Druhou půli do 70. min. jsme takticky i herně nezvládli. Přišel domácí tlak, ze kterého otočili skóre utkání v 64. min. a v 69. min. na 2:1. Paradoxně od té chvíle jsme převzali na hřišti iniciativu my. Měli jsme spoustu šancí zvrátit utkání na naši stranu, ale nedařilo se nám překonat domácího brankáře. Po našem rychlém brejku z pravé strany , kdy se urval Helis a dával střílený centr do vápna, tak si domácí obránce srazil míč do své brány. Takže bylo srovnáno na 2:2. Od 80. min. jsme na hřišti dominovali. Jen ta kýžená vítězná branka pro nás nepřišla. Juráň po krásné přihrávce mezi domácí obranu šel sám na brankáře, ale toho výborným zákrokem opět vychytal skvělý domácí brankář. Měli jsme více brankových příležitostí než domácí, ale budu se opakovat, že neproměňujeme vyložené brankové příležitosti. Škoda, sahali jsme po třech bodech, ale bod z venku se počítá."

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Nejprve musím říci, že konečně jsme se všichni sešli na mistrovský zápas. Kdyby to takhle bylo pořád, tak věřím, že hrajeme klidný střed tabulky. První poločas jsme na hřišti byli lepším týmem na míči. Domácí hrozili z rychlých brejků, vše domácí hráli na skvělého útočníka Škrobáka. Toho naše obrana výborně eliminovala až na jedinou akci, kdy se šikovně prosadil. Byl to poločas z obou stran nahoru dolů, se spoustu nepřesností. Přišla 8.min., kdy jsme se jako první brankové prosadili zásluhou Juráně. Jak domácí, tak i my jsme mohli vsítit branky, ale nás opět skvěle podržel brankář Zvonek. Takže poločas 0:1 pro nás.

David Pisklák, trenér Halenkova: „Zápas, který byl chvíli nahoru, chvíli dolů. A každý tým byl v určitých pasážích chvíli v tlaku a chvíli pod tlakem. První gól jsme dostali po dlouhém autu a špatném obsazení hráče na malém vápně. Ale my jsme měli v prvním dějství nabito na 3 góly. Ale hosté měli taky nějaké závary. Měli jsme proměnit dobré šance, ale bohužel. A druhá půle byla zhruba 35 minut většinou v naší režii. A podařilo se nám skóre otočit na 2:1. Po euforii přišel za chvíli brejk z pravé strany, jejich hráč to nastřelil do malého vápna a míč proletěl na zadní tyč a tam si to nešťastně sklepl náš bek do brány. Posledních pět minut hosté měli tlak v podobě rohů, autů a standardních situací. A tak výsledek 2:2 nakonec asi sedí."

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Zápas s Byninou jsme zvládli na jedničku a o své výhře jsme rozhodli již do poločasu. Po deseti minutách nás poslal Sovák do vedení. O pět minut později Daněk naše vedení navýšil. Stejný hráč přidal ve 28. minutě třetí trefu. Těsně před odchodem do šaten přidal Hurta čtvrtou branku. Ve druhém poločasu jsme měli hru pod kontrolou. V 52. minutě zvyšoval Mikula na 5:0 a v 74. minutě nachytal Zubík brankáře hostí na hruškách. V závěru se ke slovu dostali i hosté a dali výsledku konečnou podobu. K velmi dobrému výkonu jsme tentokrát přidali i branky a nad druhým celkem tabulky jsme vyhráli naprosto zaslouženě."

David Kelnar, trenér Byniny: „Konečný výsledek je pro nás krutý, ale domácím utkání konečně sedlo a dokázali navíc proměňovat své šance. My jsme přijeli v kombinované sestavě, máme úzký kádr a také velkou marodku. Citelně nám však chyběl brankář Cacek, kterého jsme nedokázali nahradit. Nedařil se nám přechod do ofenzívy a ve středu hřiště jsme zbytečné ztráceli míče. Domácí dali rychlou branku, to je uklidnilo. Nám se hra nedařila podle představ. Po půli jsme prohrávali již o čtyři branky, kdy své možnosti jsme na rozdíl od soupeře nevyužili. Ve druhé půi se utkání již dohrávalo. Zápas musíme hodit co nejdříve za hlavu a připravit se na další utkání s Vlachovicemi. Pak nás čekají ještě dvě derby a stále se chceme porvat o co nejlepší umístění."

VLACHOVICE - LUDKOVICE 1:5 (0:3)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „V úvodu utkání s Ludkovicemi jsme byli myšlenkami ještě v semifinále MS hokeji. Na fotbal jsme se vůbec nesoustředili a hned v úvodu jsme inkasovali. Po deseti minutách jsme se začali probouzet k životu a vytvořili si mnoho vyložených šancí, které zůstali neproměněné. Naopak soupeř to ze dvou brejků potrestal. Do šaten jsme měli odejít s vedením 2:1 na místo toho hosté vedli 0:3. Do druhé půle jsme se rozhodli hrát vabank na tři obránce a na tři útočníky. Podařilo se nám sice snížit, ale neměli jsme patřičnou bojovnost k vyrovnání a v závěru nám Ludkovice do otevřené obrany přidaly ještě další dva góly. Soupeř nám dal lekci z produktivity. Výsledek je pro nás krutý."

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Výsledek příliš neodpovídá dění na hřišti a utkání mohlo klidně skončit 5:5. My jsme ale byli střelecky hodně efektivní, dařilo se zejména Zábojníkovi, který tři branky dal a navíc ještě neproměnil penaltu. Vyšla nám zejména první půle, radovali jsme se již ve třetí minutě. Poté jsme přežili šance domácího celku a do půle dvakrát udeřili. Stejný průběh měla i druhá půle. Domácí zahazovali své šance, deset minut před koncem z penalty snížili, ale poslední slovo měl v závěru střelecky produktivní Zábojník, který navýšil naše vedení na 5:1. Výsledek je pro domácí tým krutý, nám přálo štěstí, které nám chybělo v předešlých zápasech."

Poličná - Lužkovice - hosté nepřijeli

Matěj Šedý, činovník Poličné: „Hosté volali nejdříve k nám, pak i na KFS, že nepřijedou. Je to určitě škoda, měli jsme vše připraveno, počasí bylo ideální. Zápas skončí kontumací, takže máme další tři body. Tak jsme šli alespoň na hokej a mohli oslavit postup našich do finále."

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „Bohužel, je to daň za to, že hrajeme I. B třídu skupinu A a vypadá to, že přeřazení klub zlikvidovalo. A nikdo nechce jezdit na hodně dlouhé výlety. Navíc někteří kluci ven odmítají jezdit a tím se vytrácí týmový duch. Teď máme dva zápasy doma, to se snad sejdeme, ale na poslední utkání letošní sezony do Horní Bečvy určitě neodjedeme.“

BYLNICE - KELČ 1:3 (1:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Zápas s posledním týmem tabulky jsme vůbec nezvládli. Mysleli jsme si, že se hosté porazí asi sami. Utkání jsme podcenili a hosté byli prostě lepším týmem. Sice jsme se ujali vedení, ale hosté do půle zaslouženě srovnali. Navíc napadali naši rozehrávku a my jsme se nemohli dostat k naší kombinační hře. Ve druhé půli se hrálo podle stejného scénáře. Hned po přestávce jsme inkasovali branku. My jsme jen nakopávali míče, které hosté v pohodě posbírali. Směrem dopředu jsme však byli hodně bezzubí. Vyrovnat se nám nepodařilo a hosté dvě minuty před koncem pečetili svou zaslouženou výhru. Nám se utkání vůbec nevydařilo a musíme si rozebrat, proč tomu tak bylo."

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „Zápas byl celkově vyrovnaný. Prvních patnáct minut jsme měli minimálně dvě tutovky, které jsme k naší smůle neproměnili. Obrana fungovala tak jak měla, soupeř se nemohl pořádně k něčemu dostat. Za stavu 1:3 měl soupeř ke konci utkání ještě tlak v podobě centrovaných míčů, které jsme však dokázali odvracet do bezpečí. Možná, že když se nám už o nic nejedná, hráli jsme více v klidu a tak jsme předvedli jeden z našich lepších zápasů, za které musíme kluky pochválit."

CHORYNĚ - H. BEČVA 1:3 (1:2)

Josef Landa, hráč Choryně: „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Musím říct, že Horní Bečva oproti podzimnímu zápasu udělala obrovský progres a zaslouženě jsou na prvním místě- A jde vidět, že tvrdá práce nese ovoce. Hosté byli více na míči, kdy dokázali kombinovat a dostat se z našeho presu na balon i přesto jsme první šanci měli my, kdy jsme trefili tyčku. Pak přišla první chyba, kdy jsme špatně rozehráli míč a špatným zpracovanim jsme přišli o balón, rychlým protiútokem a pěknou střelou k tyči jsme prohrávali . Hosté vyložené šance v první půli ze hry neměli, zato dobře hrozili z rohů, kdy měli nespočet signálů a většina se jim dařila a byli z nich nebezpeční. Po jedné standartce nám byla odpuštěná penalta, kdy při pokusu o blok střely došlo ke kontaktu, v tento moment jsme ale měli štěstí. Hosté přidali druhý gól po naší dvojité chybě, kdy nejdřív Hořelka nesklepl jednoduchý míč a nepomohl si domů, místo toho šel do třech, míč jsme v souboji vybojovali, ale já jsem pozdní rozehrávkou přišel v tvrdém souboji o míč a po brejku dostáváme na 2:0. Do poločasu jsme zabrali a byli jsme nebezpeční a přineslo to kýžený efekt minutu před koncem, kdy na střílený centr Bartošíka nikdo z našich tří hráčů nedobíhal, ale byl tak dobře kopnutý, že zapadl za háčky.

Druhý poločas jsme drabali, bohužel se nechal nesmyslně vyloučit Luboš Tvrdoň a po druhé žluté v 53. minutě jsme šli do deseti. I v deseti jsme drželi krok, napadali jsme, snažili se a šance byli na obou stranách . Bohužel po hraničním zákroku na půlce, ztracime míč a hosté do otevřené obrany přidávají deset minut před koncem třetí gól . Ještě jsme se snažili, ale vyložená šance už nepřišla ani na jedné straně. Potěší pochvala od hostů, že jsme se jako jediní dokázali fyzicky vyrovnat jejich hře a že se strachovali i proti deseti až do konce. Přeji Horní Bečvě, ať se jim daří, jsou zaslouženě kde jsou a hrají pěkný kombinační fotbal, na který se dobře dívá. A mají i dobrou fanouškovskou základnu, kdy k nám dojelo minimálně 30 až 40 lidí, i když k postupu jim chybí ještě bod, ale při kvalitě jejich hry se nebojím, že to nedopadne."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Zápas v Choryni bylo naše semifinále jako u hokejstů. Věděli jsme, když zápas zvládneme a necháme na hřišti všechno, bude stačit jeden krůček k tomu, aby jsme vyhráli 1.B třídu. Kluci od začátku zápasu diktovali tempo hry. Věděli jsme, že domácí tým nás může ohrozit ze standartních situací a to se taky povedlo po jednom rohu nás zachránila tyč. Poté se už podařilo převahu přetavit v první gól kdy ze z dvaceti metrů trefil Jakub Vašut. Domácí byli opařeni a přidali jsme vzápětí druhý gól Filipem Zetochou, když prošel obranou jako nůž máslem.Domácí pak z ojedinělé akce a centru snížili na 2:1. Druhý poločas jsme chtěli kontrolovat hru a přidat třetí gól, to se nakonec podařilo až po vyloučení domácího hráče. Tomáš Vaníček uklidnil tým a závěr už byl je v dohrávání zápasu. K postupu nám chybí jeden bod, který chceme uhrát co nejdřív."