VELKÝ OŘECHOV – ZLECHOV 3:3 (1:3)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „V létě jsme absolvovali jeden společný trénink, což je velký posun. Jinak se u nás žádné velké změny v týmu neudály. Možná přibyli jeden nebo dva hráči, ale proti Zlechovu nenastoupili. Utkání jsme absolvovali bez našeho kapitána Lukáše Svízely, který se zranil v posledním zápase minulé sezony ve Vlčnově. Je to naše největší oslabení, ale nějak jsme se s tím poprali. Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. Bohužel terén je u nás takový, jaký je. Jelikož je sucho a my nemáme možnost zavlažovat, trávník je strašně tvrdý a hrbolatý, takže nenahrává kombinačnímu fotbalu. Podmínky ale byly pro oba celky stejné. Diváci viděli bojovný zápas se spoustou soubojů. Soupeř byl důrazný, nepříjemný. První část zápasu lepší a vedl 2:1. Ve druhém poločase hosté přidali třetí branku. My jsme jim dva góly darovali. Jednou jsme udělali chybu v obraně, potom jsme si při nedůrazu nechali dát třetí gól. Na obou stranách byly penalty, obě byly spravedlivě odpískané. Tady není co řešit. Mě těší, že jsme hlavně posledních dvacet nebo třicet minut odmakali a šli za nějakým slušným výsledkem a vyrovnáním. Důležité bylo, že kluci ukázali charakter tým a získali alespoň bod. Taky jsem rád, že Jakub Talášček dal hezký gól na 3:3. Je to chlap, který potřebuje získat sebevědomí. Snad se tímhle uklidnil.“

Pavel Cigoš, trenér Zlechova: „Není možné, abychom takto ztratili vyhraný zápas. Ještě čtvrt hodiny před koncem vedeme 3:1 a nakonec máme jenom bod. Bohužel jsme nehráli, co jsme si řekli, ale tomu napovídal i terén, který byl opravdu špatný. Klukům na něj balon neuvěřitelně skákal. Zatímco u nás je pěkné, rovné hřiště, tam si to moc zemi moc dávat nemohli. V poločase jsem jim vysvětlil, že takto hrát nejde, bohužel se s tím nedokázali vyrovnat. Sice jsme dali dva góly, ale takto nemůžeme náskok ztratit. Soupeř nás zatlačil dlouhými nákopy, svým důrazem skóre vyrovnal. Kluci na konci nedodrželi, co jsme si řekli. Bohužel nás v týdnu opustil klíčový obránce Michal Bělaška, jenž se vrátil do Kovalovic. Už se ale pracuje na posile, a pokud se to vyřeší, opět získáme pevnou půdu pod nohama. Ve Velkém Ořechově nám ještě chyběl Salinger, který je na dovolené.“

Branky: 26. Jaromír Mikel z penalty, 77. Robert Štěpánek, 89. Jakub Talášek - 15. Tomáš Vaněk, 41. Lukáš Kedra z penalty, 70. Tomáš Jurča. Rozhodčí: Janoš. Diváci: 60.