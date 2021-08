OŘECHOV – VLČNOV 3:1 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Do sestavy Vlčnova bez distancovaného záložníka Kryštofa Kroupy a zraněného útočníka Jana Fibichra se nominoval i kouč Václav Činčala, nám naopak citelně scházel zraněný špílmachr Tomáš Durna i David Hynčica, jenž dal před fotbalem opět přednost exotické dovolené, tentokrát v Mexiku. Do zápasu jsme přesto vstoupili ve velkém stylu a už po pár sekundách křížná střela Jakuba Koláříka jen o fous minula cíl. V 7. minutě se poprvé vyznamenal gólman hostů Libor Machala, který bravurně nad břevno vytěsnil další pumelici Jakuba Koláříka. V nešťastné 14'. minutě vyšel vlčnovský Michal Stojaspal z běžného a regulérního souboje s tržným zraněním obličeje a bohužel musel na šití. Sotva se po pětiminutovém ošetřování znovu začalo hrát, s chutí hrající Stanislav Malůš na pravé straně našel volného Davida Svárovského, na jehož přesnou přízemní přihrávku si zezadu naběhl Jiří Kowalík a placírkou z patnácti metrů našel skulinu u bližší tyče. Už po deseti minutách však hosté zčistajasna vyrovnali, když po už druhém dobře zahraném rohovém kopu Jakubem Tománkem a následném závaru před naší brankou nasměroval zátylkem míč do sítě důrazný Michal Mikulec. Nám se však ještě před přestávkou podařilo znovu jít do vedení po brejku Jakuba Koláříka a šikovném přiťuknutí Jakuba Kowalíka svému otci Jiřímu. Jemu sice nerovnost trávníku znemožnila trefit míč podle původních představ, nicméně ten přesto doplachtil do horního růžku. Naší křečovitě hře v úvodní části však scházela lehkost i nápad, hosté se přitom omezili jen na úporné bránění i za cenu faulů a hrozili pouze ze standardek. Hned v úvodu druhé půle se po nezištné rodinné spolupráci sám na brankáře vyřítil Jakub Kowalík, zamířil sice pečlivě, ale balon se dovnitř konstrukce nevešel. Vzápětí jej do sólového průniku středem obrany vyslal i Adam Červinka, na hranici šestnáctky však brankář Libor Machala jejich gólové choutky přesně načasovaným a odvážným vyběhnutím překazil. Po faulu v 53. minutě rozehrál Jiří Kowalík míč do vápna a dobíhající Roman Trlida jej pohotově usměrnil do brány. Hlavní arbitr Bronislav Mešťánek gól uznal až po konzultaci se svým signalizujícím asistentem, čímž spustil bouřlivou reakci už beztak podrážděného soupeře a obránce Michal Mikulec si za vulgaritu vykoledoval červenou. Hra poté úplně ztratila spád, hosté se víc než fotbalu začali věnovat uměleckým múzám, což nadmíru váhavý sudí kupodivu toleroval. Navenek s pocitem křivdy, ale spíš v obavách z možného debaklu Vlčnovští nahlas zvažovali i odchod a předčasné ukončení zápasu za pro ně přijatelného stavu, nakonec však trávník kolem 65. minuty opustil jen hrající trenér Václav Činčala a hosté dohráli v devíti. Z fotbalové zábavy se tak stala divadelní fraška. V samém závěru se ve dvou šancích ještě ocitl střídající Roman Špendlík a nescházelo moc, aby si svou obnovenou fotbalovou premiéru zpříjemnil gólem. Mě štve, že jsme rozpoložení a podivného přístupu soupeře nedokázali lépe využít k daleko výraznější výhře a těšit nás tak mohou jen tři získané body. Čekají nás teď dva náročné duely na hřištích soupeřů, v neděli ve Slavkově a v sobotu čtvrtého září ve stejném čase v Ostrožské Nové Vsi.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Na zápas nás odjelo dvanáct, nastoupit musel trenér Činčala i další čtyřicátník Bartošek. Na lavičce byl pouze předseda klubu Kašpařík, který musel jít brzy do hry, protože Stojaspal dostal ránu do obličeje a musel do nemocnice na šití. Na bradě měl díru jako blázen. Ořechov se dostal do vedení v 19. minutě po centru zboku. My jsme vyrovnali ze standardní situace. Chvilku před poločasem se holení do šibenice trefil Kowalík a skončil poločas. Hned po přestávce jsme po trestném kopu inkasovali třetí branku. Pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd, hlavní arbitr šel ale za ním a nepochopitelně mu řekl, že to ofsajd nebyl, takže gól platil a bylo to 3:1. My jsme to nedokázali rozdýchat za kritiku rozhodčího byl vyloučen Michal Mikulec. Poté odstoupil ze zápasu Činčala a my jsme hráli posledních třicet minut v devíti. Někteří kluci chtěli odejít ze hřiště, ale nakonec k tomu nedošlo. Každopádně se nám vůbec nelíbilo počínání hlavního rozhodčího Měšťánka, který si z nás dělal srandu a budeme jej vetovat. Závěrečnou půlhodinu nejde hodnotit, skoro se nehrálo. Jenom jsme se hádali, hra byla rozbitá. Všichni z toho byli znechucení, byla to komedie.“

Branky: 19. a 40. Jiří Kowalík, 53. Roman Trlida - 29. Jiří Mikulec. Rozhodčí: Měšťánek. Červená karta: 54. Michal Mikulec (Vlčnov). Diváci: 53.

TOPOLNÁ – STARÉ MĚSTO 2:2 (1:1)

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Před zápasem bychom bod brali všemi deseti a platí to i po něm. Staré Město má opravdu výborný mančaft, který nemá v této třídě co dělat. Na každém postu je fotbalista. Smekám klobouk předtím, jak to tam mají nastavené. Fakt to tam dělají velmi dobře. Přál bych jim, aby se dostali co nejvýš. Zázemí i mládežnickou základnu na to mají. Já ale musím pochválit i své kluky, protože to odmakali, ubojovali. Přeji si, abychom se někdy sešli na zápas v kompletním složení. Zase mi chybělo pět hráčů. Furt to látáme. Někdo je zranění, další na dovolené nebo v práci. Ještě jsme se všichni nesetkali, i přesto to takto dopadlo. Paradoxně jsme byli blízko výhře, ale chvíli před koncem jsme inkasovali vyrovnávací gól na 2:2. Samozřejmě to člověka mrzí, na druhé straně náš gólman zase chytil dvě, tři tutovky. Kvalitní soupeř si vypracoval dost šancí, my jsme se spíš soustředili na bránění, což nám vyšlo.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Domácí zalezli do obranné ulity a nadšeně bojovali. My jsme sice měli opticky více ze hry, tlačili jsme se do plných, ale ve finální a v předfinální fázi jsme to špatně řešili. Zase se ukázalo, že nám hra do plných až tolik nesvědčí. V příštích zápasech se s tím budeme muset lépe vypořádat. Na druhé straně jsme po dvou chybách inkasovali dva góly. Naštěstí jsme ke konci výsledek alespoň srovnali. Remíza je zasloužená, domácí si bod za bojovnost zasloužili. Nám chyběl pouze Zámečník, kterého nahradil Lahodný. Středeční pohár s Hlukem nás poznamenal spíš psychicky než fyzicky. Kluci to měli v hlavě, nyní se zase potřebujeme vrátit zpátky na zem.“

Branky: 45.Lukáš Kamočai, 85. Lukáš Srnec - 35. Martin Petek, 88. Petr Sonntag. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – ZBOROVICE 2:3 (2:2)

Bronislav Šálek, stoper Uherského Ostrohu: „Z mého pohledu to byl remízový zápas. Za první poločas jsme si nezasloužili prohrát a za druhý si nezasloužil soupeř prohrát. Šli jsme zase do vedení brankou Marka Lopaty. Vypracovali jsme si i další šance, které ale nedáme a za deset minut si necháme dát branku po naší chybě. Potom začal hrát soupeř a paradoxně v jeho tlaku dáme branku na 2:1. Trefil se Roman Šálek. Nepohlídali jsme si ale poslední roh před odchodem do kabiny jsme a bylo vyrovnáno. V šatně jsme si řekli, jak začneme a soupeř nás zase v padesáté minutě potrestá po naší chybě na kraji hřiště. Potom už se jen zápas dohrával bez větších šancí.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „I když jsme vyhráli, z naší strany to bylo utrápené, ale zároveň odbojované. Hra v úvodu sezony není podle našich představ. Je v ní mnoho nepřesných přihrávek, zbytečných ztrát. Pohyb ani součinnost není optimální. Vlastními individuálními chybami nabízíme soupeřům šance, které likviduje výborný gólman Harásek. Sami naopak vyložené brankové příležitosti neproměňujeme. Jdeme ale zápas od zápasu. Věřím, že se budeme zlepšovat. Jinak v prvním poločase měl soupeř tři vyložené šance. Dal nám jenom jeden gól. My jsme výsledek srovnali, ale pak jsme si nechali dát druhou branku. Naštěstí se nám podařilo před poločasem vyrovnat a ve druhém poločase výsledek otočit. Za stavu 3:2 jsme měli hru ve své moci. Drželi jsme balon a snažili se vedení pojistit, ale přechod do útoku není z naší strany tak rychlý, jak bychom chtěli. Závěr byl zbytečně nervozní. Zápas jsme měli rozhodnout dřív a ne se strachovat o výhru až do konce. Vzhledem k vývoji utkání by to tým měl zvládnout daleko lépe. Stejně jako v předchozích utkáních nám stále chybí jeden rozdíloví hráč.“

Branky: 8. Marek Lopata, 40. Roman Šálek - 27. Martin Hanus, 45. Jaromír Štěpánek, 50. Dominik Bejdák. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 50.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SLAVKOV 1:1 (0:0)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Vzhledem k průběhu utkání je remíza asi zasloužená. My jsme v prvním poločase měli problémy s herním pojetím. Špatně jsme si nahrávali, zkazili jsme spoustu akcí. Z naší strany to bylo hodně nepřesné. Soupeř toho ale nevyužil a poločas byl 0:0. Ve druhé půlce jsme se ale zlepšili a dali vedoucí branku. V tu dobu jsme byli lepší a mohli náskok pojistit. Ale neproměnili jsme šance a Doruška ani penaltu, což nás trochu zlomilo a nakonec i mrzelo, protože hosté vyrovnali na 1:1 a v závěru mohli výsledek klidně otočit, protože po našich hrubých chybách v obraně šli sami dvakrát na gólmana Bočka, který nás bravurními zákroky podržel. Jinak to byl klidný duel bez velkých emocí.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Bod je pro oba týmy dobrý, i když jsme klidně mohli vyhrát 5:1 nebo taky prohrát 0:2. Šancí jsme si vypracovali mnohem víc, ale hraje se na góly a ty daly oba mančafty stejně. Celkově je to pro nás spíše ztráta. Velkou šanci jsme měli hned v první minutě, ale Martiš z Hluku nastřelil tyč. Celkově jsme v prvním poločase byli lepší nebezpečnější. Žádný gól jsme ale nedali. Domácí nás ve druhém poločase na dvacet minut zatlačili a z tlaku vytěžili vedoucí branku. My jsme se ale zvedli a měli další tutovky. Důležité bylo, že náš brankář za nepříznivého stavu 0:1 chytil soupeři penaltu. Kdybychom inkasovali druhý gól, už bychom to asi nezvládli. Takto jsme alespoň vyrovnali, trefil se Janků. Ve zbytku utkání jsme měli ještě dvě tutovky, v poslední minutě neuspěl v těžké pozici ani Halík. Chyběl nám akorát dovolenkující se Machala. Jinak jsme byli kompletní.“

Branky: 55. M. Zálešák - 77. Janků. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

ZDOUNKY – VELKÝ OŘECHOV 6:0 (4:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Zápas se nám povedl. Dokázali jsme konečně využít připravené šance ihned v počátku utkání a to přineslo klid na naše kopačky. Soupeře jsme téměř k ničemu nepustili a postupně zvyšovali skóre, které mohlo být klidně i dvojciferné. S předvedenou hrou i výsledkem jsme spokojeni.“

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Hodnocení zápasu je velmi jednoduché. Zdounky nás přehrály po všech stránkách. Lepší byly v rychlosti, vyhrávaly souboje. Hrály pěkný kombinační fotbal. Klidně nám mohli dát deset branek. My jsme selhali po všech stránkách. Bylo to nejhorší zápas pod mým vedením, co jsme kdy odehráli. Sice nám chyběli tři hráči, včetně zraněného Bači, ale na to se nechci vůbec vymlouvat a nějak snižovat velmi dobrý výkon soupeř. Náš přístup byl jedna velká katastrofa. Tak, jak jsem kluky minulý týden za výkon chválil, teď to bylo 180 stupňů někde jinde. Jediný, kdo snesl nějaké měřítko, byl náš gólman, který chytil další góly. Jinak to kluci odflákli.“

Branky: 12. a 24. Tomáš Navrátil, 10. David Moravec, 44. Jiří Klabal, 66. Zdeněk Karlík, 90. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 100.

TLUMAČOV – MALENOVICE 2:1 (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Po úvodních prohrách jsme si uvědomovali důležitost zápasu s těžkým soupeřem. Vzhledem k absenci středových záložníků a nepřesvědčivých výkonů jsme překopali sestavu a zaměřili se na poctivý bojovný výkon. Důležité bylo, že nás při první šanci podržel gólman a bravurně vyrazil hlavičku soupeře. Malenovice byly více na míči, ale do dalších tutových šancí se nedostali. Naopak po průniku Zálešáka otevřel skóre P. Mouka. Od tohoto okamžiku se zápas vyrovnal . V druhém poločasu se po krásném prostrčení Jeřábka prosadil Zálešák. Hostům se podařilo po naší chybě snížit na branku, ale víc jsme jim svou bojovností nedovolili. Většinou nekomentuji výkon rozhodčího, ale dnes udělám výjimku. Smekám před výkonem pana Turečka. Svým výkonem vyčníval. Nereagoval na neustálé útoky, jak hostující lavičky, tak hráčů. Zápas řídil stejným metrem od první do poslední minuty. Osobně si myslím, že hosté, i když byli fotbalovější, doplatili na neustálé plačky a stěžování, místo toho, aby se věnovali hře. Vítězství je pro nás cenné a chtěl bych všechny hráče za přístup k zápasu pochválit.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Bylo to padesát na padesát. Domácí tentokrát měli víc štěstí. Do hry dali víc srdíčka, měli větší touhu po vítězství. Jinak zápas byl celkem vyrovnaný, šancí bylo na obou stranách stejně. Byl to festival neproměněných příležitostí. Jinak to bylo takové tvrdší, ale férové derby.“

Branky: 32. Patrik Mouka, 72. Radek Zálešák - 80. Jaroslav Plachý. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 120.

POLEŠOVICE – JANKOVICE 0:1 (0:1)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Máme za sebou tři mistrovské zápasy a ve všech jsme byli horším mužstvem. Zatímco v předcházejících zápasech jsme měli i štěstí a nějakým způsobem jsme to uválcovalo, proti Jankovicím nám to nešlo. Jsem zklamaný z výkonu, prohráli jsme zaslouženě. Za celý zápas jsme neměli pořádnou šanci, snad jen dvakrát jsme vystřelili na soupeřovu bránu. Zápasem jsme se spíše protrápili. Celkově dosavadní výkony nejsou dobré. Na hřišti to nevypadá nijak dobře.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Pro nás to jsou zlaté body. Kluci ale na tréninku dostanou trošku čočku, protože bych si představoval jiný fotbal. Dali jsme ale pěkný gól, kdy se asi z dvaceti metrů trefil Večeřa. V prvním poločase jsme ještě nastřelili tyč, od jejíž vnitřní strany se míč odrazil ven. Druhou půlku nás Polešovice zatlačily. My jsme zalezli, jako kdybychom se báli o výsledek. Nelíbilo se mi, jak kluci po změně stran hráli. Nakonec jsme vedení uhájili, soupeř moc šancí a vyrovnání neměl.“

Branky: 23. Martin Večeřa. Rozhodčí: Katrňák, Diváci: 210.