Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Pro nás to bylo těžké utkání. Věděli jsme o soupeři nejen podle skóre, že má vyrovnanou defenzivu s ofenzivou. Tušili jsme, že se budeme jen těžko prosazovat. Škoda, že jsme už v prvním poločase neproměnili nějaké šance. Kdybychom dali gól, soupeř by musel hru otevřít a měli bychom to jednodušší, což se ale nestalo. Slavkov měl výborného gólmana i organizovanou obranu. Taky byl důrazný ve středu pole. Hosté chodili do rychlých brejků, poločas drželi remízu 0:0. My jsme o přestávce provedli nějaké změny, sestavu prostřídali. Po změně stran jsme ovládli hru a neustále dobývali soupeře, který už nebyl směrem dopředu tak nebezpečný. Spíše se jenom bránil. Nám se podařilo dát gól až po tečované střele. I když to byl šťastný gól, právě takové podobné zápasy rozhodují. Kluky jsem nabádal, že tomu musíme jít naproti a častěji střílet. Do té doby jsme to totiž furt tahali až do šestnáctky, kde to měli hosté zavřené. Po vedoucí brance jsme přidali ještě jeden gól, kterým jsme výsledek potvrdili. Slavkovští v první půli zahrozili asi dvakrát nebo třikrát, jinak šancí jsme měli víc. S výhrou jsem velmi spokojený. Jsem rád, že se mi podařilo hráčům vnutit nějaký styl. Chápou, co po nich chci. Hrajeme kombinační fotbal, který baví je i fanoušky. Také za týden v Ořechově se chceme prezentovat dobrým fotbalem a hlavně musíme být ukáznění. Na tom menším hřišti to nebude rozhodně jednoduché,“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „I když jsme poprvé v sezoně prohráli, výsledek je pro nás dobrý. Samozřejmě je velká škoda, že jsme bezbrankovou remízu neudrželi. Nebylo k tomu daleko. Na druhé straně soupeř byl výborný a my se po většinu času jenom bránili. Zborovice mají mančaft někde jinde než my. Určitě patří výš. Navíc jsme tam přijeli ve dvanácti lidech. Chybělo nám pět kluků. Tři jsou zranění, další onemocněli. V první půlce jsme hráli ještě slušně a taky dvakrát zahrozili, po přestávce už jsme se z devadesáti procent jenom bránili. Zápas rozhodla tečovaná střela, kterou gólman nemohl chytnout. Domácí pak přidali druhý gól a utkání dohráli. My jsme sice přišli o neporazitelnost, ale to nijak neřešíme. Pro nás je teď hlavní nachystat se na Jankovice. To je soupeř, se kterým bychom měli doma bodovat.“

Branky: 75. Richard Jičínský, 81. Martin Šprňa. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 120.

STARÉ MĚSTO – OŘECHOV 2:2 (1:0)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Na první B třídu to byl výborný zápas. Utkání mělo nadprůměrnou úroveň, takový duel jsme tady letos ještě nehráli. Ve finále ke remíza asi spravedlivá. Oba týmy si vypracovaly hodně šancí, z nichž daly dva góly. My jsme nezvládli nástup do druhé půle, kdy přišla chyba nejzkušenějšího hráče. To se ale stane. Jsem rád, že jsme se za stavu 1:2 zvedli a výsledek srovnali. Pak už to bylo nahoru, dolů. Naši hru poznamenalo střídání zraněného Horáka, který patří k našim nejlepším hráčům. Po jeho odchodu jsme museli sestavu pozměnit. Jinak zápas s Ořechovem nijak prestižně nevnímám. Samozřejmě vím, že nám soupeř „sebral“ nějaké hráče, ale já jsem trenér, tyto věci neřeším. Kluci hráli dobře. S výkonem jsem spokojený. Hrajeme s mladými kluky. Pro ně je to cenná škola.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Byl to divácky pohledný zápas. V této soutěži je jich k vidění jen málo. Myslím si, že jsme ve Starém Městě mohli a měli vyhrát. Šancí jsme měli velice moc. Jenom sám Jakub Kolářík neproměnil tři tutovky, dvě v první půlce. Jakub Kowalík sice dva góly dal, ale měl další dvě, tři velké možnosti ke skórování. Červinka z nájezdu trefil jenom tyč. Domácí měli také nějaké šance, závary, ale byli produktivnější. Z poloviny šancí, co jsme měli my, dali dva góly. První půle byla docela vyrovnaná. My jsme hráli proti sluníčko a měli problémy s vysokými míči. Obránci to jen těžko kontrolovali. Domácí toho využili a hlavou dali Martincem po rohu vedoucí gól. My jsme ve druhé půli chtěli otočit výsledek, což se nám i povedlo. Po přestávce jsme jasně dominovali, bohužel jsme dali jenom dva góly a nestačilo to. Soupeř pak udeřil nejnebezpečnějším hráčem Petkem po takové jejich strojové akci. Přesto si myslím, že jsme měli šance na to, abychom za stavu 2:1 odskočili 4:1 nebo 5:1, nebo s tím za nerozhodného stavu něco udělat. To se nám ale nepovedlo. Z mé strany je zklamání z výsledku, spokojenost s hrou. Klukům musím poděkovat, hráli na krev. I bez zraněného Trlidy odvedli maximum. Kromě neproměněných šancí a pár nedůsledností v obraně nemohu klukům vůbec nic vytknout. Teď už se musíme nachystat na příští domácí zápas se Zborovicemi. Právě na Hané mají z našeho výsledku největší radost. Bodová propast bude asi v zimě veliká. My se pokusíme spanilou jízdu Zborovic příští týden překazit. Uvidíme, zda se nám bude dařit alespoň střelecky lépe než dneska. Pro mě je každý zápas na Širůchu prestižní. Mám tu spoustu kamarádů, ale možná ještě víc oponentů. Ale já tady hraji rád. Byl jsem tu v roce 1970, kdy se tento trávník otvíral. I pro hráče je to svátek. Málokdo si chtěl nechat ujít. Ve Starém Městě jsme předvedli dobrý výkon. Nemáme se za co stydět. Opravdu jsme sahali po výhře. “

Branky: 18. Ondřej Martinec, 69. Martin Petek - 46. a 51. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 250.

MALENOVICE – VELKÝ OŘECHOV 2:0 (1:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Pro nás to jsou povinné tři domácí body. Jednoduché jsme to ale neměli, protože jsme do zápasu šli v improvizované sestavě a se záměrem eliminovat jejich nejlepšího hráče Baču na hrotu, což se nám povedlo. Poměrně brzy jsme šli z penalty do vedení. V prvním poločase jsme ještě neproměnili několik velkých šancí, což nás mrzelo, protože mohlo být po zápase, takto to pořád bylo jenom 1:0. Ve druhé půli jsme se nepochopitelně přizpůsobili hře hostů. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Velký Ořechov si po změně stran vypracoval jednu tutovku, když jeden jejich hráč šel sám na gólmana Dvořáka. Ten jej ale vychytal. Nám ke druhé uklidňující brance pomohla chyba hostujícího brankáře. Velký Ořechov rozhodně nebyl jednoduchý soupeř. Bylo vidět, že stejně jako my bojuje o každý bod i se sestavou. Musím hostu složit za výkon poklonu, celkově jsme ale byli lepší a vyhráli zaslouženě.“

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Byl to remízový zápas, i když domácí měli hodně šancí. První poločas nebyl z naší stany nijak dobrý. Zápas ovlivnila penalta, která byla nařízená po mé ruce. Pa rozhodčí to ale asi neviděl, protože jinak by to nemohl zapískat. Nikdy si na rozhodčí nestěžuji, ale tentokrát udělal velkou chybu. Po standardní situaci jeden z domácích hráčů míč přizvedl na mojí hlavu, od které se odrazil do ruky. Podle nových pravidel to nepíská, ale sudí to viděl jinak. Podle mě nás tím hodně zařízl. Taky nechápu, proč stejný sudí píská po týdnu stejný mančaft. Také delegovaný pomezní byl slabý. Na to se ale vůbec nechci vymlouvat, jen to stojí za zamyšlení. My jsme museli zase improvizovat se sestavou. Do branky šel hráč z pole, protože gólman Vyorálek, který nás předtím několikrát podržel, má ruku v dlaze. V Malenovicích chytal Robert Štěpánek a musím ho vyzvednout, protože nás skvělými zákroky podržel. Ve druhém poločase jsme se zvedli a mohli výsledek srovnat. Kapitán Svízela šel ze stopera do útoku a neproměnil tutovku na 1:1. Místo toto jsme v závěru dostali branku na 2:0. To už jsme ale hráli vabank.“

Branky: 17. Jan Kostka z penalty, 86. Petr Páleníček. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – TLUMAČOV 1:6 (0:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Hodový zápas na domácím hřišti jsem si představoval úplně jinak. První poločas ještě snesl nějaké měřítko. Soupeř měl sice více míč na kopačkách, ale vyloženou šanci si nevypracoval. Zato do druhé půlky jsme vstoupili tak, jak jsem si nepředstavoval. Všude jsme byli pozdě a nestíhali hrát se soupeřem fotbal. Tlumačov nás trestal za každou naši chybu. Výhra soupeře byla zcela zasloužená. Dokud si naši hráči neuvědomí, že takto se hrát fotbal nedá, bude to vypadat stále stejně. Branku dal Roman Šálek z penalty.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Od první minuty jsme šli za vítězstvím. I když jsme v prvním poločase dominovali, tak jsme žádnou šanci nedotáhli. Na začátku druhé půlky jsme během osmi minut vstřelili dvě branky a začal koncert. Kromě dalších čtyř branek jsme nastřelili tři tyčky a spoustu dalších šancí nevyužili. Dnes vyhrál lepší tým.“

Branky: 54. Roman Šálek z penalty – 47., 57. a 90. Radek Zálešák, 51. Michal Dvořák, 67. Václav Šimek, 80. David Jeřábek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 32.

TOPOLNÁ – ZDOUNKY 0:0

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Každá remíza v domácím prostředí je ztráta, ale na druhé straně v naší situaci se počítá každý bod. Diváci moc šancí neviděli. My se s koncovkou potýkáme dlouhodobě. Klukům neustále říkám, že pokud nebudou střílet, nebudou dávat branky. Jinak Zdounky byly kvalitní soupeř, hrály fakt velmi dobře. V závěru byly blíže vítězství, klidně mohly vyhrát, ale v jasné šanci netrefily branku. balon nakonec skončil nad. Před hosty smekám klobouk. U nás opravdu podali velmi dobrý výkon. Byli kompletní, taky po dlouhé době kompletní. Podle mě mají na to, aby hráli v horní polovině tabulky. My stále nedokážeme najít ideální sestavu, pořád nám někdo chybí.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: "Doplníme v pondělí"

Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 220.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – POLEŠOVICE 2:1 (0:0)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „První poločas byl jednoznačně v režii hostů, kteří byli herně lepší. Pokud by vedli 2:0, bylo by možná po zápase. Ale takový je fotbal. Ve druhé půlce jsme se zlepšili. Sice jsme neproměnili penaltu, ale vzápětí jsme dali vedoucí gól a od té doby jsme se chytli a začali být lepším týmem. Za výkon ve druhém poločase jsme si výhru zasloužili. Zase jsme měli problémy se sestavou. Navíc Martin Zálešák, který je naším stěžejním hráčem, měl zdravotní problémy. Byli jsme rádi, že utkání dohrál. Navíc jsme přemluvili zraněného Kreysla, který se oblékl a nakonec část zápasu taky odehrál.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Herně to z naší strany nebylo až tak špatné, bohužel nedáváme góly. Spoléháme na to, že to vzadu nějak uhrajeme na nulu a že Erik Vinkler ve středu hřiště něco vymyslí. Přijde mi, že zbytek mužstva se jenom veze. Ostatní kluci se bojí hrát fotbal, na hřišti se schovávají. Směrem dopředu jsme zbabělí. Vpředu nejsme důrazní, chybí nám střelec. Většinou ani nejsme schopní ohrozit branku soupeře. A když se tam dostaneme, jsme nedůrazní, laxní. V tom je zakopaný pes. Máme slušný zadek i střed zálohy, ale to okolo není dobré. Počet nastřílených branek to jenom dokazuje. Domácí ve druhé půli přidali na bojovnosti a to jim k výhře stačilo.“

Branky: 68. Jaroslav Ťok , 76. Josef Jurásek - 90. Jaroslav Náplava z penalty. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 120.

JANKOVICE – VLČNOV 11:2 (7:1)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Výsledek mluví za vše. Kluci konečně zahráli něco, co se od nich čeká. Už s nimi pracuji půl roku, konečně ten zápas přišel. (úsměv) Věřil jsem, že se něco takového někdy stane. Poslední porážky o gól většinou byly nezasloužené. Věřil jsem, že mužstvo má na víc, což proti Vlčnovu ukázalo. Dneska se kluci do toho obuli, dali jsme pěkné góly a po poločase vedli 7:1. Na druhé straně Vlčnov se mi nezdál tak slabý soupeř. Mančafty v této třídě jsou ale nevyzpytatelné, nám to prostě dneska sedlo. Kluci chtěli, od začátku hráli. Bojovali a útočníci dávali góly. Jsem spokojený. Před sebou máme ale ještě dva zápasy. Doufám, že v nich ještě nějaké body získáme.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Domácí byli o pět tříd lepší než my. Gratuluj jim k zaslouženému vítězství. My už překonáváme rekordy v počtu zraněných, v minulém utkání jsme přišli o další tři hráče. Hrajeme na to, co máme. Jankovice byly celý zápas jasně lepší, nedaly nám vůbec šanci. My jsme ve druhé půli čekali jenom na do konec. Všichni kluci to přežili ve zdraví, což je hlavní.“

Branky: 5., 22., 53. a 69. Tomáš Večeřa, 36., 42. a 66. Václav Šustr, 27. a 65. Martin Večeřa, 43. Vladimír Brázdil, 45. Tomáš Daněk - 29. Petr Zemek, 72. Václav Činčala. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 100.