Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Navzdory sužující výhni bylo už při rozcvičení znát, jak oba týmy prahnou po bodech. Sebevědomý celek Hanáků z opačné strany Chřibů si coby loňský nováček už v průběhu nedohrané soutěže vydobyl respekt i punc černého koně. Většinu ze získaných bodů přitom dovezl zvenku a právě propracovaná defenzíva opřená o výborného Jana Veselého v kombinaci se smrtícími brejky se měly stát jejich nejcennější devízou i v tomto duelu. Domácí s vědomím kvality soupeře však chtěli i napodruhé využít výhody domácího prostředí, už od úvodních minut však tvrdě narazili. Hosté se dokázali o poznání dříve vyrovnat s nástrahami proschlého trávníku, lépe kontrolovali míč a okamžitě po obou stranách vyrazili na zteč. Už v 5. minutě váhajícímu Adamu Červinkovi upláchl lehkonohý David Moravec a prudkým centrem našel nabíhajícího Davida Kutňáka, ten však zblízka bránu vysoko překopl. První vážné varování zřejmě nepadlo na úrodnou půdu a v 11. minutě se David Moravec na pravé straně opět utrhl z řetězu, aby ztroskotal až na parádním zákroku vybíhajícího Matěje Posoldy. Hosté dominovali i na vlastní polovině hřiště, když sporadické pokusy domácí ofenzívy s přehledem likvidovala trojice zkušených urostlých obránců pod taktovkou exligového vysloužilce ze Zlatých Moravců Jiřího Klabala. Když těsně před odehranou půlhodinou musel trávník s pochroumaným ramenem opustit kanonýr Jiří Kowalík, akcie domácích povážlivě klesly. A krátce nato se přiblížily k nule, neboť po nepovedeném odkopu Matěje Posoldy hosté okamžitě přešli do brejku, v jehož závěru David Moravec doslova proletěl domácí obranou i po levém křídle a svůj úprk čerstvá posila z Kvasic zakončila přesnou přízemní střelou ke vzdálenější tyči – 0:1! Zaskočení domácí museli reagovat a už po dvou minutách Stanislav Malůš připravil tutovku Pavlovi Březinovi, ten však jeho výborný centr z levé strany dobře netrefil. Ve 44. minutě mohly Zdounky své vedení navýšit, ale v obrovském závaru v malém vápně se nakonec Romanu Trlidovi v součinnosti s brankářem Posoldou podařilo nebezpečí ze dvou velkých šancí soupeře s vypětím všech sil zažehnat. Jestliže v první půli hosté fungovali jak dobře namazaný stroj, po změně stran se situace otočila. Ořechovští se v šatně zřejmě polili živou vodou a do možná už trochu ukolébaného soupeře se zakousli jak vzteklí pitbulové. Zaujal však v 55. minutě jen trestný kop Davida Hynčici přes zeď, s nímž si však gólman Veselý snadno poradil. Půl hodiny před koncem domácí prostřídali a přeskupili i sestavu, což ihned zaúčinkovalo. V pevné obranné formaci Zdounek, o níž se až dosud veškeré úsilí bez užitku rozbíjelo jak modravé vlnobití o bílé skály, se začaly objevovat trhlinky. V 65. minutě po rohovém kopu jen tyč zastavila balón hlavičkujícího Romana Trlidy, o dvě minuty později tečovaný trestný kop Adama Červinky minul bránu jen o pár centimetrů. Stupňující tlak v 71. minutě konečně vyústil v zasloužené vyrovnání. Středopolař Tomáš Durna si šikovně zaběhl na prodloužený míč Romana Trlidy a zpoza šestnáctky pohotovým halfvolejem nasadil k prudké ráně, která po nechytatelné trajektorii od zad blokujícího stopera Jiřího Klabala napnula až síť za bezmocným brankářem – 1:1! Nádherný fotbalový moment probral i publikum, které pak neúnavně hnalo své barvy za vítězstvím. V 73´ domácí opět předvedli skvělou kombinaci po ose Tomáš Durna – Roman Trlida, na jejímž konci Jakub Kolářík, jako letos už poněkolikáté, dělovkou málem přerazil břevno. Drama jako z Hitchcockova thrilleru vygradovalo v závěrečné desetiminutovce. Na rohový kop Jakuba Koláříka si naskočil Roman Trlida a odražený míč Stanislav Malůš z hranice velkého vápna vrátil do mlýnice. V ní se opět nejlépe zorientoval Tomáš Durna a hlavou v záklonu prodloužil padající míč k tyči, kde ani bravurní rozštěp brankáře Jana Veselého nedosáhl – 2:1. Několik hráčů Zdounek se pak jako sršni seběhlo k jednomu z asistentů hlavního sudího k zoufalé reklamaci postavení střelce, leč za nesportovní projevy si vykoledovali jen dvě žluté. Už za další dvě minuty měl pojistku na hlavě střídající Jan Mrkůs, ale z deseti metrů přesný centr Davida Hynčici mezi tyče neusměrnil. Skvělou tečku za dechberoucím obratem mohl v 90. minutě ještě vyšperkovat doslova neudržitelný David Hynčica, jenž se nejdříve prosmýkl před Ondřeje Kozubíka, kterého pak přisátého jako klíště nejméně dvacet metrů odtáhl na zádech, aby už sólo ve finále ztroskotal na brankáři Janu Veselém. O cenné výhře v tomto fyzicky náročném utkání dvou diametrálně odlišných poločasů tak zřejmě rozhodla větší vůle domácích i lepší rozložení sil.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Utkání se nám moc nepovedlo. První poločas jsme byli nebezpečnější co se týče šancí, kdy jsme po individuální akci Moravce šli do vedení. Ve druhém proti nám nastoupilo vyměněné družstvo domácích a nedalo nám dýchat po celý zbytek zápasu a zaslouženě výsledek obrátilo. Body jsme si nezasloužili, ale co druhá branka pane pomezní?!“

Branky: 71. a 80. Tomáš Durna - 33. David Moravec. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 91.

STARÉ MĚSTO – TOPOLNÁ 6:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, ale hra se mi líbila až po změně stran. Bylo vidět, že to byl první mistrovský zápas po dlouhé době- Pořád máme co zlepšovat. Nechci se vymlouvat, ale taky nám chyběli tři zkušení hráči. Mladší jsou šikovní, ale musí si zvyknout . Věřím, že se to brzy sedne. Po zranění se zapojil i Dominik Řihák, který rok a půl laboroval se zády. S Topolnou jsme špatně začali. Byli málo agresivní, chyběl nám pohyb. Dali jsme sice pěkný gól, ale poločasové vedení bylo spíš šťastné. Do druhé půlky jsme však vlétli, hned zahodili dvě šance. Po gólu na 2:0 jsme se zklidnili, vzápětí přidali třetí gól a ve zbytku zápasu jasně dominovali. Soupeře jsme už do ničeho nepustili.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Pro nás je porážka docela krutá. Začali jsme dobře a v prvním poločase měli nějaké šance. Ve 12. minutě dokonce mohl skórovat Adam Válek, který ale po centru Foltána hlavičkoval v jasné pozici vedle. Pak jsme dostali gól na 1:0. První půle ale nebyla tak zlá. Po přestávce jsme zahrozili několika trestnými kopy a střelami, které ale domácí gólman pochytal. Bohužel v 65. minutě jsme dostali druhý gól, pak třetí a soupeř už nás jasně přehrával. Bohužel hned na úvod sezony si vybíráme nováčkovskou daň, kdy jsme hráli dvakrát venku a hned s týmu, které aspirují na postup do první A třídy. Alespoň sbíráme zkušenosti. Kluci vidí, že první B třída je o běčem jiném než okres. Chyběl nám brankář Mikel, náhradník Polášek ale zachytal dobře a za vysokou porážku rozhodně nemůže.“

Branky: 35. Ondřej Hastík, 65. Karel Doseděl, 72. Jakub Prachman, 76. Tomáš Vanda, 79. Pavel Vlček, 81. Lukáš Ošívka. Rozhodčí: Hrubý. Diváci: 120.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SLAVKOV 0:1 (0:1)

Aleš Boček, brankář Ostrožské Nové Vsi: „Neodehráli jsme dobrý zápas. Slavkov byl první poločas lepší, vytvořil si asi tři gólovky, z nichž jednu proměnil a vedl 1:0. Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat, ale ani jsme nevystřelili na branku. Soupeř hrozil z brejků. Musím uznat, že si Slavkov vyhrát zasloužil.“

Rostislav Kreisl, sekretář Ostrožské Nové Vsi: „V prvním poločase byl Slavkov lepší. Měl herní převahu, byl fotbalovější, vytvořil si tři čtyři velké šance, jednu z nich ve 24. minutě proměnil. Bukvic se po rozehrané standardce dostal k míči, uvolnil se na vápně, prokličkoval přes naše hráče a svůj únik zakončil přesnou střelou zblízka. My jsme ve druhé půli hru vyrovnali, postupně jsme převzali otěže, byli lepší, ale nevytvořili jsme si žádnou podstatnou šanci. Slavkov těsný náskok už ubránil. V závěru byl po hrubém faulu na Dana Kreisla vyloučen hostující Machala. Určitě jsme zklamaní, že po dvou kolech nemáme ani bod. Pořád nám někdo chybí, ale věřím, že už příští týden nastoupíme v plné síle a něco uhrajeme.“

Branky: 24. Martin Bukvic. Rozhodčí: Měšťánek. Červená karta: 90. Michal Machala (Slavkov). Diváci: 150.

VELKÝ OŘECHOV – VLČNOV 4:2 (2:2)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Narazili jsme na kvalitního soupeře. Hosté byli hlavně v úvodu utkání bojovnější a důraznější. Do každého souboje šli naplno. Na jejich hře bylo vidět, že první zápas nehráli a že jsou na fotbal natěšení. Prvních třicet minut nás převyšovali bojovností, vpředu měli zkušeného Činčalu a dalšího šikovného útočníka. Vlčnov díky své snaze zaslouženě vedl 2:0. My jsme byli fotbalovější a po celu dobu trpěliví. Dali jsme fakt hezké góly a ještě do přestávky srovnali na 2:2. Druhý poločas byl bez šancí. I když fotbalovost pořád byla na naší straně. Pomohl nám příchod ex-ligisty Bači, který nenastoupil do začátku, protože jsme nechali vítěznou sestavu z Jankovic. Jeho kvalita a naše fotbalovost nakonec zápas rozhodly. Minařík poslal v závěru dlouhý balon do vápna a bača krásnou hlavou strhl vítězství na naši stranu. Vlčnov se pak ve snaze o vyrovnání vrhl do útoku, my jsme z rychlého protiútoku dali na 4:2. Byl to dobrý zápas s kvalitním soupeřem, kterému v dalších zápasech přejeme všechno nejlepší. Myslím, že takový fotbal se musel nejen našim fanouškům líbit.“

Branky: 43. a 90. Jan Mikulka, 45. Jan Dujka, 90. Martin Bača - 15. Václav Činčala z penalty, 28. Kryštof Kroupa. Rozhodčí: Večeřa. Diváci:

TLUMAČOV – JANKOVICE 2:3 (1:1)

Pavel Skypala, trenér Tlumačova: „Zápas se mi nehodnotí dobře. Nebudu se vymlouvat jak někteří, že nám chyběli hráči, že pršelo, nebo bylo horko. Zápas jsme si prohráli sami. Do pětatřicáté minuty, kdy byly Jankovice absolutně mimo hru, to spíše vypadalo na jejich debakl. Bohužel nás jedna chyba stále vyrovnání a sebevědomí po zbytek poločasu. Druhá půlka už nebyla z naší strany tak dobrá, přesto jsme šli opět do vedení. Dvě zbytečné a řekl bych náhodné branky nás srazily na kolena. I tak jsme si v závěru zápasu vytvořili dvě stoprocentní šance, ale když je nedáte, tak to nemůže dopadnout jinak. Chybí nám v mužstvu osobnost, za kterou všichni půjdou a která je schopna právě takový zápas ukočírovat. Dlouhá pauza se na nás začíná projevovat. Chybí herní návyky. Každý by se měl také zamyslet nad tím, co je ochotný pro kolektiv a fotbal obětovat, začít u sebe s kritikou výkonu. Je před námi spoustu práce. První dva zápasy nám prostě nevyšly. Věřím, že se brzo probereme a budeme hrát zase to, na co jsme byli zvyklí. Výborný výkon podal rozhodčí Bršlica. Byl u všeho včas a jeho cit pro hru je na tuto soutěž nadstandardní.“

Branky: 8. Pavel Kusenda, 56. Michal Dvořák - 38. Tomáš Daněk, 71. Radim Brázdil, 80. Adam Mikulica. Rozhodčí: Bršlica. Diváci: 108.

SLOVÁCKO C – UHERSKÝ OSTROH 5:0 (1:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Celý zápas jsme byli jasně lepší. Hosté hrozili jen z ojedinělých brejků. První poločase byl ještě opatrný, ale ve druhé půli už jsme na trávníku jasně dominovali. Dokonce jsme si dovolili vystřídat pět hráčů. S výkonem mužstva jsem spokojený. Bylo super, jak kluci zabojovali. Od začátku bylo vidět, že chtějí vyhrát. Samozřejmě nám pomohli i tři hráči z béčka, ale naši kluci se jim tentokrát vyrovnali. Z naší strany to byl krásný zápas se spoustou branek a šancí. Ostroh jsme do ničeho nepustili. Ani si nevybavuji, že by hosté pořádně vystřelili na naši bránu. Z jejich strany to bylo takové hluché. I když to bylo trošku vyhecovanější, zápas pískala slečna Jílková a zvládla to velmi dobře. Možná ještě lépe než její kolegové.“

Branky: 82.a 85. Jakub Jamný, 6. Patrik Šilhavý, 63. Tomáš David, 88. Miroslav Tomaštík. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 147.

MORKOVICE B – MALENOVICE 3:4 NA PENALTY (0:1)

David Vlček, prezident klubu FC Morkovice: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale nevyužili jsme šance, a tak přišel trest a snad po první střele v zápase jsme prohrávali 0:1. Stejným výsledkem skončil i poločas. Do druhého poločasu jsme opět vstoupili hodně aktivně a vytvořili si další šance, ale bez gólového efektu. Až po rohovém kopu se prosadil hlavou Zápařka. V těchto momentech jsme soupeře přehrávali a tlak vyústil v naše dvougólové vedení, které jsme bohužel v posledních deseti minutách trestuhodně prohospodařili. Na penalty byl šťastnější soupeř.“

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Zápas se vyvíjel přesně podle předzápasových prognóz. Proti nám nastoupil B-tým doplněn o některé hráče áčka, kteří pendlují mezi oběma mančafty. Bylo vidět, že oba týmy chtěly za každou cenu získat body vzhledem k tomu, že v prvním kole vyšly na prázdno. V prvním poločase po výborném zákroku Dvořáka na jedné straně, Malenovští na té druhé udeřili. Odražený balon na úrovni šestnáctky převzal kapitán Páleníček a levou nohou propálil vše, co mu stálo v cestě. Druhý poločas Malenovice začaly nervózně, ale dokázaly ustát prvotní tlak soupeře. Poté začal úřadovat hlavní rozhodčí s domácím pomezním lajkem. Nejprve po vymyšleném rohu domácí vyrovnali, aby poté byla odpískána penalta, kterou snad viděli jen ti, co chtěli, aby byla písknutá. Bohužel tyto věci podotknout musíme. Byla z toho chvíli fraška, ale je vidět, že neférovost se někdy nevyplácí. Kluci začali víc bojovat. A znovu kapitán Páleníček se prosadil a zavelel k větší nasazení po tom, co ve skrumáži před brankou dokopl míč do sítě. Vyrovnáno bylo těsně před koncem. Střídající Torma našel nadýchaným centrem Janováče, který solidní hlavou vyrovnal účet zápasu. V penaltách Malenovice všechny pokusy proměnily, a proto si domů odváží o bod víc.“

Branky: 57. a 69. z penalty Radim Zápařka, 67. Libor Maticz - 37. a 82. Petr Páleníček, 90. Ondřej Janováč. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 65.

1. Slovácko C 2 2 0 0 0 7:0 6

2. Slavkov 2 2 0 0 0 5:0 6

3. Velký Ořechov 2 2 0 0 0 6:2 6

4. Ořechov 2 2 0 0 0 5:2 6

5. Staré Město 1 1 0 0 6:0 3

6. Zdounky 2 1 0 0 1 3:3 3

7. Jankovice 2 1 0 0 1 3:4 3

8. Malenovice 2 0 1 0 1 3:5 2

9. Uh. Ostroh 2 0 1 0 1 1:6 2

10. Tlumačov 2 0 0 1 1 3:4 1

11. Morkovice B 2 0 0 1 1 3:7 1

12. Vlčnov 1 0 0 0 1 2:4 0

13. O. N. Ves 2 0 0 0 2 1:3 0

14. Topolná 2 0 0 0 2 1:9 0