I. A třída – sk. A: Rožnov zabral a odnesla to Horní Lideč. Hodnocení trenérů

HALENKOV - BYNINA 1:2 (0:1)

David Pisklák, trenér Halenkova: „První půli jsme byli chvíli lepší my, chvíli pak Bynina. Ale měli jsme tři šance,,z toho byla jedna penalta, kterou jsme bohužel za stavu 0:0 neproměnili. A hosté ze svých taky asi tří dobrých možností dali v první půli jednu branku. Pak nás tam ve dvou momentech podržel náš brankař Trlica Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním srovnat stav, bohužel hned na začátku druhé půle náš hráč Januš dostal druhou žlutou kartu a šli jsme do deseti. Bynina přidala druhou branku. A my jsme se i v deseti ve druhé půli neztratili, bylo to těžké, ale podařilo se nám snížit. Snažili jsme se ještě něco na závěr vymyslet na vyrovnání, ale veškeré pokusy Bynina eliminovala už v jejím zárodku. Utkání si pohlídala. Pokud bychom se v první půli ujali vedení, mohl se zápas vyvíjet jinak, ale to je jen kdyby a na to se nehraje."

David Kelnar, trenér Byniny: „K utkání do Halenkova jsme odjížděli opět bez několika zraněných hráčů a čekali jsme zde těžkou šichtu, což se i potvrdilo. Začátek utkání jsme ale měli vlažný a brankář Cacek musel ukazovat své umění. Navíc kryl domácím i pokutový kop. To nás povzbudilo a postupně jsme začali přebírat otěže zápasu do svých rukou. Na domácích byla patrna nervozita. Ve 35. minutě nás poslal Drozd do vedení a výsledkem 1:0 pro nás skončil i poločas. Ve druhé půle jsem své svěřence nabádal stále k aktivní hře, s tím, že chceme co nejdříve vstřelit druhou branku. To se nám podařilo po hodině hry, kdy se prosadil Podešva. Navíc byl o chvilku později domácím vyloučen hráč. Přesilovku jsme však nehráli vůbec dobře a začali jsme být nervózní my. Domácí deset minut před koncem snížili na jednobrankový rozdíl a bylo zaděláno na drama. To jsme taktickou hrou nepřipustili a odvážíme si cenné tři body. Stále dýcháme na záda Horní Bečvě a minimálně druhé místo chceme jako nováček v soutěži uhrát."

RATIBOŘ - H. BEČVA 1:5 (0:2)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Absolutně jsme nezvládli začátek utkání. Nejprve jsme inkasovali branku již v první minutě. Po osmi minutách jsme prohrávali již o dvě branky. Do šaten jsme pak odcházeli s dvoubrankovým mankem, když v poli jsme se svému soupeři vyrovnali. V úvodu druhé půle jsme měli kopat penaltu, ale ta se nepískala. Hosté poté přidali třetí branku. Čtvrt hodiny před koncem utkání Macura snížil na 1:3. Poslední slovo ale měli hosté, kteří v závěrečné desetiminutovce dvěma trefami pečetili výsledek. Ten je pro nás hodně krutý, ale Horní Bečva nám dala lekci ze střelecké efektivity, kterou měla vynikající."