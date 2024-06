Fotbalisté Horní Bečvy v předposledním kole I. B třídy skupiny A potvrdili v Jablůnce roli favorita a Prlov veze z Ratiboře cenný bod. Ludkovice o víkendu stvrdily v Poličné druhé místo v tabulce, Choryně v derby přehrála Byninu. Bylnice si snadno poradilo s Halenkovem a Lužkovice přišly v závěru s Brumovem o tři body.

JABLŮNKA - H. BEČVA 0:2 (0:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Proti vítězi soutěže jsme odehráli velmi dobré utkání a o nějaký bodový zisk jsme se připravili špatným zakončením. Už v prvním poločasu jsme měli několik dobrých příležitostí. Hosté čekali na svoje šance a v závěru utkání se jim podařilo dát branku. Poté jsme hráli vabank, hosté v nastaveném času do otevřené obrany druhou trefou pečetili svoji výhru. Při troše štěstí jsme ale mohli minimálně jeden bod uhrát."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Před utkáním v Jablůnce jsme trošku obměnili sestavu po náročném programu. Domácí tým s námi dokázal držet krok a vytvořil si i nějaké příležitosti. Vše podstatné se odehrálo ve druhé půli. Podařilo se nám Vašutem vstřelit v 77. minutě první branku. Domácí se pak snažili o vyrovnání, v nastavení ale pečetil naši výhru Ondruch. Podařilo se nám udržet čisté konto, což bylo důležité a v závěru jsme utkání zlomili v náš prospěch."

VLACHOVICE - KELČ 6:1 (3:1)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Na začátku, co se týče přípravy na utkání, tak jsme nastoupili jak mistři světa a mysleli jsme si, že to půjde samo. To mě naštvalo, soupeř nás potrestal a šel do vedení. Získali jsme sice vedení 3:1 do poločasu, ale museli jsme hráčům domluvit, že i tak se soupeř neporazí sám. Druhý poločas jsme měli lepší přístup, mělo to parametry výkonu. Dávali jsme branky. Chválím Adama Bartoše, který byl týmový a brankáře Macháče - ti dva nás dovedli k vítězství."

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „Začátek utkání vypadal z naší strany dobře, dali jsme branku a šli jsme do vedení. Boužel přišel zlom a po sérii chyb jsme soupeře posadili na koně. Teď budeme mít pauzu, už máme nahlášené posily s tím, že chceme další rok bojovat zpátky o kraj."

RATIBOŘ - PRLOV 1:1 (0:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V utkání s Prlovem již o nic nešlo a tempo utkání tomu i nasvědčovalo. V prvním poločasu bylo pár šancí na obou stranách, radovali se však pouze hosté. Ve druhém poločase jsme Prlov zatlačili na jeho polovinu. Z velkého tlaku se nám pouze podařilo v 60. minutě srovnat Mikulou. Vítěznou branku jsme nepřidali, což je škoda, poněvadž ve druhém poločasu jsme byli jasně lepším týmem."

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Začátek utkání se odehrával ve vlažném tempu z obou dvou stran. Chvílemi to připadalo jako přátelské utkání. I přes úmorné počasí si oba týmy postupně vypracovávaly gólové příležitosti. Domácí hrozili z brejků, měli šikovné útočníky - drzé, fotbalové. My jsme šli ve dvojici na jednoho obránce, dobře si přihráli, ale s dobrým zakončením si domácí gólman skvěle poradil, vyrazil na roh a tak podržel domácí. Nás zase opět podržel vynikající gólman Zvonek, kdy byl závar před naší brankou a se čtyřmi dorážkami si skvěle poradil. Byli jsme to my, co jsme otevřeli skóre zápasu krásnou hlavičkou Sochory. Ještě oba týmy měli nějaké šance, ale ty nebyly využity.

Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný. Domácí nás dostávali pod tlak a byli lepší ve všech směrech. Pro domácí přišla vyrovnávací branka. Nedovedu si to vysvětlit, proč se kluci dostali pod takový tlak. Bylo to i tím, že jsme špatně řešili přihrávky a kazili jsme. Nějak nám docházely síly, neměli jsem nikoho na vystřídání. To si ještě jeden z našich hráčů obnovil zranění, takže nemohl hrát tak, jak bych si představoval. Ale takto prostě je. Jsme rádi, že si z Ratiboře vezeme aspoň bod."

POLIČNÁ - LUDKOVICE 0:3 (0:0)

Matěj Šedý, činovník Poličné: „V první půli se toho na hřišti příliš neudálo a zápas byl v poklidném tempu, na čem mělo vliv i velké dusno. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli jsme chtěli vstřelit branku, ale inkasovali jsme po rohovém kopu. Pak už to byla z naší straně taková křeč a hosté dvěma brankami rozhodli o své výhře. Ta byla zejména za druhou půli v jejich podání zasloužená. "

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „V prvním poločasu se toho na hřišti moc neudálo. My jsme trpělivě čekali na svoje příležitosti, které přišly ve druhém dějství. První půle totiž mnoho brankových možností nenabídla. Ve druhé půli nám pomohla standartní situace a po hodině hry nás poslal Stolařík do vedení. výhru jsme si v klidu pohlídali, navíc jsme v posledních deseti minutách přidali další dvě branky zásluhou Sedláčka a Zábojníka. Za výkon ve druhé půli je naše výhra zasloužená.""

CHORYNĚ - BYNINA 2:0 (0:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „V pátek před zápasem jsme si s hráči sedli po tréninku a vyříkali si určité věci co nefungovali a uvolnili napětí v kabině a hned to bylo znát ,kdy jsme v zápase hráli zase jako tým. První poločas jsme Byninu vyloženě sevřeli a kromě přímého kopu Barteckého, který těsně minul spojnici, se hosté do ničeho za první půli nedostali. Za to my za první půli měli šancí na dva zápasy. Ujali jsme se vedení rychlým přenesením hry, kdy Vedral prodloužil za sebe a Hořelka z lajny centroval tak šťastné, že místo centru z toho byla krásná střela, která zapadla přes brankáře na zadní tyč. Chvíli na to jsme přidali druhou branku, kdy po krásném uvolnění na lajně Bartošík poslal míč před bránu a Pavel Tvrdoň se krásně dostal před hráče a špičkou kopačky tečoval nad brankářem, kdy se míč odrazil od horní tyče do brány a to byl krásný gól. Soupeře jsme dál mačkali a krásnými kombinacemi se dostávali za soupeřovu obranu, bohužel jsme všechny pokusy spálili, kdy jen Pavel Tvrdoň sám třikrát gólem pohrdl a nebo je podržel výborně chytající hostující brankář.

Do druhého poločasu naše tempo opadlo a hra se vyrovnala, šlo vidět že něktreří naši hráči v těžkém počasí již nemůžou. A bohužel na to trpíme celé jaro, kdy máme úzký kádr. Ani jeden tým své šance nevyužil, my jsme neproměnili samostatný únik a technickou střelu lapil jejich brankář. Bynina měla nebezpečné střely zpoza vápna, ale Ječmeň si poradil. Hosté byli posledních 20 minut více na míči, kdy to otevřeli, ale vyloženou šanci neměli. A mohli to zdramatizovat v 80. minutě po střele před šestnáctkou, ale vyraženou střelu dorážel jejich hráč v ofsajdovém postavení. Za první skvělý poločas bych řekl, že výhra je zasloužená, pro nás sezóna tímto končí, protože poslední zápas s Kelčí máme již předehraný.

David Kelnar, trenér Byniny: „Derby s Choryní nakonec vyznělo pro domácí tým, který o své výhře rozhodl již v prvním poločasu. My jsme zahrozili střelou Barteckého ze standartní situace. Domácí ale byli stále nebezpeční a podařilo se jim šťastnou střelou jít do vedení. Poté Choryně přidala druhou ranku a do šaten jsme odcházeli s dvoubrankovým mankem. Ve druhém poločasu jsme zvýšili pohyb a dostali jsme domácí tým pod tlak. Nepodařilo se nám vstřelit kontaktní branku a domácí si výhru pohlídali."

BYLNICE - HALENKOV 3:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Utkání s Halenkovem jsme nakonec zvládli. V první půli se prosadil těsně před odchodem do šaten slovenský legionář Mikuš a přinesl uklidnění do našich řad. Ve druhé půli hosté chtěli vyrovnat. Utkání se lámalo po hodině hry, kdy se dvakrát v rozmezí tří minut trefil Hořák a zajistil nám výhru. Potom se utkání jen dohrávalo. Po minulé prohře s Kelčí jsme tak doma zabrali a za tři body jsme rádi."

David Pisklák, trenér Halenkova: „Domácí byli lepší od samého začátku utkání. A od úvodu diktovali tempo hry. Vytvořili jsme si několik brejkových situací, které jsme špatně vyřešili. Ale domácí měli spoustu vypracovaných šancí. všechny jsme ustáli. Ale v posledních sekundách hry v první půli jsme dostali gól do šatny. A ve druhé půli domácí opět byli aktivnější, zaslouženě dali na 3:0. Potom nějaké šance zase zahodili, my jsme mohli dát také nějaké góly. Ale ty vychytal bravůrně jejich gólman. Zaslouženě domácí nakonec vyhráli, hodně byli cítit jejich slovenští hráči."

LUŽKOVICE - BRUMOV B 1:1 (0:0)

Tomáš Gajdošík, trenér Lužkovic: „V souboji s brumovskou rezervou jsme přišli o tři body až pět minut před koncem, kdy hosté proměnili penaltu. Hrála se ale vyrovnaná partie, nám pomohli k vedení hosté vlastní branku. Výhru jsme už měli udržet, je to už poněkolikáté, kdy jsme závěr utkání nezvládli. Po bojovném výkonu tak máme pouze jeden bod."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Věděli jsme, že nás v Lužkovicích čeká bojovný soupeř, který doma nedá svoji kůži lacino. V prvním poločasu se hrálo mezi šestnáctkami bez větších brankových příležitostí. Do šaten se tak šlo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli jsme zvýšili aktivitu, ale domácím jsme nabídli branku, kterou si vítil do vlastní sítě Běhunčík. Naštěstí stejný hráč pět minut před koncem z pokutového kopu srovnal. V závěru plály na hřišti emoce, konečná remíza odpovídá ale dění na place."

PETR KOSEČEK