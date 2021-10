Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Vysoká výhra jen tak vypadala. V podstatě jsme proměnili veškeré šance, jaké jsme měli. Tentokrát se štěstěna vůči nám obrátila čelem. Vůbec to neodpovídalo silám na hřišti. Ve druhém poločase jsme se trápili, Veselá v něm byla lepším soupeřem. Je to pro nás šťastná výhra, proti Veselé rozhodně cenná. Měli jsme vážně obrovské štěstí. Věřím však, že v takových výsledcích budeme pokračovat."

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Prvních patnáct minut se hrálo jen na polovině Jaroslavic. Zdálo se, že je jen otázkou času, kdy Veselá půjde do vedení. Domácí ale z ojedinělého útoku vydolovali standardku na hranici pokutového území. Následoval trestný kop a břevno. Domácí zůstali na míči a akci nakonec zakončili centrem z levé strany a nepokrytý Dominik Vrba hlavičkoval z malého vápna přesně. Obraz hry se změnil a domácí po gólu dominovali. Za pět minut přiletěl centr z opačné strany a tentokrát z malého vápna hlavičkoval Lukáš Batík, opět nepokrytý. Ještě v téže desetiminutovce domácí zvýšili už na 3:0. Zprava se nepovedl centr Horňákovi a byl z toho lob, který skončil na zadní tyči pod břevnem.

Ve druhém poločase byla aktivnější Veselá a začala se tlačit do zakončení. Jednu z prvních velkých šancí proměnil v gól už v 54.minutě Ondra Tkadlec, když na zadní tyči hlavou zakončil do odkryté branky. V těsném sledu následovaly tři tutovky Veselé. Dalekonosná střela Tomáše Dujky skončila na břevně, Tonda Burša zblízka neprostřelil domácího Petra Žbela a jen o pár minut později Tomáš Janíček v pádu zakončoval technicky na zadní tyč. Byla z toho zase jen branková konstrukce. Minuty ubíhaly a kontaktní gól Veselé nepřicházel. Jaroslavice v této fázi už nemyslely na ofenzivu a jen bránily výsledek. Hra vabank Veselé ovoce nepřinesla ani v závěru a naopak otevřená obrana ještě dvakrát inkasovala. Debakl byl na světě."

Branky: 14. a 89. Vrba, 20. Batík, 24. Horňák, 86. Zikmund – 54. Tkadlec

LUDKOVICE – HOLEŠOV „B“ 0:5 (0:4)

Stanislav Bartoš, vedoucí Ludkovic: „Utkání pro domácí začalo katastrofálně, po šesti minutách po rychlých brejcích prohrávali 0:2. Určilo to vývoj zápas. Hosté ve všech činnostech byli lepší, do poločasu přidali další dvě branky. Po půli se hra začala kouskovat, ať už vlivem zranění nebo střídání. Hosté v pohodě dohráli zápas, v závěru ještě přidali poslední trefu. V současné době bohužel neohrozíme branku soupeře, ve Veselé budeme čekat na lepší výsledek. Ve druhém domácím utkání nám absentovali pomezní rozhodčí. Na sobotní zápasy jsou delegování tři, neděle tím trpí. Kdyby bývali na nedělní duely, tak by to pomohlo. Musí se to řešit."

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B": „O výhře jsme rozhodli už v prvním poločase. Po šesti minutách jsme vedli 2:0, v 35. minutě už 4:0. Utkání jsme dohrávali v naprosté pohodě, dlouhé nakopávané balony domácích naši stopeři zvládli na jedničku. Nepustili jsme je do hry. Navíc jsme neproměnili další šance. Byl to jednoznačný zápas. Opět mě ale mrzí, že přijedeme na vesnici a znovu není k dispozici pomezní. Nemám nic proti těmto lidem z davu, ale je třeba blbé, že musí mávat i náš vedoucí. Nahoře by s tím měli něco udělat."

Branky: 4. Daďa, 6. Roubalík, 20. R. Pecha, 35. Leško, 88. Pospíšilík

LHOTA – LUŽKOVICE 2:3 (0:3)

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Byl to už několikátý zápas, kdy se nám vůbec nepovedl první poločas. Hráli jsme sice bez některých hráčů základní sestavy, ale soupeř byl rychlejší, důraznější, fotbalovější a naše individuální chyby dokázal dokonale využít. Náš výkon byl ustrašený, nervózní, bez fotbalové kvality. Druhý poločas jsme odehráli už podle našich představ, hrálo se většinou na polovině Lužkovic, podařily se nám vstřelit dvě branky, ale na zisk bodů to opět nestačilo. A to i přes to, gólové šance jsme si vytvořili. Na jeden poločas se bohužel hrát nedá. Kluky musím pochválit za to, že ani za velmi nepříznivého stavu zápasy nevypustí a snaží se s výsledkem něco udělat."

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Fotbal se hraje na branky a my dali o jednu více. Do utkání jsme šli bez opory naší brány Aldy Jenčka, kterého nahradil hráč z pole Malota. Do 35. minuty jsme hráli skvěle, domácí do ničeho nepustili a sami po hezkých brankách vedli 3:0 a to ještě Paták zahodil tutovku v úvodu utkání. Za stavu 3:0 jsme začali nepochopitelně zmatkovat, nepřesně zakládat útoky. Domácí to nakoplo a vyústilo trefeným břevnem. Po důrazné domluvě jsme i tak začali druhou půli přesně tak, jak jsme skončili. Domácí nás zatlačili a vstřelili dvě branky. Měli ještě další dvě šance, které nám gólman chytil. Za stavu 3:2 měli ještě tři nájezdy, ve kterých jsme mohli rozhodnout. Závěr už byl rozkouskovaný a domácí jsme do ničeho nepustili.“

Branky: 49. a 67. D. Bartoň, 25. a 32. Kolařík, 22. Štěpán

LOUKY – CHROPYNĚ 3:1 (3:1)

Michal Novák, vedoucí Louky: „Zápas byl velmi kvalitní z obou stran, domácí i hosté se snažili kombinovat na těžkém louckém terénu, který byl jediným nepřítelem fotbalu. V rámci možností jsme předvedli skvělý týmový výkon, který byl korunován výhrou za 3 body. Soupeř byl jedním z těch kvalitnějších, které k nám dorazili.“

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „V utkání hraném na těžkém terénu byl k vidění oboustranně kvalitní zápas. Obě mužstva se snažila o technický fotbal, s důrazem, nasazením a bez zbytečných zákeřností. Opět se v plné nahotě projevilo to, co nás trápí ve většině utkání. Hrajeme kvalitní fotbal, bohužel k naší škodě jen po šestnáctku. Chybí nám hráč, který by snahu týmu korunoval i brankově. Louky mají ve svém kádru Kunu, jenž byl tentokrát rozdílový hráč, dal tři branky. Proto domácí zasloužené vyhráli. Minimálně jsme jim však byli vyrovnaným soupeřem.“

Branky: 20, 34. (pen.) a 52. Kuna – 26. Kovařík

ADMIRA HULÍN – MLADCOVÁ 0:5 (0:3)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Ve druhé minutě se dostal za obranu Višenka, jeho slabé zakončení gólman vyrazil jen ke Kahajovi, který míč uklidil do prázdné brány. O chvíli později se již Višenka nemýlil a vedli jsme o dvě branky. Když se po rychlém protiútoku a přihrávce Halody podruhé prosadil Višenka, bylo víceméně utkání rozhodnuté. Zbytek zápasu se hrál v pohodovém tempu, skvěle připravené hřiště nám dovolilo kombinovat a vytvářet si další šance do ne příliš pevné obrany domácích. Nakonec jsme k pěti gólům přidali ještě dvě břevna a tyč a zaslouženě získali tři body.“

Branky: 2. a 49. Kahaja, 6. a 18. Višenka, 73. Haloda

SLAVKOV POD HOSTÝNEM – TEČOVICE 0:5 (0:2)

Ladislava Halgaš, vedoucí Tečovic: „Za chladného počasí měli hosté celý zápas pod kontrolou a dokázali to i brankově zúročit. Do vedení je už v jedenácté minutě dostal Frkal, když jeho střela (centr) z dálky propadla nešťastně brankáři mezi rukama. Do poločasu se trefil ještě Tomáš Plachý a hosté vedli 0:2. Po druhé brance Tečovice zvolnily a hra upadla do průměru. Ve druhém poločase hosté opět zabrali a nepustili Slavkov k ničemu vážnějšímu. Bylo jen otázkou času, kdy a kolik přidají dalších branek. Od výraznější pohromy zachránil domácí gólman Dolák, který měl ve druhé půli několik výborných zákroků. Důležitý je pro hosty účinný obrat v koučování týmu při samotném utkání a posun z kalných vod tabulky směrem ke středním klidovým vodám. Doufejme, že herní mizérie tým už opustila a k těžším zápasům, které jej nyní čekají (do Lužkovic a doma s Mladcovou), nastoupí reprezentace Bivoje s vylepšeným sebevědomím. Potěšující je bojovný duch týmu a herní zkušenost Frkala a Plachého, kteří neodmítli návrat k týmu. Jejich pomoc je znát."

Branky: 7. a 53. Frkal, 43. Plachý, 61. Chovanec, 77. Dorazín

KOSTELEC – BŘEZNICE 0:1 (0:0)

Jiří Tyl, trenér Březnice: „První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme už na soupeře zaklekli. V mužstvu domácích spíše hrají dříve narozené ročníky, vinou čehož hráči odcházeli kondičně. Byla to půle na jednu branku, k jedné trefě jsme mohli přidat další tři. Pro diváka utkání mělo velmi zajímavý souboj."

Branka: 74. Mikel