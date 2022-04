Jiří Týl, trenér Březnice: „Oproti prvnímu jarnímu zápasu to byly nebe a dudy. Po domácí prohře se Slavkovem jsme měli menší posezení. Kluci do toho od začátku šlapali na plné pecky, zaslouženě jsme uspěli. Vyhrát 4:0 venku a ještě v Tečovicích je skvělý počin. Doufám, že na tuto notu navážeme. Hned v dalším třetím jarním kole nás čeká bitva s Mladcovou o první místo, bude to tuhý boj. Kluky budu muset nabudit. Poslední zaváhání Mladcové nám hraje do karet."

Branky: 18. a 87. Kamenčák, 15. Běhula, 89. Kozel

MLADCOVÁ – VESELÁ 0:1 (0:1)

Zdeněk Hrnčiřík, sekretář Mladcové: „Utkání se pro nás od začátku nevyvíjelo dobře. Obdržená branka v 5. minutě a následné vyloučení našeho stopera určilo ráz utkání. Veselá působila chytře a ve hře nás o nějaký bodový zisk držel pouze gólman Liška, který vychytal snad pět tutových šancí soupeře. Nechyběla nám bojovnost ani snaha, ale srážel nás velký počet chyb při rozehrávce a přechodu do útoku. Kromě dvou šancí v úplném začátku utkání jsme si nic nevytvořili. Zasloužené vítězství hostí.“

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá: „Z Mladcové jsme měli přirozený respekt. Jednak jde už několik let o špičkový tým této skupiny a jednak jsme na Mladcové v I. B. třídě nikdy neuspěli za tři body. Pro venkovní výhru tak nemohl nastat lepší okamžk. Důvodů je mnoho, ale ty nejdůležitější – výrazné zvýšení sebevědomí všech zúčastněných, potlačení blbé nálady v klubu. Zraněných totiž přibývá a pomalu nemá kdo hrát. Od loňského srpna jsme navíc nikde venku nebodovali! Vítězství bylo sice překvapivé, ubojované, ale zasloužené. Všech 12 hráčů, co zasáhlo do hry, musím pochválit a pogratulovat jim ke kolektivnímu a obětavému výkonu."

Branka: 6. Janíček

LUŽKOVICE – HOLEŠOV „B“ 5:4 (3:2)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Utkání se uskutečnilo za velmi mrazivého počasí, ale na super připraveném hřišti. Pro diváka to byl super zápas se spoustou branek a přelévání skóre na obě strany. Holešov hrál velmi dobře. Mě těší naše vůle a bojovnost.“

Branky: 43., 45. a 88. Kolařík, 33. Kovář, 75. Novotný – 29. Amoako Danquah, 31. vl. Zakopal, 46. Hendrych, 69. Daďa

JAROSLAVICE – KOSTELEC 2:2 (0:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Prohrávali jsme 0:2, obě branky dali z pokutových kopů, remíza je tak šťastná. Zápas byl ovlivněný počasím, dost foukalo, byla zima. S předvedou hrou jsem absolutně nebyl spokojený, včetně nasazení. Oproti uplynulému týdnu tam nebylo nic.“

Branky: 67. Macalík (pen.), 90. Kurtin (pen.) – 39. Křenek, 58. Krajča

LUDKOVICE – LOUKY 4:0 (2:0)

Filip Kunorza, předseda Ludkovic: „Domácí po většinu zápasu měli převahu, soupeře tlačili. Ke čtyřem brankám si vypracovali plno dalších příležitostí, které ovšem neproměnili. Hosté navíc po hodině zápasu dohrávali oslabení.“

Branky: 33. a 73. Chot, 23. Dvorník, 55. Brebis

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – CHROPYNĚ 1:2 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Pro nás v prvním jarním kole důležité vítězství. Byli jsme fotbalovejši, lepší na míči, ale hřiště spíše na beach volejbal. Kombinační hře vůbec nesvědčilo. Utkání po nerozhodné půli z přímaku rozhodl nejlepší hráč na hřišti Dominik Hradil. Do 89. jsme to měli pod kontrolou, poté jsme vlastními chybami vyrobili dvě penalty. První David Koláček chytil, druhou stejný hráč neskutečné moc přestřelil a tak jsme se štěstím, ale zaslouženě zvítězili."

Branky: 13. Ponížil – 28. Poledňák, 82. Hradil