Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání. I když k nám přijel první tým tabulky, první poločas jsme byli hostům více než vyrovnaným soupeřem. Hrál se dobrý fotbal, my jsme si vytvořili hodně standartek z nebezpečných prostorů včetně spousty rohových kopů. Mladcová těžila z velmi dobrého přechodu do rychlého protiútoku, ale naše defenziva si se všemi nebezpečnými situacemi poradila. Nám se těsně před poločasem podařilo z jednoho z rohů skórovat a tak se šlo do kabin za stavu 1:0. Těsně po pauze hosté po pěkné akci vyrovnali, nám se nedařilo podržet míč na kopačkách a vyústěním byl druhý gól v naší síti. V poslední půlhodině jsme se snažili vyrovnat, klukům nelze vytknout snahu a bojovnost, ale Mladcová si svou herní a technickou vyspělostí výsledek polhlídala."

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „V začátku utkání si domácí pomohli standardními situacemi, dostali nás pod lehký tlak. Od desáté minuty jsme přebrali aktivitu, ale hráli jsme dobře jen po vápno a do gólové šance jsme se neprobojovali. Na konci poločasu nás navíc domácí potrestali, když se prosadili hlavou po rohovém kopu. Na začátku druhé půle jsme zásluhou Fabíka vyrovnali, po hodině hry nás do vedení dostal Haloda. Další gól, který by nás uklidnil, jsme bohužel i přes některé tutové šance nepřidali, a tak jsme o tři body museli bojovat až do konce utkání.“

Branky: 43. Králík – 48. Fabík, 61. Haloda

BŘEZNICE – VESELÁ 4:2 (0:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „To byl zápas, viděli jsme dva rozdílné poločase. V prvním to byl děs – nepřistupovali jsme k hráčům, soupeře nechávali odehrát, s našim fotbalem to nemělo nic společného. Úplně jsme to projeli. O přestávce byl rambál v kabině, pak už to šlo. Druhá půle vypadala úplně jinak, klobouk dolů před hráči. I když jsme dostali na 0:2, tak jsme si věřili a zápas dokázali otočit. Je docela možné, že za dvoubrankového vedení to soupeř trochu podcenil. Byl nebezpečný, má zmáknuté nákopy. Jsem hodně rád za domácí výhru, třetí v řadě by byla hodně špatná.“

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „První poločas byl jednoznačně v režii hostů. Z této situace ale Veselá vytěžila jen jednobrankové vedení. A nemuselo být ani to, jelikož po jednom z mála rohů domácích si hosté málem dali vlastní branku, když obranná hlavička Ant. Burši byla nízká a mířila k tyči vlastní branky. Petr Červenka byl ale pozorný a reflexivně míč vyrazil na další roh. Po přestávce ustál déšť i vítr. Veselé nehrozila hra proti větru a patřil jí i úvod druhého poločasu. V 60.minutě dokonce Tomáš Janíček skóroval hlavičkou po rohu podruhé a vše naznačovalo tomu, že nastolený trend bude pokračovat i ve zbytku utkání. Veselá ale hned v 62. minutě pohrdla tutovkou a z protiútoku dal Matyáš Trčala kontaktní branku Březnice, když obránci Veselé si počínali nedůrazně u brankové čáry a dovolili domácím odcentrovat. Od tohoto okamžiku Březnice ožila, bylo jí plné hřiště a zdálo se, že i kluzký terén jí více vyhovuje při jejich nátlakové hře. Euforie domácí využili k brzkému vyrovnání stavu střídajícím Michalem Pavlíčkem. A po dalších pěti minutách šli dokonce do vedení. Veselá se přeci jen probrala a zvýšila otáčky a dosáhla i na vyrovnání. Jenže branka pro ofsajd nebyla uznána a závěrečná hra vabank už opravdové vyrovnání nepřinesla. Domácí nakonec do otevřené obrany dali i čtvrtý gól."

Branky: 63. Trčala, 71. Pavlíček, 75. Daníček, 93. Mňačko – 38. a 60. Janíček

LOUKY – TEČOVICE 1:1 (0:0)

Jaroslav Kuna, trenér týmu Louky: „K vidění bylo typické derby, převládalo hodně bojovnosti, bylo to soubojové. Utkání na druhou stranu neukázalo příliš fotbalové krásy. Chvíli po hodině hry jsme vedli 1:0, kdy se nám podařila standardka. Krátce nato jsme ale namazali útočníkovi hostů a bylo to 1:1. Opticky jsme možná měli více ze hry, remíza je však zcela zasloužená.“

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Soustředěně bojující reprezentace Bivoje vinou marodky a pracovního zaneprázdnění některých hráčů musela nakombinovat složení obrany. Vypomohla si také ze zálohy z rezervního týmu. Zisk bodu z derby je příjemnou zprávou. Mužstvo je díky tomu v kontaktu se středními pozicemi v mistrovské tabulce.“

Branky: 61. Mikač – 66. Dorazín

LUDKOVICE – LUŽKOVICE 2:2 (1:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „První poločas se odvíjel v duchu zkušenějšího hostujícího celku, který nás od začátku přehrával. Jako první paradoxně skórovali domácí, hosté ale v krátkém sledu srovnali. Ludkovice ve druhém poločase znovu šly do vedení, a to zásluhou pěkné střely Marka Suchého. Hosté se v závěrečných deseti minutách nadechli k tlaku, v poslední minutě nakonec vyrovnali. Byl to remízový zápas.“

Branky: 11. Chot, 61. Suchý – 26. Kovář, 90. Krejčí

CHROPYNĚ – HOLEŠOV „B“ 3:0 (0:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Vinou zranění opor a kvalit soupeře jsme z utkání měli zdravý respekt. I přes nepřízeň počasí se hrálo na skvělé připraveném hřišti. Do pauzy byl k vidění rychlý, bojovný fotbal s jedinou šancí domácího Štěpánka bez využití. O osudu utkání rozhodl stejný hráč až v 80 minutě z penalty. Do té doby dobře bránící hosté byli nuceni hru otevřít a po akcích Hradila navýšili skóre opět Štěpánek a Ležák. Výsledek vypadá jasně, ale soupeř měl své kvality a o to je výsledek cennější.“

Branky: 80. (pen.) a 87. Štěpánek, 88. Ležák

KOSTELEC – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 4:0 (0:0)

Branky: 70. a 81. Bačák, 54. Dočkal, 87. Dvořák