařeném utkání v Hovězí, jsme soupeře téměř k ničemu nepustili. Dali jsme rychle do patnácté minuty dva góly a hosté bylo hodně zaskočeni. A když to bylo do poločasu 4 : 0, byl zápas rozhodnutý. Ve druhém poločasu byli hosté úplně odevzdaní a mohli jsme vyhrát i věším rozdílem, kdy se na ně valil jeden útok za druhým. Utkání se střelecky povedlo Němcovi, který zaznamenal čtyři trefy, zdatně mu ale sekundovali Kovalík s Horákem. Zápas vidělo hodně diváků, asi nejvíc za celou sezonu, takže z naší strany panuje velká spokojenost."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Nezachytili jsme úvod střetnutí a dovolili jsme domácím jít rychle do dvoubrankového vedení. Do půle se hráči Jablůnky trefili ještě dvakrát. Ve druhém poločasu jsme hráli úplně odevzdaně a domácí nám nasázeli dalších šest branek. Nakonec odjíždíme s potupnou desítkou, hlavně ve druhém poločasu byl náš výkon tragický."

PETR KOSEČEK