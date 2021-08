MLADCOVÁ – HOLEŠOV B 5:1 (4:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí mužstva Mladcové: „Po našem ospalém začátku jsme po 15 minutách převzali iniciativu. Aktivní byla zejména levá strana díky Kahajovi a Hájkovi. Nedařila se nám jen finální přihrávka. Prosadili jsme se až v poslední čtvrthodině první půle. A to hned čtyřikrát, čímž jsme utkání rozhodli. Ve druhé půli se utkání už pouze dohrávalo. Výsledek je dobrý, výkon však mohl být ještě lepší."

Branky: 29., 33. a 79. Hájek, 38. Kočica, 45 Chludil – 58. Blažek. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 75.

TEČOVICE – VESELÁ 3:4 (2:2)

Vladimír Kundera, sekretář klubu Tečovic: Hosté zahájili utkání sebevědoměji a vytvořili si mírnou převahu v poli. Lépe a přesněji kombinovali a těžili z herní zkušenosti exligistů ve svém týmu. Domácí bez brankáře Jokla a Vrágy odpovídali soustředěným výkonem, kterému se ale nevyhnul větší počet nepřesností a technických chyb než na straně soupeře.

Do vedení šel tým z Veselé, hned za tři minuty potáhl míč po pravé straně do vápna hostů Vopatřil a zpětnou přihrávkou vybídl Daniela k vyrovnání. Hosté si pak vytvořili herní převahu, Dujkovu ránu ale Kristek vyrazil, dorážku Janíčka zablokovali beci domácích, po rohu hostů skončil hlavičkovaný míč na břevně domácí brány a z lajny jej pak odkopával Michal Dorazín. Po chybné rozehrávce ve středu pole se dostal k míči Paták, jeho centr ale Šumšal poslal pouze do rukou domácího brankáře. Na druhé straně se urodila pohledná akce po několika výměnách míče mezi Brunclíkem a Vopatřilem, míč ale nakonec skončil v Červenkově náručí. Poté domácí ve 36. minutě kopali roh, míč se ze skrumáže dostal na hranici velkého pokutového území, kde jej vybojoval Brunclík. Přes Davida Dorazína se dostal až k Danielovi, který poslal domácí vydařenou střelou do šibenice do vedení 2:1. Ovšem po chvilce bylo znovu vyrovnáno. Po chybě Závody skončil míč v zámezí a Dujkův roh poslal do sítě Šumšal. Na druhé straně David Dorazín uvolnil Vopatřila, ale jeho dobrou střelu z 18 metrů gólman hostů zlikvidoval.

Ve druhé půli hosté zařadili na další rychlostní stupeň a přitlačili soupeře více než v prvé půli. Domácí gólman po chybném odkopu svou chybu napravil, když vychytal Šumšala. V 59. minutě vstřelili hosté gól, který ale pro postavení mimo hru nemohl být uznán. Vše si ale právě Dujka vynahradil po trestném kopu, když na letící míč do šibenice Kristek nemohl dosáhnout (2:3). Ale opět nedlouho poté dokázali domácí vyrovnat, když po rohu mířícím na přední tyč ve skrumáži dorazil míč Michal Dorazín (3:3). Hosté se ale dále tlačili na domácí polovinu. Po linii Dujka – Janíček – Šumšal trefil posledně jmenovaný pouze nohy brankáře, po dlouhém rohu Dujky se míč dostal po zpětné narážečce k Postavovi, ten byl ale v postavení mimo hru a tak hostům nebyl uznán druhý gól. Pak ještě domácí gólman vyrazil Janíčkovu střelu. V závěru utkání hosté měli herně navrch. Domácí se po odkopu stoperů po linii Filip Ondík – David Dorazín – Aleš Ondík dostali sami do vyložené pozice před Červenku, ale Aleš Ondík trefil pouze do něj. Odražený míč z brejku se v 89. minutě dostal k Janíčkovi, který utekl domácí obraně a Kristkovi v brance domácích nedal šanci (3:4).

Po utkání, které už vypadalo na remízu, se tak radují šťastnější hosté. Body za vítězství by mohli brát i domácí, to by si ale museli pohlídat standardní situace, ze kterých dostali 3 branky a nebo využít poslední příležitost v závěru zápasu. V praxi se tak potvrdilo pravidlo „NEDÁŠ!“ – „DOSTANEŠ“. Smutní tak tentokrát zůstali domácí."

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Do zápasu jsme vstoupili aktivněji a brzy šli také do vedení. Brzké vyrovnání z kopačky neobsazeného Daniela nás ale srazilo a dlouhé minuty jsme se hledali a po další naši chybě inkasovali od stejného hráče ještě jednou. Paradoxem utkání bylo, že oba týmy se v průběhu dostaly do vedení, ale vždy následovalo brzké vyrovnání, nikomu nevydrželo vedení déle než 4 minuty. To platilo i o naší poslední brance Tomáše Janíčka v 89. minutě, která nedělní dopolední zápolení rozhodla. Všech sedm branek bylo pohledných, ale prim určitě hrála branka Tomáše Dujky, po níž jsme šli do vedení 3:2. Trestný kop zprava z celkem dost velkého úhlu trefil levačkou do vzdálenější šibenice. Prostě fotbalová pohádka. Zápas jsme si jinak zdramatizovali především vlastními chybami a nepřesnostmi. Bylo jich opravdu příliš. Ale jde o začátek sezóny. Věříme, že zápas od zápasu bude našich chyb jak v rozehrávce, tak i v koncovce ubývat. Dnes jsme hodně rádi hlavně za výsledek a tři body. Ale také za bojovnost až do posledních vteřin zápasu, kdy jsme také o konečném výsledku rozhodli. Za přístup musím všechny kluky pochválit. Nenechali se otrávit ani lacině inkasovanými brankami ani neuznanými góly v síti soupeře.“

Branky: 11. a 36. Daniel, 66. Dorazín – 8. a 40. Šumšal, 63. Dujka, 89. Janíček. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 70

ADMIRA HULÍN – CHROPYNĚ 0:5 (0:3)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Po delší pauze a odchodu některých zkušených opor jsme přistoupili k utkání se zdravým respektem. První poločas jsme na hřišti jasně dominovali a po pěkných křídelních akcích vstřelili 3 branky."

Po pauze jsme hru s přehledem kontrolovali a skóre ještě navýšili . Za výborný vstup do soutěže dnes zaslouží pochvalu celý mančaft.

Branky: 25. Ležák, 30. Mareš, 43. Horák, 68. Štěpánek, 83. Hradil. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 150

LUDKOVICE – LHOTA 4:1 (3:0)

Stanislav Bartoš, vedoucí mužstva Ludkovic: „Úvodní utkání podzimní části bylo odehráno před zcela zaplněným stadionem. Hosté očividně přijeli s nováčkovským elánem. Zápas začali lépe domácí a již v osmé minutě se ujali vedení. Hosté se však rozhodně nevzdali a byli v prvním poločase více než rovnocenným soupeřem. Ludkovicím však vycházely gólové situace a do dvacáté minuty vedly již 3:0. Hosté se s tímto výsledkem nechtěli smířit, dostali domácí pod tlak, výsledkem však bylo pouze nastřelené břevno a tyčka. Do poločasu se tak skóre neměnilo. Druhý poločas zahájili lépe opět domácí a po nedorozumění hostující defenzívy navýšili skóre na 4:0. V dalším průběhu hry se podařilo hostům vstřelit alespoň jeden gól, a to v 84. minutě z pokutového kopu."

Branky: 8, 15. a 18. Hamouz, 49. Chot – 84. Bartoň (pen.). Rozhodčí: Jäger. Diváci: 160

LUŽKOVICE – KOSTELEC 3:2 (2:2)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Domácí začali náporem a vytvořili si minimálně tři vyložené šance, které bravurně zlikvidoval brankář hostů Jelínek. Známé pravidlo nedáš – dostaneš se opět potvrdilo. V 6 minutě vyběhl na vysoký centr Jenček, jenže hostující Dočkal byl u míče o chlup dříve a přeloboval domácího brankáře – 0 :1. Domácí tato branka nesrazila do kolen a dál hráli svou hru ze zajištěné obrany a dlouhými pasy posílali na zteč rychlé mladé útočníky Kolaříka a Rudla. Ve 13. minutě po průniku do vápna byl obráncem hostů přidržen za dres právě Kolařík a sám proměnil nařízený pokutový kop – 1:1. Hra se postupně vyrovnala a hosté několika pokusy prověřili brankáře Jenčeka. Ve 31. minutě šel Kostelec znovu do vedení, když trestný kop prováděl Horáček a nevídanou bombou těsně za tyč zvýšil na – 1:2. Domácí měli znovu co dohánět. Podařilo se to ve 37. minutě Malotovi, který srovnal na – 2:2. Ve druhé půli šli do vedení konečně i domácí. Ve 47. minutě ve skrumáži uvnitř malého vápna se nejlíp orientoval Kovář, který střelou k tyči upravil na – 3:2. Hosté postupně zvyšovali tlak, hlavně ve středu hřiště, a začali mít herně navrch. Domácí se postupně z tlaku vymanili a dál se hrál zápas, který se musel asi stovce diváků líbit. Kuriózní situace nastala v samém závěru. V poslední minutě se dostal po pasu za obránce Kolařík, byl faulován a rozhodčí nařídil pokutový kop. Po protestech hostů vzal míč pod paži a ukončil zápas za smíchu všech přihlížejících. Asi ten VAR bude muset být i na této úrovni."

Branky: 13. Kolařík (pen.), 37. Malota, 47. Kovář – 6. Dočkal, 31. Horáček. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 75

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – BŘEZNICE 1:4 (1:1)

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Poslední zápasy jsme víceméně hrávali na domácím hřišti, které však není tak široké. Na pažitu soupeře jsme přibližně úvodních dvacet minut plavali. Postupně jsme si však na to zvykli a v úvodním poločase se hra vyrovnala. Druhá polovina zápasu už z naší strany byla jednoznačná záležitost. Kluci hráli dobře, běhali, nabízeli se, vytvářeli si šance. Celkově to byl velmi dobře sehraný zápas. Jedinou obdrženou branku utkání jsme dostali ve třetí minutě po malém důrazu v obraně.“

Branky: 3. Ponížil – 13. a 72. Kadrle, 68. Vávra, 90+2 Mňačko. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 120

JAROSLAVICE – LOUKY 1:0 (0:0)

Šimon Polách, kapitán Jaroslavic: „V sobotu proti sobě nastoupila věkově dvě ozdílné mužstva. Hosté z Louk přijeli do Jaroslavic s velice mladým mužstvem. Hned v úvodu utkání bylo poznat, že krásné počasí bude spíše vyhovovat mladému a běhavému mužstvu z Louk. V 10. minutě z hranice velkého vápna orazítkovaly Louky domácí tyčku. Jaroslavice se nikam nehnaly a kombinačně se dostávaly až do zakončení. V prvním poločase, ale úspěšné nebyly. Gól padl až v 67. minutě, kdy se po odraženém balonu do zakončení dostal Kurtin a ten technickou střelou poslal Jaroslavice do vedení. Lodivod hostů Gottwald se snažil promíchat sestavu, k vyrovnání to však nestačilo.

Branka: 67. Kurtin. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 31