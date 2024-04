David Pisklák, trenér Halenkova: „Není moc co hodnotit, krutý výsledek pro nás. Výborný soupeř, i v deseti po vyloučení brankáře, nám dělali hosté velké problémy. Hosté vedli 1:0 a srovnali jsme po vyloučeni brankáře Sekyry z přímého kopu. Ale vzápětí soupeř dal na 2:1 po standardní situaci, ale z našeho pohledu po útočném faulu na našeho obránce. Do druhé půle jsme chtěli byt aktivní, být více na míči a tlačit se za vyrovnáním. A místo toho při tvorbě útoků přišli nečekané ztráty míče, rychlé protiútoky hostů, které končily většinou v naší síti. Nakonec je z toho zasloužená výhra hostí."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Utkání v Halenkově nám sedlo po všech stránkách. Dali jsme rychlou branku. Domácí po půlhodině hry ale kontrovali. Nejdříve fauloval mimo pokutové území brankář Sekyra a musel pod sprchy. Do branky šel Třeštík Tomáš. Ten hned inkasoval z trestného kopu, který zužitkoval kanonýr Škrobák. I v deseti jsme ale dokázali první půli vyhrát, kdy se trefil Dobeš. Povedl se nám začátek druhé půle a ihned jsme dali třetí branku. Po hodině hry se zranil náhradní brankář Třeštík Tomáš a do branky jsem šel já. Měl jsem tam těžké zákroky, kdy domácí mohli utkání ještě zdramatizovat. To se nestalo, postupně jsme z rychlých brejků po stranách trestali domácí tým, Ten byl z vývoje utkání frustrován a v závěru si nechal vstřelit další branky. Utkání se povedlo Juříkovi, který zkompletoval hattrick. Podali jsme velmi taktický a kolektivní výkon a i v deseti jsme domácí tým rozstříleli. Určitě raritou jsou tři brankáři ve hře, ale je vidět, že i na tuto variantu jsme byli dokonale připraveni (smích)."

KELČ - BYNINA 1:2 (0:1)

Lukáš Lasovský, trenér Kelče: „Prvních třicet minut jsme začali velice aktivně, soupeře jsme nepouštěli do větších akcí a sami jsme mohli skórovat, ale bohužel k naši smůle, jsme se opět nedokázali prosadit a trefovali jen okolí brány nebo brankovou konstrukci. Postupem času jsme se čím dál více přizpůsobovali hry soupeře, což se nám ve 35.minutě vymstilo a hosté krásnou střelou z 25-ti metrů vsítili branku. O poločase jsme si řekli pár věcí, hlavně že na ně vletíme a zkusíme stav urvat na naši stranu. Jenže přišla 60.minuta a prohrávali jsme 2:0. Už nezbývalo nic, než všechny síly poslat do útoku, což se nám obětavého zákroku Aleše Ordána podařilo a snížili jsme stav na 2:1. Ke konci zápasu jsme měli ještě nadějné šance, jenže nic neskončilo v síti. Konečný stav je tedy 2:1 pro hostující Byninu."

RATIBOŘ - JABLŮNKA 2:2 (1:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Místní derby přilákalo pěknou návštěvu. Již v první minutě jsme inkasovali první branku po velké minele našeho brankáře. Poté jsme byli lepším týmem a ve 37. minutě jsme zásluhou Filipa vyrovnali. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu 1:1. Ve druhém poločasu jsme měli podstatně více ze hry, ale byli to hosté, kteří se v úvodu druhé půle dočkali branky. Po hodině hry sice kanonýr Sovák vyrovnal, ale další trefu jsme již nepřidali. Jeden bod je vzhledem k průběhu utkání pro nás málo."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Povedl se nám začátek utkání a již v první minutě podcenil domácí brankář Čumovu střelu a ujali jsme se vedení. Domácí nás poté přehrávali a ještě do půle srovnali. Zase nám vyšel začátek druhé půle a Horák nás poslal do vedení. Domácí ale zvyšovali obrátky a v 63. minutě vyrovnali. V závěru jsme ustáli se štěstím jejich tlak, kdy nás podržel brankář. Za bojovnost jsme si ten jeden bod asi zasloužili, i když domácí byli více u míče."

VLACHOVICE - POLIČNÁ 6:0 (3:0)

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Hosté přijeli k zápasu v oslabené sestavě, přesto jsme měli začátek zápasu vlažný. Ve 24.min šel do úniku Bartoš využil špatný výběh hostujícího brankáře a otevřel skóre. Od té doby bylo jasné, že zápas bude v naši režii. O čtyři minuty později se nejlépe ve vápně zorientoval Jemelka a dal na 2:0. V 31.minutě přidal svůj druhý gól Bartoš z penalty a do šaten jsme šli za stavu 3:0. O poločase jsme si s hráči řekli, že chceme pokračovat v aktivitě a tvořit další šance, to se v 62.minutě povedlo Plškovi, který zvýšil na 4:0. V 68. minutě Zámečník vytvořil krásnou akci ze strany pro Hověžáka na 5:0 a podobná akce se odehrála ještě v samotném závěru, kdy krásně zakončil Marek Macháč. Zápas jsme zvládli, střelecky se prosadilo více hráčů a bereme zaslouženě tři body. Děkuji hráčům za výkon a hostům přeji hodně štěstí v dalších zápasech."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Do Vlachovic jsme odjeli v oslabené sestavě. Do 25. minuty jsme drželi bezbrankový stav a nic nenasvědčovalo tomu, že zde budeme inkasovat. První branka ale domácí tým nakopla a do půle se jim podařilo ještě dvakrát skórovat. Ve druhé půli domácí postupně přidali další góly. My jsme ani nemohli prostřídat a hráčům pak docházely síly. Domácí vyhráli zaslouženě. My se musíme připravit na další utkání, kdy hostíme Choryni."

CHORYNĚ - BRUMOV B 1:1 (0:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „Tentokrát jsme neměli takovou převahu, jako poslední zápasy. Přijel k nám běhavý soupeř, který nám nenechal moc prostoru. Ale možná by to bylo jiné, kdyby jsme proměnili ze začátku dvě dobré šance, ale na to se nehraje. Ze startu jsme byli více na míči, ale soupeř hrozil rychlými výpady. Ze začátku poločasu měl dvě vyložené šance Vedral, ale obě jeho hlavičky bravurně zlikvidoval jejich brankář. Poté přišla rychlá akce po levém křídle, kdy se dostal balon k Vedralovi a ten centrem našel Jiřího Landu a ten nadvakrát propálil míč do sítě. Hosté se ke konci poločasu více osmělili a byla z toho nebezpečná střela do šibenice, kterou Ječmen zneškodnil a minutu před koncem, kdy se Karel Landa srazil s Bartošíkem, šel jejich hráč sám na bránu, ale Ječmen jeho pokus vyrazil na horní tyč a následný pokus jsme zblokovali na roh. A tak poločas končí naším těsným vítězstvím.

Druhý poločas už velké šance nenabídl a většina pokusů od obou týmů končila nepřesným zakončením. Hosté srovnali po dobře nacvičené standardce, kdy se míč dostal k jejich hráči který vytloukl blok, následnou střelu jsme znovu zblokovali, ale na třetí už jsme byli krátcí, kdy přesná střela zapadla k tyčce. Snažili jsme se urvat výhru, ale nějakou vyloženou šanci jsme si my ani hosté už nevypracovali. Zasloužená remíza pro hosty. Teď nás čekají v jednom týdnu dvě derby, nejdříve ve středu přeložený zápas v Kelči a o víkendu v Poličné. Budeme doufat ve větší příděl bodů."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Do Choryně jsme přijeli s hodně omlazeným kádrem a odehráli jsme s domácím týmem velmi slušnou partii. V úvodu byli domácí o něco aktivnějším týmem. V prvním poločasu jsme ale dvakrát nastřelili brankovou konstrukci, také domácí měli brankové příležitosti, ale brankář Smolík je vychytal. Přesto jsme ve 36. minutě inkasovali branku. Do šaten jsme tak odcházeli s jednobrankovým mankem. Ve druhé půli jsme šli za vyrovnáním a podařilo se nám to v 68. minutě, kdy Pešoutova střela skončila v síti. Závěr utkání jsme si už pohlídali a z horké půdy v Choryni si vezeme zasloužený bod."

BYLNICE - LUŽKOVICE 3:0 (1:0)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Zápas s Lužkovicemi jsme nakonec zvládli, ale soupeř v první půli hodně kousal. Klíčový moment byl při samostatném nájezdu hostujícího Micksona, který tuto situaci nezvládl. Nám se postupně podařilo přebrat otěže hry a začali jsme hosty přehrávat. Odměnou nám byla branka do šatny, kterou vstřelil po pěkné akci slovenský legionář Mikuš. Poločas tak skončil 1:0. Ve druhé půli jsme kontrolovali a brzy přidali Řehákem druhou uklidňující trefu. Hosté se ještě snažili s výsledkem něco udělat. Na hřišti se po celou dobu hodně jiskřilo a přispěl k tomu svými verdikty velmi nepřesný sudí. Ten rozdával žluté karty jako na běžícím pásu a když měl dát červenou kartu, tak už váhal. Z jeho řízení utkání ale byly rozčarovány oba celky. Dvanáct minut před koncem přidal Hudeček třetí branku a bylo rozhodnuto. Pro hosty je konečný výsledek asi krutý, ale my jsme si výhru zasloužili."

PRLOV - LUDKOVICE 0:0

Pavel Juřica, trenér Prlova: „Před zápasem v kabině jsem důrazně nabádal kluky k větší zodpovědnosti při naší defenzivní hře. První poločas se z obou stran hrál velmi svižný a bojovný fotbal.Jak my, tak i hosté se prezentovali dobrým nasazením. Více šancí jsme měli první poločas my, jen jsme opět špatně řešili některé finální přihrávky. Hosté hráli šikovně na rychlé brejky. Tyhle situace jsme si dobrou defenzivní hrou pohlídali. Druhý poločas jsme navázali na první poločas naší bojovností a nasazením. Ale pro nás přišla smolná pětiminutovky, kdy se nám zranil gólman a hráč v poli. Museli jsme dát do brány hráče z pole. O pět minut později se nám zranil další hráč a do hry musel hráč se zraněním. Od té doby se naše hra sesypala. Hosté nás dostali pod velký tlak. Byly to pro nás krušné chvíle, ale věřil jsem, že můžeme uhrát dobrý výsledek. A taky se naštěstí pro nás stalo. Vybojovali jsme cennou remízu 0:0. Děkuji hráčům za velkou bojovnost a doufám, že tohle nás nastartuje k lepším výsledkům. Jsem rád, že tenhle těžký zápas jsme zvládli."

PETR KOSEČEK