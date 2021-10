Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V netradičním čase, v pátečním podvečeru, jsme přivítali tým Příluk, který se pohybuje u dna tabulky. Začalo se svižně na obou stranách, ale všechny šance na zlikvidovali na obou stranách zkušení brankáři. Počátek jsme režírovali sice my, ale hosté se osmělili a nepříjemně nám v rozmezí 10. až 25. minutou několikrát zatopily. Pak jim však došly síly a my jsme se konečně prosadili střelecky. Nejprve unikl Žůrek a obstřelil brankáře, ve 35. minutě se překrásnou střelou prezentoval Blažek a poločasový účet uzavřel po rychlé akci Zvoníček. Do druhé půle jsme vstoupili také aktivně a neustále se tlačili před branku hostí. V 65. minutě se prosadil aktivní Fojtů a v 75. minutě dorazil průnik Šmotka kapitán Švach a uzavřel tím stav utkání na 5:0. Všechny kluky musím tentokrát pochválit za předvedenou hru a hlavně za přístup k utkání."

Zdeněk Julina, trenér Příluky: „Utkání ve Slavičíně se hrálo v pátečním podvečeru na hrádecké umělé trávě. Domácím jsme tak vyhověli s přeložením utkání. Dalo se čekat, že domácí rezervu posílí někteří fluktuanti z A týmu. Záčátek utkání jsme zvládli na výbornou a během úvodních minut jsme jsme vytvořili několik nadějných příležitostí. Své možnosti jsme však prováhali a domácí po půlhodině hry udeřili. Do půle ještě dvakrát skórovali a bylo po nadějích. Domácí tři trefy do půle uklidnili a ve druhém poločasu přidali další dvě branky."

HALENKOV - PROSTŘ. BEČVA 5:1 (3:0)

Josef Toman, činovník Halenkova: „V souboji s lídrem tabulky jsme podali výborný výkon, který okořenil svým střeleckým představením kanonýr Tomáš Zádilský. Ten otevřel skóre utkání již po sedmi minutách hry. Hosté se pak snažili o vyrovnání, ale vítr z plachet jim vzaly dvě slepené branky ve 28. a 30. minutě. Do kabin jsme tak odcházeli s luxusním tříbrankovým náskokem. I ve druhé půli jsme pokračovali v aktivní hře. Hosté se ale snažili s výsledkem ještě něco udělat. Čtvrt hodiny před koncem snížili na dvoubrankový rozdíl. Pak otevřeli hru a nám se do otevřené obrany podařilo ještě dvakrát skórovat. Celé mužstvo podalo velmi dobrý taktický výkon a o výhře jsme rozhodli již v prvním poločasu."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání nám nevyšlo, jsme nahoře a soupeři se na nás chtějí vytáhnout. Domácí začali velmi opatrně a my byli aktivní a měli první šanci, kterou jsme bohužel neproměnili. Soupeř z první akce skóroval, pak tam byl dobrý náběh a po další chybě to bylo již 3:0. Trápil nás zejména nadstandardní hráč na tuto soutěž Tomáš Zádilský, který nakonec zkompletoval hattrick. Ve druhé půlce jsme chtěli zabojovat, dali jsme gól, ale už jsme pak hráli vabank, a dvakrát inkasovali a byla z toho rukavice. Nebyl jsem spokojen s výkonem rozhodčího a po zápase jsem byl vyloučen. Tímto se omlouvám za kritiku, nicméně způsob rozhodování nebyl úplně v pořádku."

RATIBOŘ - JABLŮNKA 4:2 (1:2)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Derby z Jablůnkou přineslo vše, co k takovému utkání patří. Hodně branek, emoce, červené karty a obrat v zápase. Hosté k nám přijeli posíleni o Petruchu a Birčáka a v úvodu utkání byli v zakončování akcí přesnějším týmem. Po dvaceti minutách se trefil zkušený Zetek a o pět minut později jej napodobil Horák. Těsně před odchodem do šaten jsme snížili Mikulou na jednobrankový rozdíl. Ve druhé půli se hned po třech minutách prosadil kanonýr Sovák. Hosté hráli od 65. minuty bez vyloučeného Javorka. Přesilovku jsme využili v 72. minutě, kdy se prosadil Zubík. Jablůnka přišla dvě minuty před koncem o dalšího hráče, kdy byl vykázán pod sprchy Smilek. V závěru domácí pečetili svoji výhru. Fanoušci se na utkání určitě nenudili, viděli v bojovném duelu šest pěkných branek a také vydřené vítězství domácího celku."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Klasické derby utkání, do kterého jsme vstoupili dobře vedli jsme 2:0 po brankách Zetka a Horáka. Ale domácí do poločasu snížili v poslední minutě na 1:2. Druhý poločas byl z naší strany horší a dostali jsme branku na 2:2 hned v úvodu poločasu. Domácí si pak vytvořili mírný tlak. Asi po patnácti minutách nám byl vyloučen hráč za faul bez žluté karty a v zápětí druhý po druhé žluté kartě za údajné simulování mimo pokutové území. Poté už domácí vedení uhájili, i když jsme měli i v devíti hráčích v poli dvě velké šance na vyrovnání. Závěrečný čtvrtý gól padl v poslední minutě. Z dobře rozehraného utkání nemáme ani bod, navíc jsme přišli o dva vyloučené hráče."

CHORYNĚ - BRUMOV B 4:0 (2:0)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V duelu s rezervou Brumova jsme už konečně chtěli prolomit nepříznivou sérii, kdy jsme řadu utkání prohráli smolně o jednu branku. A nakonec se nám to i podařilo, hosté toho směrem dopředu příliš nepředvedli. Výborně jsme vstoupili do utkání a již po devíti minutách jsme se radovali z branky, kterou zaznamenal Landa. Důležitou druhou trefu přidal těsně před odchodem do šaten Táborský. Ve druhé půli bylo ve hře hodně nepřesnesností. Po hodině hry se trefil Pelc a vedli jsme již o tři branky. V závěru duelu pečetil naši výhru opět Táborský. Vítězství nad Brumovem je zasloužené, hosté měli jen jednu vyloženou příležitost, nám se naopak střelecky velmi dařilo."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Do utkání s Choryní jsme nastoupil s velmi mladým týmem a musel jsem se obejít i bez zkušeného Bubláka a také jsme narychlo řešili post brankáře. Na terénu ve Lhotě byli domácí agresivnějším týmem a pomohla jim rychlá branka. Snažili jsme se pak o vyrovnání, ale domácí nás potrestali druhou brankou těsně před odchodem do kabiny. Navíc jsme přišli o zraněného Kříže a dohrávali jsme v deseti hráčích. Druhý poločas naskytl podobný obraz hry, chtěli jsme s výsledkem ještě něco udělat, ale naše akce končily před pokutovým územím domácích. Naši snahu i přes pár dobrých šancí, definitivně utlumila třetí branka v naší síti v 64. minutě. Utkání se pak jen dohrávalo a v závěru jsme inkasovali počtvrté. Konec sezony nás zastihl v herní krizi a celý oddíl teď trápí nedostatek hráčů."

LIDEČKO - KRHOVÁ 1:0 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „V duelu s Krhovou jsme chtěli navázat na předchozí výhru s Choryní. V prvním dějství jsme byli lepším týmem a po dvaceti minutách jsme se radovali z vedení, kdy se prosadil Ryza. Další příležitosti jsme nedali, když nám citelně v zakončení chyběl zkušený Aleš Číž. Do kabin jsme ale odcházeli se zaslouženým jednobrankovým vedením. Druhá půle už přinesla jiný obrázek, hosté začali vystrkovat růžky a brankář Roman Hyžák nás jednou podržel, kdy vyrazil míč na tyčku. Nám vázla kombinace a přes urostlé zadáky hostí jsme se už nedokázali prosadit. Krhová ale dopředu nebyla příliš nebezpečná a navíc naše obrana byla velmi pozorná. Vítězství jsme tak bez větších problémů uhájili až do konce. Můžeme se tak v klidu připravit na dalšího soupeře, kdy k nám přijede rozjetý celek z Halenkova."

Alois Bayer, činovník Krhové: „V poslední době bojujeme s úzkým kádrem a to se ukázalo i v souboji s Lidečkem. Domácí byli v prvním poločasu lepším celkem a po zásluze šli do vedení. Ve druhém dějství jsme vyrovnali hru v poli, ale do nějakých vážnějších příležitostí jsme se nedostali. V závěru jsme hráli už vabank, ale vyrovnání to nepřineslo."

DOLNÍ BEČVA - PRLOV 5:3 (2:1)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Před utkáním s Prlovem jsem měl opět několik omluvenek, nakonec jsme toto utkání zvládli. Po deseti minutách hry se prosadil Špatný. Druhou branku jsme ale nepřidali a hosté nás z ojedinělé akce potrestali vyrovnávajícím gólem. Do půle nám vedení zpět vrátil Fiurášek. Hosté ve druhé půli chtěli s výsledkem ještě něco udělat a podařilo se jim dokonce vyrovnat. Přepnuli jsme pak na vyšší obrátky a kanonýr Fiurášek dvakrát skóroval. Poté jsme mohli přidal další góly. Hosté v samotném závěru snížili na jednobrankový rozdíl, ale poslední slovo měl Růčka, který stanovil konečný výsledek na 5:3. Naše vítězství je naprosto zasloužené, zase jsme nedali hodně šancí a hosty podržel brankář."

Jan Hába, trenér Prlova: „V okleštěné sestavě jsme v Dolní Bečvě nedali domácím svoji kůži lacino a několikrát jsme se dokázali vrátit do zápasu. Velmi rychle jsme inkasovali branku, pak jsme zaslouženě vyrovnali. Ale dostali jsme ale gól do šatny. Ve druhé půli jsme byli za aktivitu odměněni vyrovnávající brankou. Domácí pak trestali naše zbytečné chyby a postupně navyšovali skóre. V závěru jsme stihli utkání ještě zdramatizovat, ale domácí uzavřeli střelecký účet pátou brankou."

HOVĚZÍ - POLIČNÁ 0:0

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „V duelu s Poličnou jsme byli blíže vítězství my, než náš soupeř. Utkání sice skončilo bez branek, ale na obou stranách se pár příležitostí urodilo. Nás mohl poslat do vedení Slováček, ale nestalo, poté nás podržel brankář Kašpar. Ve druhé půli jsme se dožadovali pokutového kopu, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá. V závěru jsme měli tlak, ale branka nám nebyla uznáva z důvodu faulu na brankáře Včelného. Z bojovného duelu tak máme pouze jeden bod."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V Hovězí nakonec chybělo koření fotbalu, což jsou branky. Přitom v zápase si oba celky vytvořily po dvou vyložených šancích. Domácí využívali znalosti svého hřiště a v osobních soubojích byli velmi agresívní, což nám dělalo velké problémy. Nám vázla kombinační hra a zápas to byl většinou o bojovnosti, než o fotbalovosti. Nakonec bod z tohoto bezbrankového duelu bereme."

PETR KOSEČEK