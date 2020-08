Josef Toman, sekretář Halenkov: „Místní derby jsme začali lépe a již v osmé minutě jsme vedli po brance Zádilského. Hosté kontrovali brankou

z rohového kopu. Poté jsme mohli přidat další branky, ale Zádilský s Hajdou svými příležitostmi pohrdli. Utkání ovlivnila 58. minuta, kdy došlo k nešťastnému střetu našeho Mikulenku s hostujícím Blahou. Pro zraněného Blahu pak přijela sanitka. Určitě to ovlivnilo další průběh zápasu. Nakonec jsme přidali další dvě branky. Hostujícímu hráči ale přejeme brzké uzdravení."

POLIČNÁ - PRLOV 4:1 (2:1)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Na hráčích byla od úvodního hvizdu vidět snaha odčinit nepovedené první utkání na půdě nováčka z Jablůnky. Dařila se nám kombinace a konečně se nám dařilo i v zakončení. Zápas jsme měli od začátku ve své moci a soupeř v jedenácti hráčích nestačil odolávat naší nátlakové hře. Mohli jsme přidat i další branky, což se nám ale nepodařilo. Teď nás čeká Prostřední Bečva, snad tam zopakujeme dobrý výkon z duelu s Prlovem."

Martin Nikolén, trenér Prlova: „Domácím gratuluji, zaslouženě získali tři body. Během utkání jsme měli příležitosti ke vstřelení další branky a zdramatizování zápasu, bohužel naše pokusy postrádaly přesnost. Po inkasované 3 brance bylo o zápasu rozhodnuto. Další utkání hrajeme na půdě nováčka z Jablůnky a pokusíme se zde bodovat."

KRHOVÁ - RATIBOŘ 2:4 (0:2)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Stále nás trápí velká marodka, ale i bez tří zraněných hráčů jsme duel v Krhové zvládli. Zápas jsme měli pod kontrolou a domácím jsme dovolili korigovat výsledek až ve druhém poločasu. Proti domácímu duelu s rezervou Brumova tam vidím určitý posun v bojovnosti a nasazení hráčů a to nakonec přineslo kýžené ovoce. Mrzí mne jen další zranění a to autora jedné branky Jakuba Měrky. Snad se nám do dalšího zápasu začne marodka pomaličku vyprazdňovat."

BRUMOV B - SLAVIČÍN B 4:0 (2:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Od úvodního hvizdu jsme hráli velmi soustředěně a šli za třemi body. Slavičínská rezerva byl ale nepříjemný protivník, který předváděl celoplošný fotbal. My jsme však hráli po celou dobu tpělivě a čekali na svoje příležitosti. Výborně nám pracovala obrana, kterou dirigoval brankář Pjajko. Hosté se snažili střídáním oživit hru, mohli dokonce utkání zdramatizovat. V závěru už hráli Slavičané vabank, což byla voda na náš mlýn. Lehce jsme se dostávali za jejich obranu a přidali další branky. V závěru hráči předváděli místy až exhibici a mohli jsme přidat další góly. Celkově je výsledek pro hosty asi krutý, my jsme ale měli větší vůli po vítězství."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „Další mistrovské utkání 1. B třídy sehrála rezerva Slavičína v Návojné s týmem Brumova B. Hrálo se na travnatém, místy měkčím a menším hřišti za ideálních povětrnostních podmínek. Od prvních vteřin utkání se domácí s velkou vervou pustili do slavičínských mladíků, ale obraz hry se záhy otočil a Slavičín kontroval. Domácí hráli velmi „od podlahy“ a hlavně byli neskutečně produktivní a hned ve 13. minutě se po rohovém kopu prosadil Chovančík a dostal domácí do vedení 1 – 0. Hosté se oklepali a vytvořili si dvě velké šance, ale byli nepřesní v koncovce, a tak přišel krutý trest po rychlé akci domácích zprava se důrazem prosadil Tkadlec a ve 34. minutě upravil na 2 – 0. O přestávce bylo rušno v kabině Slavičína a do druhé půle nastoupili hned tři noví hráči. Z počátku druhého poločasu se Slavičínu dařilo dobře kombinovat a dostávat se před domácí branku, ale velké brankové příležitosti především Šebáka zůstaly nevyužity. S narůstajícím časem Slavičín stále více otevíral hru a tlačil se dopředu, ale obrana domácích byla semknutá a důrazná a nedovolila hostům proniknout do pokutového území. V závěru utkání Slavičín zcela otevřel obranu ve snaze otočit skóre, ale zkušený domácí tým naopak kontroval smrtícími brejky a v 72., a v 81. minutě zcela pohřbil šance hostí brankami Bůbely a Habance. Před zápasem jsem nabádal kluky k důslednosti při standartních situacích a důrazu v osobních soubojích, ale vše bylo marné. Brumov krutě potrestal náš vlažný přístup, a to především svým důrazem a vysokou produktivitou. Výsledek sice neodpovídá celkovému obrazu hry, ale body po zásluze patří domácím."

BYLNICE - CHORYNĚ 4:0 (0:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Po úvodní porážce ve Slavičíně jsme doma chtěli s Choryní bodovat naplno. První půle byla ale z naší strany velmi ospalá a hráli jsme především v útočné fázi hodně bez pohybu. Víme však, že nám jdou druhé poločasy podstatné lépe a mužstvo jsme oživili dvojím střídáním. Do druhé půli jsme nastoupili jako pokropeni živou vodou a v rozmězí 47. - 51. minuty jsme vstřelili tři branky. Hosté nedokázali na naše vedení reagovat a zápas jsme v poklidu dovedli do vítězného konce. V závěru jsme přidali čtvrtou trefu. Mužstvo musím za výkon především ve druhé půli pochválit. Dařily se nám i standartní situace, z čehož pramenily hned dvě branky. Hosté byli v prvním dějství snaživým týmem, po rychle vstřelených brankách se už na odpor nezmohli."

LIDEČKO - PROSTŘ.BEČVA 2:1 NP (0:1)

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Po prohře v Prlově jsme chtěli s Prostřední Bečvou získat nějaké body a to se nám nakonec i podařilo. I když cesta k nim byla dost trnitá. Hosté byli v prvním poločasu aktivnějším týmem, naštěstí nás podržel brankář Bronislav Hyžák. V závěru prvního poločasu se hosté dostali do vedení, nám se do půle vyrovnat již nepodařilo. Do druhé půle jsme vstoupili lépe a v 60. minutě jsme z penalty srovnali. Do konce utkání mohla padnout branka na obou stranách, což se ale nestalo. V penaltové loterii se nám dařilo a máme bod navíc. V současné době, kdy máme prořídlý kádr, mají dva body s nepříjemným protivníkem cenu zlata."

Daniel Šulák, trenér Pr. Bečva: „Utkání v Lidečku jsm,e měli rozhodnout již v prvním dějství. Samostatné nájezdy na domácího brankáře jsme nedali. Do půle se nám přeci jen podařilo vstřelit branku. Domácí srovnali po hodině hry z poktového kopu. V závěru mohli oba celky strhnout výhru na svoji stranu. V penaltách se štěstí přiklonilo k domácímu týmu."

DOL. BEČVA - JABLŮNKA 3:0 (1:0)

Milan Matula, činovník Dolní Bečvy: „Duel s nováčkem jsme nakonec zvládli na výbornou. Hosté k nám dorazili pouze v jedenácti lidech, přesto dokázali svoji kvalitu hlavně v útočné fázi. První branku jsme vstřelili po dvaceti minutách hry a mohli jsme přidat i další. Naši hru režíroval mladičký Kryštof Špatný, který se do mateřského klubu vrátil z olomoucké Sigmy. Ve druhém poločasu jsme přidali druhou trefu. Utkání jsme si ale mírně zkomplikovali penaltou, tu ale brankář Blabla zlkvidoval. V závěru jsme pečetili naši zaslouženou výhru. Se vstupem do soutěže jsme ale spokojeni, budujeme mladý kádr a chceme předvádět líbivý fotbal. V dalším kole narazíme na celek z Halenkova a utkání hrajeme opět na domácí půdě.

1. Brumov B 2 2 0 0 7:1 6 0 0

2. Dol. Bečva 2 2 0 0 5:0 6 0 0

3. Halenkov 2 1 0 1 5:3 4 0 1

4. Bylnice 2 1 0 1 7:4 3 0 0

5. Ratiboř 2 1 0 1 5:5 3 0 0

6. Poličná 2 1 0 1 4:4 3 0 0

7. Prostř. Bečva 2 1 0 1 3:3 3 1 1

8. Jablůnka 2 1 0 1 3:3 3 0 0

9. Prlov 2 1 0 1 3:4 3 0 0

10. Slavičín B 2 1 0 1 4:7 3 0 0

11. Lidečko 2 1 0 1 1:3 2 1 0

12. Choryně 2 1 0 1 2:6 2 1 0

13. Krhová 2 0 0 2 4:6 1 0 1

14. Hovězí 2 0 0 2 1:5 0 0 0

PETR KOSEČEK