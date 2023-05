/PETR KOSEČEK/ Lídr fotbalové I. B třídy skupiny A z Dolní Bečvy nasázel Hovězí půltucet branek a Prlov konečně zabral a poradil si s Přílukami. Dolní Lhota pokračuje ve výsledkové mizérii a rezerva Brumova o víkendovém 22. kole vyválčila v Jablůnce tři cenné body. Horní Bečva zvládla duel s Poličnou na jedničku. Choryně promarnila s Halenkovem dvoubrankový náskok.

Fotbalisté Příluk (v červeném) opět prohráli. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Krajský přebor: lídr si zchladil žáhu na Osvětimanech, Bystřice má další bod

VLACHOVICE - LIDEČKO 1:1 (1:0)

Aleš Novosad, trenér Vlachovic: „V duelu s druhým celkem tabulky se urodila konečná remíza a jsme za ni rádi. Přežili jsme penaltu hostujícího týmu čtvrt hodiny před koncem a také hráli skoro třicet minut bez vyloučeného Bartoše. V první půli jsme šli právě Bartošem do vedení. Ve druhém poločasu hosté přepnuli na vyšší obrátky. Po hodině hry zkušený Číž srovnal. V hektickém závěru ale neproměnil penaltu, náš brankář ji kryl. Na konci duelu jsme mohli dokonce i vyhrát. Vzhledem k průběhu hry ale má pro nás bod cenu zlata."

I. A třída – sk. A: Hrachovec porazil Lideč a v předstihu může slavit postup

Radek Číž, trenér Lidečka: „Věděli jsme, že nás ve Vlachovicích čeká pořádná šichta, což se nakonec i potvrdilo. V první půli nebyl náš výkon optimální, hra byla taková rozháraná. Navíc se domácí tým ujal ve 30. minutě vedení. Do půle se nám již srovnat nepodařilo. Druhý poločas už byl z naší strany podstatně lepší. V 63. minutě Aleš Číž srovnal, navíc domácí dohrávali o deseti. Sahali jsme po třech bodech, ale čtvrt hodiny před koncem nedal Číž penaltu, což bylo zlomovým okamžikem. V závěru domácí tým plichtu uhájil. Bod z Vlachovic pro nás v tuto chvíli příliš neřeší, chtěli jsme zde bodovat naplno."

DOLNÍ LHOTA - RATIBOŘ 1:3 (1:2)

Aleš Vyškovský, trenér Dol. Lhoty: „Duel s Ratiboří jsme výsledkově nezvládli, přitom jsme podali podstatně zlepšený výkon. Hosté nám dali lekci z produktivity, kdy na rozdíl od nás, dokázali své příležitosti proměnit. Hosté se do půle dokázali dvakrát prosadit, Kudela do poločasu snížil na jednobrankový rozdíl. Ve druhé půli jsme chtěli srovnat, ale hosté čtvrt hodiny před koncem dali výsledku konečnou podobu."

Zubří ztratilo slibný náskok a bronz, Vsetín živí naději na extraligu

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „V Dolní Lhotě jsme projevili své zkušenosti a především se nám vrátil do sestavy kanonýr Sovák., který se hned prezentoval brankou. I když jsme pak vedli o dvě branky, bylo utkání stále otevřené. Domácí hráli jednoduchý fotbal a po jedné z akcí se jim ve 41. minutě podařilo dát kontaktní branku. Ve druhém poločasu jsme drželi jednobrankové vedení, navíc přidal v 75. minutě Filip pojišťovací třetí trefu. Zápas jsme pak bez problémů dovedli do vítězného konce. Získali jsme cennou výhru, neboť situace na konci tabulky se hodně dramatizuje a vyhrát může každý s každým."

JABLŮNKA - BRUMOV B 2:3 (1:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Dost divoký zápas prohrávali jsme 1 : 0 otočili na 2 :1. Hosté po hodině hry vyrovnali a v poslední minutě dali vítězný gól. Zápasu by víc slušela remíza. Doplatili jsme na naše chyby, které brumovští fotbalisté potrestali. Branka z poslední minuta je však pro nás hodně krutá, ale takový je už fotbal.

Fojtů nezvládl domácí premiéru. Vsetín padl s Bzencem

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Do Jablůnky jsme přijeli s hodně omlazenou sestavou a za svoji bojovnost do poslední minuty jsme byli odměněni tříbodovým ziskem. V první půli jsme se nejdříve ujali Běhunčíkem vedení. Poté jsme po brejkové situaci mohli vedení navýšit. Domácí po půlhodině hry srovnali. V úvodu druhé půle se kanonýr Horák trefil podruhé. Srovnání pak zařídil v 63. minutě Kubiš. V závěru se fotbalové štěstí přiklonilo na naši stranu, kdy Bartozel utkání rozhodl. Hráči za velkou bojovnost zaslouží pochvalu."

DOLNÍ BEČVA - HOVĚZÍ 6:2 (3:2)

Petr Urban, trenér Dolní Bečvy: „Utkání nebylo tak jednoznačné, jak napovídá celkový výsledek. Hosté zejména v první půli hodně zlobili naši obranu a z penalty šli do vedení. Zanedlouho hosté opět vedli po naší chybě 2:1. Růčka ale v rozmezí tři minut otočil vývoj utkání v náš prospěch. Ve druhé půli již po čtyřech minutách Fiurášek naše vedení navýšil na dvoubrankový rozdíl. Poté jsme už měli hru pevně ve svých rukou a přidali jsme další dvě trefy. V první půli ale odehráli hosté dobrou partii, ve druhém poločasu jsme už na hřišti byli jasným pánem."

Hajný po druhé nejvyšší výhře sezony: První místo? Už je to jen teorie

Radim Malaník, hráč Hovězí: „Dolní Bečva byla jasný favorit zápasu, první poločas byl vyrovnaný, dokázali jsme domácími hrát vyrovnaný fotbal. Nakonec padlo pět branek a první poločas skončil 3:2. Druhý poločas už byl v režii domácích, chtěli jsme pak odehrát zápas bez nějaký zbytečných faulu a nechtěli jsme se vykartovat a hlavně se nezranit. Zanedlouho nás čekají důležité zápasy v boji o záchranu, o víkendu k nám zavítá Jablunka, musime se na ně připravit. Pro nás zápas v Dolní Bečve byla škola a pro naše mladé kluky velmi kvalitní příprava na příští týden a zbytek sezóny."

HORNÍ BEČVA - POLIČNÁ 4:1 (3:1)

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Zápas s Poličnou jsme zvládli velmi dobře a dařilo se nám především střelecky. Již v šesté minutě nás poslal Třeštík do vedení. O pět minut později stejný hráč navýšil naše vedení na dvoubrankový rozdíl. Pak se dostali ke slovu hosté a Kapusta snížil. Do půle jsme si však vzali dvoubrankové vedení nazpět, kdy se prosadil Vašut. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v aktivní hře a po hodině hry Třeštík zkompletoval hattrick. Hosté pak už nekladli odpor a po kvalitním výkonu si připisujeme důležité tři body."

Grygera šel po zápase za rozhodčími. Někdo bouchal do vozu VAR, stojí v zápise

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Zápas v Horní Bečvě nás nezastihl v dobrém rozpoložení, přestože jsme se v posledním duelech prezentovaly zlepšenými výkony. Domácímu týmu vyšel začátek zápasu a už po jedenácti minutách vedl o dvě branky. Naději nám vykřesal Kapusta, který zakroutil míč do sítě. V závěru první půle jsme inkasovali potřetí. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem něco udělat, domácí tým drama nepřipustil, navíc své vedení ještě navýšil."

PRLOV - PŘÍLUKY 3:1 (0:0)

Petr Sláčík, činovník Prlova: „V okresním derby jsme chtěli bodovat naplno a nakonec se nám to i podařilo. Chtěli jsme zlomit poslední sérii, kdy se nám výsledkově nedařilo. Ani tentokrát jsme nedali dohromady kompletní sestavu, ale nakonec jsme tento duel zvládli a hostující tým jsme přetlačili. Tomu patřilo jen prvních dvacet minut, kdy neproměnil pár šancí. Postupem času jsme se dostali do hry. Ve druhé půli jsme dokázali zlepšený výkon potvrdit i brankami. Za svoji snahu jsme tak byli odměněni tříbodovým ziskem, který je v současné chvíli pro nás velmi cenný."

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Zdeněk Julina, hráč Příluk: „Zápas v Prlově se nám bohužel nepovedl, po slibném prvním poločase, jsme ve druhém začali kupit chyby v obranné fázi. Navíc jsme postrádali oba bratry Frolky, což se projevilo i na kvalitě naší hry. Bohužel jsme se nedostali na dostřel soupeřovi branky, proto jsme odjeli s prázdnou. Věříme, že v dalším kole na domácí půdě nastoupíme v silnější sestavě a urveme další důležité tři body."

CHORYNĚ - HALENKOV 2:2 (2:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „Do zápasu jsme šli s nově rozestavěnou sestavou, kdy jsme udělali pár změn na určitých postech, aby jsme soupeři nedali prostor ke hře a to se nám první poločas povedlo. Halenkov jsme dokázali zatlačit a měli nespočet šancí bohužel se ujali jen dvě. Nejdříve mne přesným centrem našel Orava a hlavičkou otevírám skóre, druhou branku přidal po krásné kombinaci na dva doteky Tvrdoň, který zakončil hlavou. Halenkov hrozil rychlými brejky na Škrobáka, který uplatňoval svou rychlost, ale většinou jsme ho dokázali eliminovat ještě před vápnem. Tedy kromě jedné situace vážnější šanci hosté neměli.

Do druhého poločasu jsme vstoupili ještě aktivněji a prvních 10 minut jsme soupeře zatlačili ale ze dvou tutovek se neujala ani jedna. A kdyby jsme dali 3. gól, mohlo být po zápase, bohužel jsme nám při souboji na půlce nešťastně zranil Bartošík, kde jsme následně propadli a Halenkov z protiútoku krásnou křížnou střelou snižuje na 2:1. Chvilku jsme byli mimo hru a soupeř byl víc na míči. Poté unikl po lajně Škrobák, kterého nedovoleně zastavil Vedral. A tam se mohlo, ale nemuselo červenat, naštěstí pro nás byl zákrok ohodnocen jen žlutou kartou. Pak přišla nešťastná branka, kdy náš brankář neudržel dlouhý míč, který mu vypadl a dorážející útočník už měl do prázdné brány lehkou úlohu. Následně se ale dvakrát zaskvěl, kdy vytáhl krásné střely k tyči, tam jsme mohli dokonce prohrávat. Posledních 10 minut patřilo nám ale z 2 šancí gól již nepadl a tak jsme se soupeřem rozešli smírně. I tak to byl náš nejhezčí a nejlepší výkon sezony, od kterého se budeme chtít odpíchnout do dalších zápasů."

Objektiv Pavla Hrdličky: Valašské Meziříčí smetlo poslední Bruntál!

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání dvou rozdílných poločasů jsme nakonec dovedli k remíze. V první půli jsme tahali za kratší konec a domácí si vypracovali dvoubrankové vedení. Ve druhé půli jsme zaslouženě srovnali a sahali jsme i po vítězství. Vzhledem k průběhu hry je remíza nejspíše zasloužená."