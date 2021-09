Jiří Tyl, trenér Březnice: „Zápas z obou stran přinesl kvalitní podívanou. Bylo vidět, že se potkala mužstva z první trojky tabulky. Na rozdíl od soupeře jsme byli efektivnější v útoku. Vstřelili jsme tři branky, další šance nevyužili. Chropyni jsme do žádné příležitosti téměř nepustili. Nedostala se dále než k vápnu. Hrála nám dobře defenzíva, kluci si zaslouží uznání. Předvedli fantastický výkon, od něhož bychom se rádi odrazili. Nechci více polemizovat, ale řekl bych, že soupeř k nám přijel vyhrát. To jsme mu však nedovolili. Fotbal je kontaktní sport, a jak jsme atakovali my je, tak oni nás. Zápas přinesl náboj, souboje, to ze zápasu dělá zápasem. Klukům jsem říkal, že to bude bolet nás i soupeře. Hráli jsme na doraz.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Pokud bychom do Březnice nepřijeli jako nedávno Holešov, bylo by to asi lepší. Výsledek by byl taktéž 3:0, ale kluci by nebyli pokopaní a naštvaní na zbytečně agresivní projev domácích, který jim navíc velmi slabý rozhodčí Nuc toleroval. Náš výkon moc kvalitní nebyl, ale na hřišti minimálních rozměrů plný soubojů se technickým a kombinačním fotbalem prosazuje velmi těžko. Nezbývá než se dát přes týden do kupy a zvládnout domácí zápas.“

Branky: 8. Daníček, 38. Běhula, 56. Kozel

Veselá – Lhota 5:3 (4:2)

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Veselá po zlepšeném výkonu v závěru utkání v Chropyni i do utkání proti Lhotě vstoupila aktivně. Duel výrazně ovlivnila druhá šance domácích v deváté minutě, po které se dostala do vedení. Tomáš Janíček využil prostoru na levém křídle a vybídl ke skórování Milana Šumšala ideální přízemní přihrávkou na malé vápno. Za deset minut dal Janíček branku sám, když zleva prostřelil gólmana hostů. Lhota po rychlých brankách ale nezvadla a tlačila se stále do ofenzivy, kterou měla výrazně lepší než obrannou čtverku. Kontaktní gól už v 21. minutě dal levý bek hostů Radim Střelec. Ofenzivní trojka Veselé ale měla svůj den a byla k nezastavení. Pavel Postava prolomil svůj podzimní gólový půst ve 26. minutě, čímž dal tak třetí branku Veselé. Gól mu připravil tak trochu nechtěně Šumšal, který zprava postupoval před brankaře Mikeštíka a z velkého úhlu vystřelil na bližší tyč, kterou trefil. Odražený míč si našel právě Postava. A když ve 35. minutě dal Janíček svou druhou branku a zvýšil už na 4:1, zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto. Ale nebylo. Lhotu nepříznivý brankový stav nedeprimoval a ještě do poločasu Davidem Červenkou snížila na 4:2. Lhota nesložila zbraně ani těsně po poločasové pauze, kdy Postava vyplaval za obranou Lhoty a svou parádní individuální akci zakončil houslemi gólmanovi. Lhota byla dopředu stále nebezpečná a veselský gólman si rozhodně dobře zachytal. Hosté hrozii hlavně z brejků, při nichž se domácí obrana dopouštěla hrubých chyb. V 69. minutě ji už neuhasili ani stopeři, ani Petr Červenka v bráně. Proti unikajícímu Markovi Bartoňovi vyběhl až na svůj levý roh velkého pokutového území. Po jejich souboji zůstal míč ve hře a dostal se k němu znovu útočící hráč. Zachoval klid a zkušeně dal přesnou přihrávku pod sebe na dobíhajícího Davida Barťoně a ten vstřelil svou devátou branku v soutěži za sedm kol. Lhota měla dvacet minut na to, aby závěr zápasu minimálně zdramatizovala, ale už zůstalo u osmi vstřelených branek. Hokejové skóre 5:3 se už neměnilo.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Na Veselou jsme odjížděli s tím, že nemáme co ztratit. Pro náš mladý tým to byla možnost nabrat další cenné zkušenosti s krajskou soutěží. V prvním poločase se hrál útočný fotbal nahoru dolů, s mnoha šancemi na obou stranách, obrany se měly co ohánět. Bohužel nám soupeř svou zkušeností uštědřil lekci z produktivity. Zkraje druhého poločasu jsme dostali gól na 2:6 a to už bylo pro nás těžké se zápasem něco udělat. Kluci makali, podařilo se nám snížit, ale do konce zápasu už si gólmani se všemi šancemi poradili. Mančaft musím pochválit za bojovnost, zlepšit musíme hlavně kvalitu zakončení a některé obranné činnosti.“

Branky: 18. a 35. Janíček, 26. a 48. Postava, 9. Šumšal – 21. Střelec, 41. D. Červenka, 69. D. Bartoň

MLADCOVÁ – KOSTELEC 4:2 (1:2)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „První poločas jsme byli více na míči, vytvářeli jsme si šance, které jsme ale bohužel spalovali. Hosté hráli poctivě zezadu, hráli na brejky a na rozdíl od nás měli v proměňování šancí stoprocentní úspěšnost. Chvíli před poločasem tak vedli o dva góly. Nám se naštěstí z poslední akce v první půli podařilo snížit. Druhá půle vypadala stejně jako ta první s tím rozdílem, že nám se z množství vytvořených šancí podařilo proměnit dvě a otočit stav utkání. V 90.minutě nás zachránil Kupka, který chytil tutovku a z následného brejku do otevřené obrany jsme vsítili čtvrtý gól.“

Branky: 44. Lipoti, 62. Kočica, 75. J. Chludil, 91. Š. Chludil – 14. Karperka, 42. Lipoti vlastní

TEČOVICE – JAROSLAVICE 1:1 (0:0)

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: „Se zkušeným a zdatným soupeřem domácí sehráli více než vyrovnanou partii, zlepšila se hra zadních řad – zřejmé poté, když obrana hrála ve čtveřici. Ale i když si tým vytvoří herní převahu, nedokáže ji brankově zhodnotit. Na mužstvu je vidět, že se s postavením v tabulce nehodlá smířit a dává to i přes technické chyby a nepřesnosti herním projevem na hřišti znát. Třeba tento bodový zisk zapůsobí jako blýsknutí na lepší časy.“

Branky: 83. Dorazín – 74. Švach

Holešov B – Louky 1:1 (1:1)

Michal Novák, vedoucí Louky: „Na krásně připraveném hřišti jsme měli výborný start a mohli jsme za 4 minuty dát tři branky. Bohužel Janota, Kuna ani Janča své velké šance neproměnili. První čtvrthodinu se hrálo převážně na půlce domácího Holešova a tlak jsme korunovali brankou Mikače ve 12. minutě, když z pravé strany centroval Janota, Janča přizvedl míč hlavou na zadní tyč, kde číhal právě náš kapitán - 0:1. Domácí se dostali zpět do zápasu ze své první šance, střela zpoza vápna, parádní zákrok Pavelky, ale následná dorážka na zadní tyči od Leška znamenala vyrovnání - 1:1. Louky měly dále navrch, ale pokračovaly v zahazování šancí, ve 20. minutě pálil z voleje bombou do břevna Janča, ve 24. minutě šel sám na bránu z boku Kuna, ale branku minul jen o centimetry.

Domácí se připomněli závarem ve 30. minutě po rohovém kopu, který jsme však s velkým štěstím odvrátili mimo pokutové území. 38. minuta přinesla největší šanci zápasu, když Pavelka postupoval z levé strany sám na bránu, napálil zadní tyč a míč se vhodně odrazil k penaltě na úplně volného Kunu, který však minul poloprázdnou branku. V závěru poločasu spálil další velkou šanci Janča, který se dostal sám před gólmana, nicméně jeho střela těsně minula cíl.

Zatímco první poločas byl koncertem spálených šancí, v tom druhém se oba týmy nikam nehnaly. Domácí mohli strhnout vedení na svou stranu, ale krásnou střelu zpoza vápna do růžku branky chytil Pavelka, Louky se připomněly rychlými brejky Kuny s Jančou, ale nedotáhli jsme je do konce. Zápas byl o tom, kdo udělá chybu, či využije jednu poslední šanci. V posledním dějství přišly tři příležitosti. Nejprve domácí kopali v 80. minutě roh a Mikač na brankové čáře vyhlavičkovával do rukavic Pavelky. Na druhé straně po standardní situaci vyplaval sám před gólmanem Janota, ale jeho dloubáček přeletěl i branku. Rozhodnout mohl v 85. minutě Janča, který si na malém vápně naskočil na roh a jeho prudká střelou hlavou minula tyč o centimetry.

Před zápasem bychom bod brali, ale po jeho průběhu je remíza spíše ztrátou, dnes jsme si připravili více šancí než soupeř, ale zahodili jsme toho příliš moc.“

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – LUDKOVICE 1:1 (1:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Utkání lépe začali domácí, kteří v prvním poločase zatlačili hostujícího mužstvo. Z řady šancí ale proměnili jenom jednu, když Ludkovice při nedorozumění ve vlastní šestnáctce nepokryly domácího střelce. Druhý poločas už byl vyrovnanější, do příležitostí se dostávali také hosté. Jednu takovou zužitkovali a vyrovnali na 1:1. Oba celky byly s remízou spokojeni. Zvláště hosté.“

Branky: 14. Pavlica – 63. Hamouz

LUŽKOVICE – ADMIRA HULÍN 4:0 (0:0)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Zápasy s posledními mužstvy bývají ošidné. Proto jsem rád, že jsme jej zvládli i v tak kombinované sestavě. Hosté měli taky šance, ale nás podržel gólman Jenček.

Branky: 52., 58. a 61. Kolařík, 64. Kovář