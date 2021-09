Michal Novák, vedoucí mužstva Louky: „Ze silné Veselé jsme měli respekt. Úvodních 20 minut nepřineslo jedinou šanci, soupeř byl lepší na míči. K vidění byl velmi opatrný fotbal, ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu. V polovině poločasu přišla nemilá zpráva, ale jak se poté ukázalo, tak důležitá. Dlouhý musel s výronem kotníku ze hřiště a nahradil jej Kuna, který neměl ani původně hrát. Po čtyřech minutách na hřišti předvedl svou rychlost, na středu si obhodil stopera a střelou k pravé tyči po zemi se měnilo skóre. Ve 28. minutě centroval parádně Janča, ale Janotovu střelu do brány zblokoval obránce hostů. Mrzet nás to mohlo jen minutku, protože M. Pavelka našel průnikovou přihrávkou ve vápně Janotu, ten předložil před prázdnou bránu Kunovi.

Ve 40. minutě defacto krásný zápas před početnou kulisou skončil. Veselským hráčům se nelíbil nic neřešící verdikt sudího na půlící čáře, proti kterému protestoval zkušený Dujka a v krátkém sledu za své průpovídky viděl dvě žluté karty. Své si přisadil i gólman hostů Červenka a viděl rovnou kartu červenou. Na lavičce to nevydržel asistent trenéra Gajdošík, který za své dlouhotrvající nadávky dostal červenou kartu. Domácí, hostující hráči i pořadatelská služba jej museli držet, aby nedošlo k inzultaci sudího. Veselští hráči chvíli dokonce přemýšleli, že zápas ukončí, ale bohužel se hrálo dál a hned po rozehře to odskákal R Kadlík., kterého jeden z hráčů Veselé zajel tak, že s podezřením na zlomený kotník jej odvezla sanitka k vyšetření. Poločasová přestávka a hlavně odchod do kabin se nesla opět v duchu nepříčetnosti hostující lavičky a došlo k rozmíškám, nicméně do druhé půle se nastoupilo a zápas se nakonec dohrál.

V 51. minutě se dostali za obranu Janča s Kunou a šli sami na brankáře, Janča vše vyřešil velmi gentlemansky a předložil Kunovi jeho třetí gól jak na zlatém podnose. V 55. minutě zahrozili i hosté, po naší ztrátě, kdy se míč vinou špatné přihrávky odrazil za naše obránce to zkoušel Janíček, ale jeho pokus šel vedle, v 57. minutě měli hosté svou největší šanci, když se Žůrek probil do vápna, ale O. Pavelka jej vychytal. 65. minuta už přinesla další změnu skóre, Sadil si navedl míč na střelu, kterou otřel o záda jednoho z obránců Veselé do protipohybu gólmana. Zápas se dohrával, nechtěli jsme už pustit nulu vzadu, ale ještě jednu gólovou radost jsme si nechali do poslední minuty. Sadil našel uličkou krásně Borovce, který pod gólmanem poslal střelu do brány - 5:0.

Zápas měl dva klíčové momenty, jedním bylo střídání mladého Kuny ve 22. minutě, který pak 3 góly rozhodl zápas a pak situace ve 40. minutě, po které přišla Veselá o 2 hráče. Zcela zbytečně Veselani neudrželi nervy kvůli faulu nefaulu na středové čáře, který neměl vliv na vývoj utkání téměř žádný. Od tohoto stavu to bylo o zranění, které bohužel přišlo a o tom, kolik branek dáme.

Výhry si ceníme, ale přišli jsme o další 2 hráče a za týden bude velmi těžké složit sestavu, byly to tedy velmi draze vykoupené body.

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Po dvou chybách v defenzívě jsme se nechali vytočit žalostně nepřesným a arogantním rozhodčím Štipčákem a bylo po zápase. Pískáním nefaulů a nepískáním faulů dostal hráče Veselé tam, kam chtěl - do psychického vypětí a pak jednal - více než 50 minut jsme hráli v devíti a s levým bekem v bráně. Jinak to výsledkově dopadnout nemohlo. Neznám okolnosti, proč se tak stalo, ale od středy do sobotního rána měl delegaci na toto utkání pan Jakub Kadlčák. V sobotu dopoledne před utkáním došlo ke změně a byl k tomuto utkání delegován rozhodčí, který letos ještě I.B třídu nepískal."

Branky: 24., 29. a 51. Kuna, 65. Sadil, 89. Borovec

CHROPYNĚ – LUŽKOVICE 1:3 (0:1)

Otto Solař, hráč FK Chropyně: „Od soupeře jsme dostali lekci z produktivity. Když v první minutě fantasticky přímo z rohu skórovali, dostali jsme se do tíživé situace. Šance přicházely, ale naše žalostná produktivita se podepsala pod to, že jsme se v utkání prosadili jen jednou a to střelou z dálky Kryštofa Poledňáka, který tak dal svou první branku v mužstvu mužů. Hostům jsme pak svými chybami nabídli dvě šance a ty proměnili. My naopak své velké šance trestuhodně zahazovali. A protože fotbal se hraje na branky, a ne na krásu, tak se tři body stěhují do Lužkovic.“

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Do zápasu se vrátili dva stopeři a bek. I tak jsme šli proti Chropyni měli pokoru, jelikož víme o její kvalitě. I když jsme v první půli vedli, tak to z naší strany bylo hodně špatné směrem dopředu. Druhá půle už byla o něčem jiném. Kluky jsem namotivoval, že za výhru půjdu dohola. Sice budu vypadat jak blbec, ale zase nás to více stmelí.“

Branky: 90. Poledňák – 12. a 85. Kolařík, 56. Kovář

JAROSLAVICE – MLADCOVÁ 1:3 (0:2)

Lukáš Macalík, hráč Jaroslavic: „Opět jsme zaspali úvod zápasu a po tečované střele Sklenáře zpoza vápna prohrávali. Mladcovou vstřelená branka nakopla a domácí hráče v prvních dvaceti minutách jednoznačně přehrávala. Tlak hostů vyvrcholil druhým gólem. Tato trefa byla uznána i přesto, že pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd. Hlavní rozhodčí ale jeho rozhodnutí změnil a branku překvapivě uznal. Po tomto sporném verdiktu jsme se konečně probrali a začali Mladcovou přehrávat. Co se nepovedlo v prvním poločase, to podařilo bezprostředně po zahájení druhé půle. Důraz střídajícího Dominika Lahody slavil úspěch, který po pár sekundách na hřišti vstřelil svůj první gól za "A" tým Jaroslavic. Měli jsme několik šanci na vyrovnání, ale bohužel jen potvrdili svoji střeleckou impotenci, která kazí podzimní výsledky. Jak jednoduše se dá vstřelit gól ukázal po zbytečné chybě obrany krásnou střelou do šibenice Blažek. Tato branka definitivně zlomil odpor. Za předvedený výkon bychom si ze zápasu zasloužili odnést lespoň bod. Pokud nezlepšíme koncovku, těžko v příštím zápase v Holešově můžeme pomýšlet na lepší výsledek.“

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Vynikající vstup do utkání. Hned ve druhé minutě jsme se dostali do vedení, což určilo ráz celého poločasu. Byli jsme nebezpečnější, vytvořili jsme si dostatek gólových příležitostí, poločasový náskok mohl být výraznější. Naopak vstup do druhé půle byl velmi špatný. Nechali jsme si hned zkraje vstřelit kontaktní gól, který domácím nalil krev do žil a utkání začalo být vyrovnané. V 70.minutě se však za nás nádherně trefil kapitán týmu Blažek, který vymetl pavučiny v horním rohu domácí branky. Dvougólový náskok nás uklidnil, domácím naopak sebral vítr s plachet a utkání se už jen dohrávalo. Výkon ve druhé půli měl do ideálu daleko, hlavně co se týče práce do defenzívy a nasazení celkově.“

Branky: 47. Lahoda – 2. Sklenář, 21. Haloda, 69. Blažek

LHOTA – BŘEZNICE 1:1 (0:0)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „V neděli jsme chtěli využít domácí prostředí k zisku všech bodů, které potřebujeme jako sůl. Březnice disponuje velmi kvalitním týmem, o tom vypovídá i postavení v tabulce. V prvních dvaceti minutách nás hosté mírně zatlačili, měli územní převahu, což v sedmé minutě vyústilo k faulu v pokutovém území a nařízené penaltě, kterou ale nás brankář skvělým zákrokem chytil. Do konce poločasu se hrál zápas převážně mezi šestnáctkami s pár náznaky šancí na obou stranách. Druhý poločas byl vyrovnaný, hosté se snažili dlouhými míči hledat své dva urostlé útočníky, ale naše obrana si s nimi skvěle poradila. Březnice dala gól jako první po pěkné individuální akci, my jsme vyrovnali z penalty, kterou se štěstím nadvakrát proměnil Jakub Bartoň. V poslední čtvrthodině soupeř ještě nastřelil tyč, my jsme promarnili několik velmi dobrých brejkových situaci. Remíza je asi zasloužená. Pro nás je to ale ztráta na domácím hřišti, kterou se pokusíme dohnat v sobotu v Chropyni.“

Branky: 64. J. Bartoň – 50. Kadrle

LUDKOVICE – TEČOVICE 0:3 (0:1)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Zápas se od začátku lépe vyvíjel pro hostující mužstvo, které zkušeně drželo balón na kopačkách, disponovalo kvalitnější rozehrou. Oproti domácím se navíc lépe pohybovali, po poločase jim to vyneslo vedení 1:0. Ve druhé půli se obraz hry nezměnil, domácí neprojevovali žádný odpor. Za celý poločas dokonce neohrozili hostujícího gólmana. Útočníci soupeře naopak dvěma brankami pojistili zcela zasloužené vítězství. Utkání se odehrálo v jejich režii.“

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: „Hosté bez trenéra Štěpaníka, který již figuroval jako „kondiční trenér“ v zápisu mistrovského utkání divize E mezi týmy Šumperku a Strání, ve slunečném odpoledni pozdního mariánského léta konečně dokázali zabrat i výsledkově. Pod vedením pro tento zápas hrajícího trenéra Jokla a dirigovaní z lavičky současným trenérem dorostu L.Ondíkem dokázali zvítězit na půdě soupeře z Ludkovic. Soustředěným výkonem si dokázali vytvořit herní převahu po celý zápas, pod dohledem Jokla v brance dokázala dvojice stoperů Chovanec – Závoda eliminovat hlavně nebezpečného Jaroslava Hamouze, na kterého směřovala převážná část nákopů domácích a obrana společně se zálohou dobrým výběrem místa včas vykrývala pole, čímž hosté získali i herní převahu. V porovnání s dříve odehranými zápasy se zrychlil přechod do útoku, častokrát podpořený po stranách krajními beky. Úspěch na půdě soupeře v podobě zisku plného počtu potěšil a dává naději na lepší výsledky do dalších kol. Je výsledkem soustředěné přípravy na zápas a týmového ducha mužstva, což těší nejen obec fanoušků.

Branky: 12. Daniel, 65. M. Dorazín, 71. D. Dorazín

ADMIRA HULÍN – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 2:0 (0:0)

Pavel Vlha, vedoucí Admiry Hulín: Do dalšího utkání jsme konečně nastoupili s kompletním kádrem a na hře a výsledku to bylo znát. Již ve druhé minutě se dostal zleva za obranu Dutkevič, ale jeho křižná střela skončila těsně vedle pravé tyče. Ale i hosté měli útočné choutky a dvanácté minutě po přečíslení zachrańoval Jurášek zblokováním téměř gólové střely. Ve dvacáté minutě se dostali hosté po levé straně opět před Černockého, ale křižnou střelu, která se zastavila na tyči, odklidil do bezpečí znovu Jurášek. Skóre dvakrát mohl otevřít Dutkevič, ale nejprve po centru Mrhálka a poté Tabary hlavičkoval těsně vedle. Závěr poločasu patřil hostům. Ve 41. minutě musel nadvakrát vyrážet jejich pokusy Černocký a o dvě minuty pozděij bravurně vyrazil nebezpečnou střelu ze 20 metrů. Poločas tak po oboustrané útočné hře skončil 0:0

Druhou půli jsme začali lépe, v 50. minutě se novic Plško dostal zleva před brankáře, ten ale jeho pokus konečky prstů vytlačil na roh. V 54. minutě se již skóre měnilo, po našem rohu vyrazil brankař míč jen před sebe a Mrhálek ho hlavou poslal do sítě hostů. Soupeř mohli vyrovnat v 78. minutě, ale střelu k tyči vyrazil výborný Černocký vedle levé tyče. Rozhodnutí přišlo pět minut před koncem, kdy se obranou prodral M. Simerský, na vápně přistrčil míč volnému Tabarovi, který bezpečně zvýšil na 2:0. Po dlouhé době jsme tak konečně zabodovali naplno.

Branky: 54. Mrhálek, 85. Tabara

KOSTELEC – HOLEŠOV B 4:3 (0:1)

Branky: 75. a 88. Dočkal, 49. Horáček, 61. Krajča – 44. Štoll, 47. Leško, 80. Jurčík