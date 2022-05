Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Máme pět zraněných hráčů, nějak jsme to látali. V zápase bylo úplně všechno špatně, včetně přístupu hráčů, který byl stejný jako v předchozím utkání s Holešovem „B“.

Branky: 8., 31. a 59. Janíček, 72., 86. a 88. Burša, 27. a 33. Dujka, 51. Postava

LUŽKOVICE – LHOTA 0:1 (0:1)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Je to o tom, kdo dá více branek. Už přes měsíc si v každém zápase vytváříme spoustu šancí, ale naše gólová potence je hrozná. Proto jsme dva měsíce nevyhráli. Druhá stránka věci je, že nám chybí nějací kluci. Neschází jenom na lávce, ostatní pak na sobě necítí tlak. Některým je jedno, že celý rok hrajeme špici a teď se vinou špatného měsíce propadneme tabulkou. Do konce sezony zbývají tři kola, určitě ještě zabojujeme o vyšší příčky.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Na zápas jsme odjížděli po vyhraném domácím utkání s Chropyní s cílem pokračovat v dobrých výkonech a překvapit i velmi kvalitní Lužkovice. Hned v úvodu domácí nastřelili z trestného kopu z hranice šestnáctky tyč, ale do třicáté minuty jsme měli mírnou převahu my, ze které jsme vytěžili vedoucí gól. Ke konci poločasu se domácí dostali do hry, ale jenom po šestnáctku. Ve druhé půli přidali na důrazu, většinou nakopávali dlouhé míče, my jsme se soustředili spíš na defenzivu celého mužstva a podnikali rychlé brejky. Soupeř si v závěru vytvořil několik standardních situací, které se nám podařilo ubránit, a tak si připisujeme do tabulky další tři body. Kluky musím za předvedený výkon pochválit, odmakali celý zápas, plnili to, co jsme si řekli a šli si za vítězstvím.“

Branka: 21. Bartoň

TEČOVICE – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 3:2 (1:1)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „S poctivě a svědomitě bojujícím soupeřem posíleným v zadních řadách o donedávna extraligového gólmana zlínských hokejových Beranů (Libor Kašík – pozn. red.) se domácí trápili. Vázla jim kombinace a nedokázali si vytvořit převahu. Hosté se ujali vedení po chybě v domácí rozehrávce, když Josef Krajcar dostal míč do brejku a balon přesně trefil k tyči domácí branky. Na dobře umístěný míč si Jokl dokázal ještě sáhnout, ale i tak skončil v jeho síti. Na 1:1 vyrovnal Vopatřil, který ve skrumáži před brankou hostů přetlačil Doláka. Ihned po obrátce doklepl na 2:1 Dorazín centrovaný míč od Vopatřila, který už mířil do branky a otočil skóre ve prospěch domácích. Hosté ale stále hráli aktivně a po nedorozumění v domácí obraně opět Josef Krajcar zařídil vyrovnání, obloučkem se mu podařilo překonat domácího brankáře. Definitivní podobu skóre dal Soják, kterému Vopatřil po samostatném průniku předložil míč do „šestnáctky“ hostů tak, že se z hranice přibližně dvanácti metrů nemohl netrefit do odkryté branky soupeře. Domácí získali důležité tři body za perně vybojované vítězství. Do závěru soutěže to při jejich problémech s marodkou a neustálými změnami v sestavě určitě přinese dlouho očekávané uklidnění.“

Branky: 34. Vopatřil, 47. Dorazín, 83. Soják – 22. a 80. Krajcar

CHROPYNĚ – LOUKY 5:0 (2:0)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Doma se nám na rozdíl od hřišť soupeřů daří, což jsme potvrdili i s Loukami. Hrálo se víceméně pouze na jednu branku a bylo jen otázkou, jaké bude konečné skóre. I vinou vynucených absencí nebyl výkon optimální, přesto je výsledek 5:0 jednoznačný. Za zmínku stojí výkon Dominika Hradila, který byl u všech branek.“

Branky: 26. a 50. Ležák, 40. Vaňhara, 67. Vlasatý, 73. Mareš

HOLEŠOV „B“ – LUDKOVICE 2:1 (0:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova: „Utkání vůbec nebylo jednoduché, pro Ludkovice je každý bod zlatý. Bojovaly, byly nepříjemné, nám se nedařila hra ani koncovka, v prvním poločase jsme se k ní vůbec nedostali. Ve druhé půli se hostům vydařil nacvičený signál z přímáku – jeden z jejich hráčů pouštěl míč na šestnáctce mezi nohama a Dvorník z voleje uklízel na první tyč. O necelých deset minut později se nám po centru Vaculíka podařila úspěšná akce, kterou do prázdné zakončoval Křenek. Ten musel střídat, nahradil ho George. Rozhýbal celý útok, výkon okořenil gólovou hlavičkou z rohu. Konec jsme si už pohlídali. Ludkovice i přes prohru předvedly perfektní výkon.“

Branky: 58. Křenek, 80. Danquah – 49. Dvorník

BŘEZNICE – KOSTELEC 4:3 (3:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „První poločas měl z naší strany šmrnc, říz. Druhý poločas je vždy naší slabinou, přestáváme hrát. Netuším proč, možná to je v nohách, možná v hlavách. Soupeř byl velmi šikovný, důraz, klobouk dolů před ním, hrál hodně dobře, ve druhé půlce nás i ždímal. Hlavní jsou tři body. Už vyhlížíme konec sezony, abychom si všichni odpočinuli a do nové šli s čistým štítem.“

Branky: 9. Kamenčák, 27. Kadrle, 31. Mikel, 78. Daníček – 26. a 75. Dočkal, 53. Horáček