Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Zborovice ukázaly, že právem patří do vyšší soutěže. Byly o třídu lepší než my. Bohužel jsme si ve druhé půli nepohlídali standardní situace. Po rohových kopech jsme inkasovali tři branky, což rozhodlo. První poločas byl ale z naší strany dobrý. Dokud kluci mohli, makali, soupeře napadali. Škoda, že jsme inkasovali do přestávky gól z penalty. Kdybychom vedli, mohlo to být jinší, ale Zborovice vyhrály zaslouženě. Škoda, že jsme nedali dárek šéfovi Habartovi, který slaví šedesát let. My musíme zvládnout zbývající zápasy. Soupeři přejeme, ať se mu ve vyšší třídě daří.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Pocity jsou krásné, nádherné. Splnili jsme si cíl, který jsme si před sezonou dali. Šli jsme zápas od zápasu a tři kola před koncem sezony to zvládli. Výhra ve Slavkově se ale nerodila jednoduše. Úvod utkání od nás byl velice špatný. Chtěli jsme hrát nátlakově, agresivně a vysunutým presinkem, což se nestalo. Kluci měli v hlavách to, že moc chtěli uspět. Spíš jsme couvli, hráli zezadu. Propadlý míč a faul gólmana zapříčinil to, že jsme 0:1 prohrávali. Strašně důležité bylo, že jsme výsledek do přestávky srovnali. Kluky jsem o přestávce nabádal k trpělivosti. Soupeř nebyl kombinačně tak zdatný, takže jsem věřil tomu, že když dáme druhý gól, zápas zvládneme. Pomohli jsme si standardními situacemi. Nyní nás čekají oslavy, ale už pomalu přemýšlíme nad vyšší soutěží. Ve Slavkově se mi nelíbily některé herní činnosti jednotlivců. Furt hrajeme pomalu. Chceme se ještě zlepšit. Jsem rád, že poslední dva zápasy můžeme odehrát v klidu, uvolněně, což jsme si přáli. Nyní nás doma čeká druhý Ořechov. I když je rozhodnuto, bude to dobrá podívaná.“

Branky: 31. Michal Janků z penalty - 37. Jan Macák z penalty, 48. Ivan Gröpl, 61. Richard Jičínský, 67. Jaromír Štěpánek. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 250.

OŘECHOV – STARÉ MĚSTO 4:4 (0:3)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí odpoledne.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „S výsledkem nejsem spokojený. Jelikož jsme po prvním poločase zaslouženě vedli 3:0, zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce, což se nestalo. Přitom v první půli jsme byli jednoznačně lepší. Soupeře jsme v poli přehrávali, Ořechov hrozil spíš po standardkách a dlouhých autech. Kluky jsem o přestávce nabádal, ať si dají pozor na začátek druhého poločasu a my jsme si hned v první minutě nechali dát gól. Zatímco soupeř se zvedl, my jsme vypadli z tempa. Jak si celý rok nestěžuji na rozhodčího, tentokrát jej musím zmínit. Některé jeho výroky ve druhém poločase byly podivné a vůbec je nechápu. Domácím pomohl do hry. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů, šance měly oba týmy. Pro diváky to bylo velice atraktivní utkání. Soupeře jsme měli na lopatě, nakonec jsme unikli porážce v nastaveném čase. Kluci zahráli dobře, i se čtyřmi dorostenci v sestavě jsme podali slušný výkon. Poděkovat musím i fanouškům, kteří po celý zápas vytvořili výbornou atmosféru.“

Branky: 46. a 69. Tomáš Durna, 56. a 75. Jakub Kolařík - 22. David Horák, 40. Martin Petek, 44. Michal Pavlínek, 93. Jan Komárek. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 123.

VELKÝ OŘECHOV – MALENOVICE 3:2 (0:2)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a vyhráli. Po prvním poločase tomu ale moc nenasvědčovalo. Malenovice byly v úvodní části lepší a vypracovaly si čtyři tutovky, ze kterých daly dva góly. My jsme měli dvě šance ke skórování, ale žádnou jsme neproměnili. O přestávce jsme udělali vítr v kabině a přeskupili řady. Do útoku jsme vysunuli obránce a hrajícího manažera Minaříka, který potvrdil svoji formu a po sedmi minutách pobytu na hrotu snížil na 2:1. Malenovice ve druhé půli polevily, hra se úplně otočila. Byli jsme jednoznačně lepší a z naší převahy vyplynuly branky Martina Bači. Myslím, že jsme hlavně ve druhém poločase byli důraznější a výhru chtěli víc. I přes výhru se nám nelíbil výkon rozhodčího, který byl špatný. Pískal nám podruhé během několika týdnů a na obě strany to byla katastrofa.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Na zápas jsme odjeli ve velmi oslabené sestavě. Chyběli nám čtyři hráči ze základu a taky gólman, takže do branky musel znovu Kostka. I tak jsme v prvním poločase měli více ze hry a dali dvě branky. Zase jsme se ale přesvědčili, že 2:0 je nejhorší poločasový výsledek. Po změně stran jsme dostali kontaktní gól a úplně se odevzdali. Přestali jsme hrát, čehož soupeř využil k otočení výsledku. V závěru rozhodl Bača, který nám dal dva góly a utkání rozhodl. Za druhý poločas jsme si ale bodovat nezasloužili.“

Branky: 80. a 89. Martin Bača, 51. Michal Minařík – 22. Petr Páleníček, 32. Tomáš Lhotský. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 110.

ZDOUNKY – TOPOLNÁ 0:1 (0:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Dolníme v pondělí ráno"

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Pro nás to byl velmi těžký zápas. Počasí bylo spíš na koupaliště, teploty kolem třiceti stupňů nenahrávaly dobrému fotbalu. Na tréninku už jsem z kluků cítil, že to chtějí zlomit, proto jsem věřil, že se nám ve Zdounkách podaří uhrát nějaké body. V prvním poločase byla hra vyrovnaná. My jsme neproměili asi tři vyložené šance, Zdounky měly dvě tutovky, při kterých nás gólman Mikel bravurně podržel. Druhý poločas jsme začali lépe a do vstřelené branky jsme byli herně lepším mužstvem. Neproměnili jsme další dvě šance. Zdounky za stavu 0:1 převzali iniciativu, měly nějaké standarky, rohy i závary. Vyloženou šanci si ale nevytvořily. My jsme měli asi tři nebo čtyři přečíslení, nadějné brejky. Šli jsme čtyři nebo tři na jednoho, ale nic jsme nedotáhli do gólového konce. Jelikož jsme výsledek nepotvrdili, strachovali jsme se o výhru až do konce. Těsné veden už jsme ale ubránili. Se třemi body jsme velmi spokojení. Kluci zápas i v tom velkém vedru odmakali. Chyběli nám tři hráči, kteří již tuto sezonu do hry nezasáhnou, protože mají dlouhodobější problémy.“

Branky: 59. Daniel Zelinka. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 120.

POLEŠOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 3:0 (2:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Kluky jsem za výkon i výsledek pochválil. Herně jsme byli po většinu utkání lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Pomohl nám rychlý gól Náplavy, který se před poločasem trefil ještě jednou. Ostrožská Nová Ves si moc šancí nevytvořila. My jsme naopak na začátku druhé půle přidali třetí branku a v tu chvíli bylo po zápase. Zbytek utkání jsme kontrolovali, v klidu dohráli. Měli jsme i další šance, ale výhra 3:0 je pěkná.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. My jsme opět nastoupili v okleštěné sestavě a musel jsem hrát i já. Polešovice hrály dobře a kromě penalty, kterou Kreisl kopl do tyče, nás do žádné velké šance nepustily. Za celé utkání jsme pořádně neohrozili domácí branku. Polešovice kromě gólových akcí měly ještě nějaké další šance. Vypracovaly si tři nebo čtyři tutovky, které mohly skončit brankou. Klidně jsme mohli prohrát ještě vyšším rozdílem. Soupeř podal sympatický výkon. Hrál běhavý fotbal, předčil nás naprosto ve všech směrech.“

Branky: 7. a 42. Jaroslav Náplava, 48. Štěpán Šafránek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 220.

TLUMAČOV – UHERSKÝ OSTROH 2:3 (1:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Dnešní zápas byl vyvrcholením naší jarní bídy. Nic proti soupeři, ale po dvaceti minutách jsme si asi nemysleli, že to tak dopadne. I když nebyli moc fotbaloví, tak do zápasu dali aspoň srdíčko a plíce. Na nás se projevuje to, že jsme na jaře minimálně trénovali. Omlouvám se mužstvům, kteří s Ostrohem bojují o záchranu.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Do zápasu jsme šli bez dvou stabilních hráčů, ale s jasně určenou taktikou, kterou kluci poctivě plnili. I když jsem zestárl asi o pět let, těžký zápas jsme zvládli. Závěr byl pro nás hodně těžký, jsem ale moc rád, že jsme to zvládli a ubojovali. Kluci si zase uvědomili, že hrajeme tvrdě o záchranu. Opravdu dodržovali pokyny, jezdili po prdeli a snažili se hrát. Důležité bylo, že na rozdíl pod předcházejících zápasů jsme proměnili i šance. Na druhé straně nás několikrát podržel gólman Jirka Varous. S výhrou jsem velice spokojený, ale čekají nás dva těžké zápasy, které musíme zvládnut. O záchranu se ještě popereme, je to má srdcová záležitost.“

Branky: 28. Radek Zálešák, 61. Jan Hrtús – 26. Miroslav Durna, 56. Jiří Jurčeka, 67. Martin Konečný. Rozhodčí: Horváth. Červená karta: Dvořák (Tlumačov). Diváci: 110.

VLČNOV – JANKOVICE 10:0 (4:0)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „O problémech Jankovic jsme neměli tušení. Na zápas jsme se normálně chystali. Těšili se, že si to rozdáme o sestup. Z vítězství máme samozřejmě radost, ale pocity jsou takové smíšené. Soupeře musím pochválit, že se na to nevykašlal a v osmi lidech odehrál celé utkání. My bychom to v takovém složení asi nezvládli. Doufám, že se nám podobná věc nestane. Hosté to ale opravdu odmakali. Smekám před nimi klobouk. Na výhru 10:0 si nepamatuji, ale na podzim jsme v Jankovicích prohráli 2:11, teď jsme jim porážku vrátili, byť na trávníku byli úplně jiní hráči. Všechna čest před Jankovicemi, ale se záchranou to budou mít velmi těžké, ale třeba někde překvapí. My ale také ještě potřebujeme uhrát nějaké body“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Je to ostuda, ostuda a ještě jednou ostuda. Nechápu, že někteří hráči, kteří ví, v jaké situaci se Jankovice nacházejí, si v klidu odjedou na dovolenou či do Prahy na koncert a nechají ostatní kluky ve štychu. Ti, co na zápas odjeli, jsou oběti. Nechtěl jsem ale utkání skrečovat a nenastoupit. To si fotbal, tato krásná hra, nezaslouží. Hráč v osmi lidech bojovali, víc k tomu utkání není co říct. Ti, co hráli, si to musí vyřešit s těmi, co nechodí a dělají si, co chtějí. Většina kluků už si domlouvá angažmá někde jinde. Nevím, co si chtějí kde dokazovat, když to neukazují tady. Když se loď potápí, poznáte charaktery. Situace je špatná, ale nedá se s tím nic dělat. Poslední dvě kola se s tím musíme nějak porvat a uvidíme, co bude dál. Vyřešit si to ale musí jankovický fotbal sám.“

Branky: 35., 36. a 38. Přemysl Hanák, 19. Jakub Tománek z penalty, 47. Martin Matějíček, 59. Jan Fibichr, 65. Rostislav Gregor, 68. Jan Bartošek, 79. Ondřej Čagala, 81. Martin Mikulec. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 35.