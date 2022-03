Branky: 53. a 88. Batík

HOLEŠOV „B“ – MLADCOVÁ 1:2 (0:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „K viděli bylo kvalitní utkání, kterému by více slušela remíza. V první půli se oba týmy střídaly v aktivitě, ale velkých gólových šancí k vidění moc nebylo. Do vedení jsme se probojovali ve druhé půli zásluhou Chludila, jenž se dostal k odraženému míči a zakončil. Domácí vstřelili gól po standardní situaci, kdy se míč odrazil na zadní tyč k jejich osamocenému hráči a ten hlavou srovnal. Po vyrovnání byli domácí aktivnější a zatlačili nás, nám se však podařil brejk – Filip Hájek prošel sám s míčem přes polovinu hřiště a jeho práci dokončil Haloda. V úplném závěru jsme měli tři samostatné úniky, které jsme však zakončili špatně. Cenné tři body proti těžkému soupeři."

Branky: 85. Křenek – 64. Chludil, 89. Haloda

BŘEZNICE – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 1:2 (1:1)

Jiří Týl, trenér Březnice: „Byl to jeden velký výbuch, propadák prvního stupně. Po úspěšném podzimu jsme si možná mysleli, že to vše půjde samo. Dopadlo to pak, jak dopadlo. Asi jsme potřebovali dostat přes pusu. Abychom se chytli a nakopli. Slavkov hrál jednoduše, obětavě, bojovností nás udolal. S kluky se o tom musím pobavit, nebylo to pravé ořechové. Teď nás venku čekají Tečovice, pak hrajeme s Mladcovou a Chropyní. Bude to záhul jako hrom.

Branky: 11. Vávra – 27. Ponížil, 77. Krajcar

VESELÁ – TEČOVICE 3:3 (1:3)

Zdeněk Kučera, sekretář TJ Sokol Veselá: „Úvod sezóny je vždy nervózní, jelikož nic nevíte o formě soupeře a ani to, jak vlastní tým naplní očekávání úspěšného vstupu do soutěže. S velkou radostí a úlevou jsme proto přivítali vedoucí gól Tomáše Janíčka již ze 12. minuty. Za pár minut mohl stejný hráč zvýšit na 2:0, ale hostující Jokl jej v sólovém úniku vychytal. Možná tento okamžik rozhodl, že utkání nebylo jasnou záležitostí domácích a bylo z něj drama s nerozhodným koncem. Domácí obrana totiž před přestávkou měla černou pětiminutovku a hosté šli naopak až do dvoubrankového do vedení. Na hře Veselé bylo pozitivní, že po přestávce její hráči v sobě našli sílu bojovat s dvoubrankovým vedením Tečovic a byli nakonec odměněni alespoň bodem za remízu 3:3.

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Zisk bodu z půdy herně zdatného soupeře si hosté cení, i když mohli dosáhnout v případě trošku štěstí na úplnou odvetu z podzimu. Doma s tímto soupeřem odešli poraženi brankou v poslední minutě.“

Branky: 12. Janíček, 60. Burša, 63. Šumšal – 36. a 41. Vopatřil, 38. Ondík

KOSTELEC – LUŽKOVICE 4:0 (1:0)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Začátek jarní části bude u nás komplikovaný. Šest hráčů máme mimo a nevím, kdy mi budou k dispozici. Už v zimní přípravě jsme to lepili. Velmi brzy jsme po chybě inkasovali, ale to nás nezlomilo a v první půli jsme byli lepším týmem. Bohužel ve finální fázi jsme byli hrozní. Na výkon jsme chtěli navázat i ve druhé půli, bohužel jsme inkasovali ze začátku dvě rychlé branky a bylo po zápase. Kdybychom hráli do večera, tak branku stejně nedáme.“

Branky: 7. Křenek, 48. Dočkal, 58. Horáček (pen.), 79. Dvořák

LHOTA – LUDKOVICE 4:0 (1:0)

Branky: 21. D. Bartoň, 57. J. Bartoň (pen.), 74. M. Bartoň, 89. Mikeštík

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „První jarní kolo se nám po dlouhé zimní přípravě jak herně, tak i výsledkově povedlo. Mohli jsme nastoupit v kompletním složení, což bylo na hřišti po celý zápas znát. První poločas jsme hráli dobře kombinačně, podařila se nám vstřelit jedna branka a to nás uklidnilo. Soupeř zahrozil z několika standardek, jinak hrál většinou nakopávané míče, se kterými si naše obrana bez větších problémů poradila. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Ještě víc jsme drželi míč na kopačkách a po naší proměněné penaltě, kdy se soupeř pokusil se zápasem něco udělat a vysunul obranu výš, jsme se dostávali čím dál víc do zakončení a přidali další dva góly. Kluky musím pochválit za kvalitní soustředěný kolektivní výkon, naše vítězství bylo zasloužené a doufám, že budeme i nadále pokračovat ve stejném trendu a posuneme se tabulkou výš.“