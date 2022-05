Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Byl to jednoznačný duel, hosté vyhráli zaslouženě. K zápasu jsme přistoupili katastrofálně, nebylo tam žádné nasazení. Vůbec to nechápu. Měli jsme odčinit prohru z minulého týdne, naopak jsme předvedli takový výkon. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Soupeře jsme v prvním poločase nepustili do žádné šance, naopak jsme neproměnili tři tutovky. Do druhé půle jsme přeskupili řady, s příchodem mladého Štolla hráli na dva útočníky. A uvedl se skvěle – během patnácti minut třikrát ohrozil branku domácích, orazítkoval břevno. Utkání jsme zlomili v 62. minutě po brance Chudárka, o šest minut později na 2:0 zvyšoval skvěle hrající Pecha, který samostatnou akci zakončil dělovkou na zadní tyč. Po chybě domácího brankáře se prosadil i Štoll, jenž svůj výkon okořenil brankou na 3:0. Celému týmu bych rád poděkoval za to, jak bránil. Skvěle jsme odolávali nákopům Jaroslavic, které se v podstatě nedostaly do šestnáctky.“

Branky: 62. Chudárek, 68. Pecha, 82. Štoll

LUDKOVICE – MLADCOVÁ 1:1 (1:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Technicky vyspělý celek Mladcové na začátku zápasu diktoval tempo hry, v 10. minutě spálil vyloženou šanci. Domácí se přibližně o deset minut později dostali do brejku, který zneškodnil hostující gólman. Poprvé se radovaly Ludkovice, po skrumáži míč do branky dorazil Filip Bartoš. Hosté se znovu dostávali do šancí, snahy ale mařil brankář Mikel. Mladcová ve druhém poločase přidala na tlaku, po nedůrazu obrany Ludkovic srovnala na 1:1. Snaze o obrat zamezil skvěle chytající gólman, jenž zneškodni dvě tutovky. Mladcová potvrdila suverenitu, ludkovští ji zčásti eliminovali.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „V první půli jsme hrozili hlavně ze standardních situací, po zemi jsme se do šancí přes zhuštěný prostor před vápnem nedostávali. V takových utkáních je důležité vstřelit první gól, bohužel ten vsítili domácí, když jsme jim ho svou nedůsledností nabídli sami. Ve druhé půli jsme měli ještě větší převahu, Ludkovice víceméně jen odkopávaly. Podařilo se nám pouze vyrovnat a tak si odvážíme bod.“

Branky: 35. F. Bartoš – 58. Blažek

LHOTA – CHROPYNĚ 4:2 (2:1)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Chropyně předvádí na jaře velmi dobré výkony. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale potřebovali jsme bodovat. Od začátku se hrál dobrý fotbal, obě mužstva se snažila kombinovat. Hosté vstřelili brzy gól, my jsme dokázali do pětadvacáté minuty skóre otočit. Do konce poločasu se hrálo nahoru dolů s několika šancemi na obou stranách. Druhý poločas pokračoval ve stejném tempu, nám se na začátku po standardní situaci podařila vstřelit třetí branka, soupeř hrál velmi dobře a snažil se s výsledkem něco udělat. To se mu podařilo deset minut před koncem, my jsme zanedlouho po další standardce přidali čtvrtý gól a zápas rozhodli. Hosté ještě v závěru kopali penaltu, tu ale neproměnili. Zápas byl vyrovnaný, my jsme byli produktivnější, a proto máme tři body. Kluky musím pochválit za kvalitní, kolektivní výkon, z něhož vyčnívá fantastické představení našeho golmana Jirky Mikeštíka, který předvedl několik vynikajících zákroků včetně chycené penalty.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Domácí chtěli v zápase víc, a proto vyhráli. Poctivě bránili od půlky, byli důraznější, vstřelili tři branky ze standardních situaci a to rozhodlo. My jsme se snažili hrát kombinační fotbal, ale jen po šestnáctku, navíc jsme nedali penaltu. I vinou toho jsme si body nezasloužili.“

Branky: 17. V. Bartoň, 25. Červenka, 53. D. Bartoň, 87. Shejbal – 7. Ležák, 78. Štěpánek

LOUKY – BŘEZNICE 0:3 (0:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „Zápas byl jednostranný, kluci vyhrávali souboje. Nemůžeme se pak dostat pod tlak. Přesně toto od nich vyžaduji, dodrželi to. Dvě branky jsme přesto vstřelili z pokutového kopu. Hráčům je potřeba poděkovat. Teď už cílíme na zbývající zápasy, hodláme udržet druhé místo.“

Branky: 21. Kamenčák (pen.), 83. Kadrle (pen.), 86. Mňačko

OBRAZEM: Ludkovice překazily postupové plány Mladcové. Hrdinou byl brankář Mikel

KOSTELEC – VESELÁ 0:5 (0:1)

Zdeněk Kučera, jednatel Veselé: „Kostelec hraje I. B třídu už třetím rokem, ale s Veselou se zatím utkal jen dvakrát a to vždy na Veselé. Odvetě v prvním roce (2020) v Kostelci zabránil covid, v další neúplné sezóně na sebe tyto celky nenarazily vůbec a až v této sezóně 2021/2022 se odehrály oba vzájemné zápasy. Duel si nenechala ujít ani místní hokejová hvězda, Jiří Ondráček, ještě minulý měsíc extraligový hokejista Motoru České Budějovice. Nakonec odehrál celý zápas na levém beku.

Veselá sice měla po celý zápas více ze hry, ale do 40. minuty ztroskotávala v koncovce, hodně tomu napomohl pozorný Pavel Jelínek v domácí brance. Postupně vychytal všechny ofenzivní akce hostů. Přišla ale 40. minuta a nejmladší hráč na hřišti, stále ještě dorostenec, Ondřej Ševčík, se neukvapil v rozehrávce a vytáhl míč středem hřiště až hluboko na polovinu domácích, přesně rozehrál na Tomáše Janíčka, který míč posunul do levého křídla Tomáši Dujkovi a jeho přetažený centr na zadní tyči doklepával za bezmocného Jelínka Pavel Postava. Do druhého poločasu domácí prostřídali, změny přinesly větší důraz a bojovnost. Už se hrálo i více na polovině Veselé, ale to trvalo jen do 59. minuty, kdy po samostatném úniku zvýšil na 2:0 Tomáš Janíček. Tento okamžik zlomil domácí ofenzivu a hosté bez větších obtíží kontrolovali hru. Kvalitní trávník jim dovoloval věnovat se účinné kombinační hře, domácím pohyb bez míče začínal dělat problémy. O výhře Veselé definitivně rozhodl v 78. minutě roh Tomáše Dujky. Odevzdané domácí mužstvo ještě v závěru dorazili Antonín Burša a opět Tomáš Janíček, který technickým obloučkem z úhlu přes celou bránu přehodil brankaře Jelínka. Kostelec mohl Petru Červenkovi v bráně Veselé překazit třetí nulu v řadě jedinou velkou šancí v samém závěru. Petr Dočkal, bývalý ostrostřelec Veselé, pronikl zprava do velkého vápna, sám před Červenkou nezvolil technický obstřel, ale rozhodl se pro přihrávku na penaltu a jeho spoluhráč míč podkopl a byla z toho střela jen do ochranné sítě tři metry nad.“

Branky: 40. a 78. Postava, 59. a 88. Janíček, 84. Burša

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – LUŽKOVICE 2:1 (2:1)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Domácím gratuluji k vítězství. Soupeře respektujeme, pro nás je ale ostuda tady nevyhrát.“

Branky: 20. Ponížil, 37. Kopřiva – 32. Kovář