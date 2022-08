STARÉ MĚSTO – PRAKŠICE 4:3 (2:0)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Pro diváky to byl výborný zápas. Nám patřil hlavně první poločas, ve kterém jsme byli jednoznačně lepší a utkání v něml měli rozhodnout. Dali jsme dva góly a mohli přidat další, ale šance jsme nevyužili a Hastík z druhého pokutového kopu překopl branku. Bohužel hned po přestávce asi ve dvacáté sekundě jsme dostali branku. Soupeř se nastartoval a výsledek otočil na 2:3. My jsme to ale nevzdali a skóre dvěma hlavičkami Brázdili obrátili v náš prospěch, čehož si nesmírně vážím, protože jsme to neměli vůbec jednoduché. Zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli, ale za mě to byly zbytečné nervy. Klobouk dolů před hostujícím týmem, který hrál opravdu dobře. Nám chybí Petek, jenž má urvané lýtko a dlouhodobě také Houdek.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Je to škoda, protože jsme byli velmi blízko bodům. Do utkání jsme šli s defenzivní taktikou, což se nám vymstilo. Byla to špatná varianta. Měli jsme ze soupeře respekt a prohrávali 0:2. Domácí navíc neproměnili penaltu. Kdyby ji dali, bylo by asi hotovo. O přestávce jsme změnili rozestavení, hráli na dva útočníky a hned to bylo jiné. Asi třicet vteřin po rozehrání jsme dali kontaktní gól na 2:1 a dostali na koně. Druhý poločas jsme opravdu odehráli výborně a v 78. minutě výsledek otočili na 3:2. V tu chvíli to vypadalo, že bychom si odsud mohli odvést nějaký bod, ale dvoumetrový Brázdil nám dvěma hlavičkami sebral náskok i naději. Hráče i přes prohru chválím, druhý poločas jsme odehráli fantasticky a ostudu proti jednomu z aspirantů na postup rozhodně neudělali. Jsem rád, že jsme i bez tří hráčů základní sestavy ukázalo, že můžeme hrát vyrovnanou partii i s takto kvalitními týmy. Pro nás je to povzbuzení do dalších kol.“

Branky: 82. a 83. Vladimír Brázdil, 13. Filip Štaubert z penalty, 24. Ondřej Hastík - 59. a 78. Radim Sukup, 46. Jakub Dynka. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 180.