Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Stejně jako na podzim se hrálo kvalitní utkání. První půle byla herně vyrovnaná, hosté byli kombinačně silnější, což vedlo i k jejich brance, kdy nás vykombinovali na pravé straně a po centru se dostali do vedení. My si vytvořili tři čtyři gólové šance, ale bohužel v zakončení nám chyběl potřebný důraz. Ve druhé půli jsme již byli na hřišti lepším týmem, ale podařilo se nám vstřelit jen jeden gól. V dalších šancích jsme si opět počínali nedůrazně nebo hosty podržel brankář. Závěr utkání byl rozkouskován častým poleháváním a hra ztratila tempo.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „V našem podání to bylo utkání dvou rozdílných poločasů. První půle byla z naší strany kvalitní, byli jsme lepší na míči, dobře kombinovali a zásluhou Ležáka otevřeli skóre. Druhá půle byla z naší strany přesný opak. Domácí nás zatlačili, my jsme již nebyli tak aktivní směrem dopředu a přišlo brzké srovnání. Poté jsme již podvědomě i vinou vynucených střídání bránili remízu, což se i za přispění výborného Koláčka v brance podařilo.“

Branky: 60. Vaněk – 24. Ležák

TEČOVICE – LHOTA 3:0 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Pro hosty je výše porážky krutá, v poli byli domácímu týmu herně vyrovnaným soupeřem, ale vyhořeli na plané koncovce i solidním výkonu Jokla. Pro domácí má tento výsledek po dvou nešťastných zápasech venku (Chropyně + Veselá) významnou cenu. V utkání proti Lhotě navíc nemohl být kvůli hospitalizaci přítomen dlouholetý vedoucí týmu Ladislav Halgaš, kterému tímto přejeme brzké uzdravení. Jeho post tak zatím pro toto utkání obětavě zastoupil Ondra Machala.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Sobotní zápas v Tečovicích mnoho krásy nepobral. Hra byla ovlivněna velmi silným větrem. Domácím se v prvním poločase podařila vstřelit brzy branka, ale jinak jsme měli v celém jeho průběhu mírnou převahu. Nám se bohužel ani ze stoprocentních šancí gól vstřelit nepodařilo. Druhý poločas byl vyrovnaný, hra byla neustále přerušovaná, víc se nehrálo než hrálo. Snažili jsme se s výsledkem ještě něco udělat, ale Tecovice zvýšily na 2:0 a do konce zápasu svou bojovnosti vítězství udržely. Penalta v závěru už nic neřešila. Zápas se nám až na výjimky moc nepovedl, po dvou vítězstvích jsme u bojovného protivníka vyšli jak bodově, tak gólově naprázdno.“

Branky: 9. Vopatřil, 73. Dorazín, 89. Ondík (pen.)

HOLEŠOV „B“ – BŘEZNICE 2:0 (1:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Spíše než skalp to byla utrpěná výhra. Březnice k nám přijela v deseti lidech, musím před ní smeknout, že to nezabalila. Už ve druhé minutě jsme šli do vedení, Jadrníček to dával pod sebe a Uličný otevřel skóre. I když jsme měli míč na noze a hráli jsme do plných, tak jsme se trápil. Hosté hrozili standardkami, měli jsme problémy s jejich vysokým útočníkem. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, rozhodli jsme po vystřídání Olšou, který se trefil téměř z půli hřiště. Pak jsme to už v klidu dohráli.“

Jiří Týl, trenér Březnice: „Kvůli velké marodce jsme do Holešova přijeli v 10 lidech, navíc jsme nastoupili s dvěma dorostenci v základní sestavě. Klukům bych chtěl poděkovat, po brance ve druhé minutě jsme pak inkasovali až šest minut před koncem zápasu. Se soupeřem jsme odehráli vyrovnanou partii, své šance jsme bohužel neproměnili. Doufám, že v příštím zápase proti Veselé už nastoupíme v ideálnější sestavě.“

Branky: 2. Uličný, 84. Olša

LUDKOVICE – JAROSLAVICE 0:1 (0:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Připsali jsme si zaslouženou výhru. Byli jsme dokonale připraveni na hru domácích a jejich nákopy. Vytvořili jsme si více šancí, nakonec proměnili standardní situaci ze 70. minuty utkání. Předvedli jsme fotbal, na který se dalo dívat.“

Branka: 70. Vrba

LUŽKOVICE – VESELÁ 4:2 (2:2)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Derby muselo diváky bavit. Spousta gólů, spousta šancí. Vyhrál šťastnější, který proměnil více příležitostí. Na kluky jsem za výkon hrdý."

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Kdo ze zápasu odešel v 35. minutě, musel být v šoku, když se dozvěděl konečný výsledek. Veselá šla brzy do vedení po obléhání branky domácích střelou Pavla Postavy. Po půl hodině už to bylo 2:0 pro Veselou, když se trefil Tomáš Janíček. Hosté v derby dominovali a domácí Lužkovice v tyto minuty působily naprosto bezradně. Od prvních minut se pokoušely dlouhými nákopy za obranu vysílat do brejku svého mladého excelentního střelce Kolaříka, ale marně, vítr jim většinu míčů vyhnal ven z hrací plochy. O nákopy se staral zejména zkušený stoper Jakub Ronza.

Už vše nasvědčovalo tomu, že hosté poločas dokončí v nadvládě, ale všechno bylo jinak. Kontaktní gól na 1:2 se upekl v levém rohu hřiště z pohledu útočících Lužkovic, když obránci Veselé místo jistoty v podobě rohu nebo autu se pustili do fotbalového řešení situace, ale souboj s domácím křídelníkem prohráli. Míč se dostal do malého vápna a odtud jej do brány uklidil kapitán Jiří Kovář. Karty se obrátily. Domácí ožili a hostům přivodila šok následující akce, kdy dopustili, aby Jakub Ronza si míč navedl na hranici velkého vápna od levé lajny až téměř na střed. Po jeho následné přízemní střele k bližší tyči se pak Petr Červenka v bráně Veselé natahoval marně, mířila přesně k tyči, jak se říká, za háčky. Poločasový stav 2:2 neodpovídal průběhu prvního poločasu, ale byl platný a s psychickou výhodou do toho druhého šli samozřejmě domácí.

Dvojice Ronza - Kolařík už byla v nákopech a tvorbě brejků úspěšnější a zle zatápěla veselské obraně. Hostům se dařilo toto nebezpečí půl hodiny eliminovat a snažili se strhnout vedení zpět na svou stranu. Šance k tomu měli, ovšem závary Lužkovic začaly v poslední čtvrthodině „smrdět“ gólem a hosté se proto chystali svou obranu přeskupit, vyztužit a oživit i střídáním. Nestihli to, dostali kolem 80. minuty po zmiňovaných brejcích a nedůslednostech v obraně od Filipa Kolaříka dva slepené góly a o osudu utkání bylo rozhodnuto."

Branky: 39. a 78. Kolařík, 39. Kovář, 42. Ronza – 12. Postava, 32. Janíček

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – LOUKY 0:3 (0:2)

Branky: 22. a 73. Dlouhý, 69. Janča