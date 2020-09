Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Zápas se nám podařil. Klidně jsme už po prvním poločase mohli vést 5:2. Podařily se nám dva rohy. V jedenácté minutě se po rohu Škrabala hlavou prosadil Kreisl. Hosté sice ve 25. minutě výsledek srovnali, my ale jsme šli do vedení hned ve 35. minutě, když jsme se prosadili zase po rohu. Zahodili jsme ještě několik šancí. Hosté měli asi jen ještě jednu nebo dvě střely, o které se postaral asi nejlepší hráč Topolné Foltýn. Po přestávce jsme chtěli navýšit vedení, ale zase jsme nedali vyložené šance a hosté asi z jediného útoku ve druhém poločase vyrovnali na 2:2. Potom už jsme hráli jenom my. Na 3:2 upravil z penalty Doruška, vzápětí se trefil Tomáš Szabó a na konečných 5:2 dal zase Doruška. Herně jsme byly lepší a mohli vyhrát větším rozdílem. Soupeř měl převahu vždycky jen tak deset minut po vyrovnání.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Z naší strany to byla tragédie. Přijeli jsme s tím, abychom odčinili prohru v Morkovicích, bohužel jsme nezvládli standardní situace. První dva góly, které jsme dostali, byly úplné totožné. Po rohu se domácí hráč trefil hlavou. Bohužel jsme nepodrželi hráče ve vápně, naštěstí jsme alespoň do poločasu výsledek snížili. Po přestávce jsme chtěli na soupeře vlítnout a do dvaceti minut vyrovnat, což se nám podařilo. Vzápětí ale přišel z poloviny hřiště nakopnutý balon do našeho vápna, my jsme po údajné ruce přestali hrát a inkasovali třetí gól. V tu chvíli jsme byli opaření kyblíkem. Bylo to prostě v čudu. Pak jsme dostali z penalty čtvrtý gól a bylo hotovo. Z výsledku i výkonu jsem hodně zklamaný, Ostrožské Nové Vsi jsme darovali body. Soupeř určitě nebyl určitě lepší, pro nás je to opravdu ztracený zápas. Trápí nás hlavně proměňování šancí. Všechny zápasy hrajeme venku, bodů jsme měli mít tak o pět víc. Je mi líto hlavně brankáře Poláška, který na podzim odchytal dva zápasy, protože Mikel byl pracovně mimo. A ve Starém Městě dostal šest gólů, v Ostrožské Nové Vsi zase pět. Přitom za žádný z nich nemohl. Naopak nás v obou zápasech ještě podržel a tři, čtyři góly chytil. Z poslední dvou utkání jsme dostali devět branek, což o něčem svědčí.“

Branky: 63. a 73. Jan Doruška, 11. Daniel Kreisl, 38. Marek Szabo, 69.Tomáš Szabó - 25. a 55. Lukáš Srnec. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 45.

VELKÝ OŘECHOV – TLUMAČOV 4:0 (3:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „I přes jednoznačné skóre je to spíš utrpěné vítězství. Chci být spravedliví i vůči soupeři, který byl úvodních třicet minut rychlejší, důraznější a možná i fotbalovější. My jsme se ale vrátili k tomu, co je nám vlastní a co nás zdobilo na začátku sezony. Před zápasem jsme si vyříkali spoustu věcí, taky přeskupili řady, což se projevilo na výkonu a hlavně na výsledku. Hráli jsme méně hlavou, o to více srdcem a díky tomu urvali všechny body. Na rozdíl od soupeře jsme využili většinu šancí. Dříve jsme tolik štěstí neměli. Soupeře je mi v tomto i trošku líto. I když na hřišti tak tak úplně nevypadalo, tuto výhru jsme potřebovali a udělali pro ni maximum. Dali jsme fakt pěkné góly po vypracovaných akcích, jenom branku na 4:0 nám soupeř z frustrace daroval. A to ještě chvíli před koncem nedal Pavel Budjač penaltu. Hlavním faktor výhry je Martin Bača, byť góly nebyli jenom o něm. Na výhře má obrovský podíl také brankář Vyorálek. Podali jsme ale kolektivní výkon. Za body jsme strašně štastní. Tlumačova je mi líto, výsledek pro něj není spravedlivý.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Ten, kdo nebyl na zápase, neuvěří, že prohrálo mužstvo, které bylo lepší. Bohužel totální impotence v proměňování šancí a hrůzostrašné chyby v defenzívě darovaly Velkému Ořechovu body na zlatém podnosu. To, co jsme za poslední dva zápasy zahodili, mně rozum přestává brát.

Branky: 18., 34. a 47. Martin Bača, 35. Jan Dujka. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 50.

ZDOUNKY – UHERSKÝ OSTROH 2:1 NA PENALTY (1:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Pro nás důležitý bod z venku a určitě za hru z obou stran zasloužený. Moc šancí na obou stranách k vidění nebylo, hrálo se mezi šestnáctkami. Zápas rozhodli v penaltách domácí, kdy my jsme hned první dvě neproměnili. Do zápasu za Ostroh nastoupil šestnáctiletý dorostenec Filip Zdráhal a byl jeden z nejlepších hráčů celého zápasu.“

Branky: 39. Jiří Klabal - 50. Martin Konečný. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 10.

OŘECHOV – MORKOVICE B 7:0 (5:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Na hody v Ořechově bývá fotbalu vyhrazeno sobotní dopoledne a nejinak tomu bylo i letos, přestože i zde tradiční vesnickou radovánku čínský virus zrušil. Rezervu Morkovic, namlsanou tříbodovým ziskem z předchozího kola, z áčka opět posílil kanonýr Radim Zápařka a poprvé i talentovaný Dominik Knap. Domácí už s tahounem Stanislavem Malůšem a spolehlivým Davidem Váňou v sestavě si však slavnostní náladu i sváteční oběd nehodlali zkazit. Přispět k tomu měl i precizně připravený trávník, který ještě před výkopem vydatně zkropil déšť. Hosté trochu nečekaně vyrukovali s odkrytým hledím a hned v úvodu se blýskli nebezpečnou střelou zleva, na kterou však byl Kuchař v domácí svatyni připraven. Na opačné straně měl gól na hlavě Trlida, zřejmě se však ještě zastřeloval a míč naládoval do břevna. Krátce po odehrané čtvrthodině už ale udeřilo. Kowalík zpoza velkého vápna v krkolomné pozici vybídl do zakončení opět Trlidu a ten z podobně kostrbatého průniku poprvé překonal Alexeje Šebestíka. Hanáky to ale nevykolejilo a ti stále pokračovali v otevřené partii. Ve 23. mnutě se však k Peteru Mazúchovi jak bumerang vrátil míč, jenž předtím z postranní čáry vhodil do vápna a jeho následný centr Trlida hlavou už nasměroval do sítě – 2:0. Když vzápětí Kuchař z dobrých dvaceti metrů vymetl šibenici a překvapil tím všechny i sebe, nastal zlom. Domácí pak už pevně třímali otěže zápasu a dalšími dvěma góly před přestávkou zápas rozhodli. Nejdříve ve 37. minutě Kowalík na hranici šestnáctky svým typickým způsobem „a lá kvočna na vejcích“ ustál souboj s obranou, aby vše završil placírkou, o čtyři minuty později si v oblouku velkého vápna důrazně počínal i Malůš a prudkou ránou k tyči upletl nešťastnému brankáři rukavici. I po obrátce jel Ořechov na vyšší rychlostní stupeň než soupeř, jenž už postrádal svého štírka Knapa, narychlo vyslaného za spoluhráči do Polanky k utkání krajského přeboru. V 56. minutě se chytře forčekující Trlida znovu dočkal nejen obligátního soupeřova kiksu při rozehrávce, aby pak míč v poklidu dovedl do opuštěné klece, ale i svého dalšího hattricku. Běžela šedesátá minuta, kdy se k velkému sólu přes půlku hřiště vydal stoper Martykán, aby jeho odvážnou akci Březina z úhlu nečekaně prudce zakončil „slováckým bodlem“. Zbývající půlhodina pak už nic světoborného nepřinesla. Hosté alespoň o čestný gól usilovali marně a domácí si vypracovali jen jednu šanci, kterou však po nezištné přihrávce Pavla Březiny Jakub Šesták zblízka zazdil. Sympaticky bojující záloha Morkovic si však i přes vysokou porážku zaslouží uznání za neutuchající odhodlání i korektní přístup, sedmá výhra Ořechova v řadě však odpovídá dění na hřišti. Vysoká známka patří i trojlístku mladých arbitrů, a to jak za jejich bezchybný sportovně-technický výkon, tak minimálně v jednom případě i za umělecký dojem.“

Petr Biebr, trenér FC Morkovice B: O osudu utkání rozhodly naše individuální chyby. Soupeř nás za každou naši chybu potrestal gólem a rozhodl utkání už v prvním poločase a zaslouženě získal tři body.“

Branky: 17., 24. a 56. Roman Trlida, 25. Jakub Kuchař, 38. Jiří Kowalík, 42. Stanislav Malůš, 61. Pavel Březina. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 46.

JANKOVICE – MALENOVICE 1:3 (1:0)

Milan Sentl, předseda Jankovic: „Konečně se nám po zranění vrátili do sestavy čtyři klíčoví hráči. Proti Malenovicím nastoupil brankář Remeš, oba Brázdilové a taky Večeřa se Surovcem. I když na jejich výkonu byla vidět dlouhá pauza, určitě byli platnými hráči. První poločas vyrovnaný. Nám se podařilo skórovat těsně před předstávko. Do kabin jsme šli s těsným náskokem. Druhá půle už ale patřila Malenovicím, které výsledek zaslouženě otočily. Pom druhém inkasovaném gólu to vypadalo, jako by klukům došly síly, ale spíše to zabalili. Přitom předtím jsme soupeře tlačili, vypadalo to, že přidáme druhý gól. Měli jsme na to, abychom doma vyhráli. Kluci se zaměřili na útočení, čehož soupeře využil a po rychlých brejcích nám dal dva góly.“

Branky: 41. Martin Večeřa - 70. a 82. Martin Bartek, 65. Petr Páleníček. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 48.

VLČNOV – SLAVKOV 3:2 NA PENALTY (1:1)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Po devadesáti minutách to byla zasloužená remíza. Hrál se oboustranně dobrý fotbal. My jsme dobře začali. Na soupeře vletěli a hned ve třinácté minutě dali Pešlem vedoucí gól. Slavkov postupně hru srovnal a druhou část prvního poločasu byl lepším týmem, proto zaslouženě srovnal na 1:1. My jsme pak po přestávce dali Fibichrem gól na 2:1, když náš hráč se společně s Činčalou dobře prosadili svým důrazem. Hosté vyrovnali ze standardky, hlavou se trefil Kotek. V penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější. Já jsem bohužel svůj pokus nedal, když mě kamarád Pochylý poprvé v kariéře vychytal. Ale při zápasech bych se prosadil. (úsměv) Jinak nám chyběli dva zranění obránci, takže trenér Vašek Činčala musel hrát. Celkově jsme spokojení. Dva body bereme. Slavkov má slušný tým.“

Branky: 13. Adam Pešl, 64. Jan Fibichr - 25. Michal Machala, 70. Jakub Kotek. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 50.

STARÉ MĚSTO – SLOVÁCKO C NEHRÁNO.

Utkání bylo odloženo na 14. listopadu.

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Bohužel jsme v karanténě. Jeden náš hráč měl pozitivní test na covid-19. Všichni, co s ním přišli na úterním tréninku do styku, musí být doma. Patřím mezi ně. Bohužel už máme odložené druhé utkání a nevíme, zda odehrajeme nadcházející víkendové střetnutí v Morkovicích.“