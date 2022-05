Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Se Lhotou jsme měli problémy už na podzim, s námi si připsala jedinou výhru. Z utkání jsme tak měli respekt. Vyvíjelo se pro nás dobře, ve 29. minutě jsme vedli 2:0. Pak jsme nevyužili další šance. Po zkratu jsme ale přestali hrát, do šatny bylo vyrovnáno, což nás zlomilo. Ve druhé půli se hra nezměnila, bušili jsme do plna, soupeř se pořádně nedostal za půlku. Z nákopu ale zahájil akci, po které šel do vedení. Nakonec vstřelili ještě jeden gól. Doběhla nás produktivita, jsou to zbytečně ztracené body. Lhota předvedla bojovný výkon. Asi na ni neumíme hrát.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Na zápas jsme odjížděli s tím, že rezerva Holešova hlavně na domácím hřišti předvádí kvalitní výkony a sbírá body. Což se také v první půlhodině potvrdilo, soupeř byl lepší, měl více v pohybu, výborně kombinoval a dostával se do šancí. To vyústilo v jeho dvoubrankové vedení. My jsme propadali především ve středu hřiště, po krajích se nám občas podařilo branku ohrozit. Po druhé obdržené brance jsme se zvedli a do poločasu vyrovnali. V kabině jsme to hecli a na hřišti to bylo ve druhé půli vidět. Zápas byl nahoru dolů, důrazný, divákům se musel líbit. S domácími jsme dokázali běhat, naše defenziva hrála velmi dobře, byla podpořena skvěle chytajícím gólmanem Jirkou Mikeštíkem. Obě mužstva si vytvořila několik brankových příležitostí, nám se jedna z nich podařila proměnit. V závěru se domácí snažili vyrovnat, ale jejich snaha končila většinou na naší pozorné obraně na hranici šestnáctky. V nastavení jsme po rohu už jen kosmeticky upravili na konečných 4:2. Zápasu by více slušela remíza, my jsme ale asi více chtěli, a proto si odvážíme všechny body. Kluky musím pochválit, na hřišti nechali všechno.“

Branky: 15. Uličný, 29. Amoako Danquah – 38. Shejbal, 42. D. Bartoň, 61. L. Mikeštík, 90+2 Kovaříček

LUŽKOVICE – BŘEZNICE 1:1 (0:1)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Utkání pro nás bylo složité, vinou velké absence jsme do zápasu šli ve dvanácti lidech, někteří navíc hráli se sebezapřením. V prvním poločase byli hosté živější, nám chyběla jiskra. Ve druhé půli už to bylo ono, na výhru to přesto nestačilo. Klukům nemám co vytknout, hráli na morál. Zápasu remíza sluší, utkání před krásnou diváckou kulisou mělo náboj. Muselo se líbit.“

Jiří Týl, trenér Březnice: „V první půli jsme mohli přidat další dvě tři branky. Ve druhém poločase jsme ale museli přeskupit mužstvo. Nakonec z toho byl rovnocenný zápas, o emocích. Remíza je zasloužená.“

Branky: 68. Kolařík (pen.) - 35. Daníček

MLADCOVÁ – LOUKY 5:1 (4:0)

Zdeněk Hrnčiiřík, vedoucí Mladcové: „Po delší době konečně poklidný zápas. Utkání jsme rozhodli již v první půli, byli jsme viditelně lepším týmem a potvrdili to i brankami. Ve druhé půli tempo hry z naší strany viditelně opadlo, chvílemi jsme se až moc šetřili na středeční semifinále poháru a hosté nás za to ke konci utkání potrestali gólem. Na třetí pokus se nám doma na jaře podařilo vyhrát, za což jsme rádi.“

Jaroslav Kuna, trenér týmu Louky: „Utkání u lídra soutěže nás vůbec nezastihlo v dobrém rozpoložení. Hlavní příčinou byla určitě skutečnost, že jsme měli velký problém se sestavou a nakonec jsme byli rádi, že mohlo nastoupit jedenáct zdravých hráčů. Kluci, kteří nastoupili, se sice snažili, ale proti takřka kompletní sestavě domácích jsme si mohli dělat naděje pouze do prvního gólu. Pak jsme se sesypali a do konce poločasu dostali další tři góly. Druhý poločas se spíše dohrával, protože oba týmy si byly vědomi toho, že je rozhodnuto. Pozitivní je, že si někteří kluci pořádně zkusili, co je to hrát I. B. třídu. Věřím, že jim to pomůže v dalším růstu. Doufám, že v dalších kolech už budeme hrát v silnější sestavě.“

Branky: 28., 36. a 42. Chludil, 20. a 53. Haloda – 88. Dlouhý

VESELÁ – CHROPYNĚ 4:2 (2:1)

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé. „Od prvních minut se hrálo před brankou hostujícího Loučky, nejblíže otevření skóre byl domácí Dujka, v 6. minutě nastřelil ranou z dálky břevno. Domácí si ale koledovali o průšvih chybnými přihrávkami v obraně. První dvě nabídnuté šance ještě hosté nevyužili, ale tu třetí už potrestal Železný v 10. minutě. Domácí šli do sebe, zpřesnili rozehrávku. Příkladem v bojovnosti a nasazení šli svým spoluhráčům ti nejzkušenější, Janíček s Dujkou. První v 20. minutě vyrovnal a druhý dal hostům ve 44. minutě gól do šatny, když dokončil akci Janíčka, jehož pokus ještě pozorný Loučka vyrazil. Po přestávce se obraz hry nezměnil a Janíček hned v 53. minutě zvýšil na 3:1. V předcházejících dvou zápasech Veselá prohospodařila dvoubrankové vedení a nebyla tomu daleko i tentokrát. Přišla 60. minuta, další nedůslednost v obraně a penaltový faul. Pokutový kop Štěpánek proměnil a hosté byli zpět v utkání. Domácí v dalších minutách sice měli převahu, byla z toho ale jen tyčka Pavla Postavy a břevno Antonína Burši. Pojišťující gól ale nepřicházel a obava o výsledek byla stále aktuální. Až v samém závěru to byl zase Tomáš Janíček, který dokonal svůj hattrick a uklidnil domácí pojistkou na 4:2.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Naprosto zaslouženě vítězství domácích. I přesto, že jsme měli problém poskládat jedenáct zdravých lidí, tak takto se fotbal nehraje. My jsme si přijeli jen zahrát, domácí chtěli vyhrát. Předvedli proti nám suverénně nejlepší jarní výkon a výsledek 4:2 i díky Loučkovi v brance je pro nás ještě milosrdný. Nezbývá než se dát zdravotně do pořádku a zabojovat za týden doma s Březnicí.“

Branky: 20., 53. a 89. Janíček, 44. Dujka – 10. Železný, 60. Štěpánek (pen.)

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – JAROSLAVICE 0:1 (0:0)

Jaroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Jednoznačně jsme byli lepším mužstvem. Vytvořili jsme si hodně šancí, nastřelili dvě břevna, nakonec využili jen jednu příležitost. Soupeř dvakrát zahrozil z brejku. Po pomalejším úvodu sezony je čtvrtá příčka solidním umístěním, s výsledky jsem spokojen. Hra však ještě není dle mých představ.“

Branka: 77. Lahoda

TEČOVICE – KOSTELEC 2:3 (1:2)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Pro domácí to byla lekce z produktivity, když hosté z přibližně pěti střel mezi tyče vytěžili tři branky. Domácí útok se po celozápasovém souboji s Křížkem nedokázal prosadit ani z vyložených příležitostí. Navíc se znovu potvrdilo, že „verbální cvičení a rozhovory“ s rozhodčími nebo soupeři k úspěchu také nevedou. Bivoj tedy bude muset zabojovat o body v dalších zápasech.“

Branky: 5. Říháček, 65. Vopatřil – 14. a 36. Dočkal, 67. Dvořák