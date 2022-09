ZDOUNKY – PRAKŠICE 4:1 (2:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Čekal nás těžký soupeř a úvod utkání to potvrdil, když hosté sérií přihrávek na jeden dotek přelstili naši obranu a ujali se vedení. K obratu zavelel Klabal hlavičkou po rohovém kopu. Naše vedení pak zajistil po sprintérském souboji Bondarenko. Do poločasu ovládli hřiště hosté, ale bez gólového efektu. Po obrátce po krásné individuální akci Navrátila zvýšil vedení Bondarenko. Po úplně zbytečném faulu soupeře v pokutovém území se postavil k pokutovému kopu nováček z Ukrajiny a bude ho to stát litr vodky, jelikož si vystřílel svůj první hattrick v našem klubu. Zbytek utkání se již jen dohrával k naší spokojenosti. Bereme tři důležité body s velmi kvalitním soupeřem."

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Hodnocení je tentokrát jednoduché. Domácí zvítězili zcela zaslouženě. My jsme od začátku utkání působili velmi ospalým dojmem a i přesto jsme si vytvořili pár šancí a v 7. minutě šli po pěkné akci do vedení. Branka nás ale bohužel nenakopla, dál jsme byli zabrzdění, nedokázali se pořádně dostat do tempa. Domácí byli lepší v nasazení, v pohybu a celkově kvalita byla na jejich straně. I tak jsme si v prvním poločase vytvořili nějaké příležitosti ke skórování, ale Kočica sám před prázdnou brankou mířil vedle a Hořínkovi brankář tutovku vyškrábl. Kdybychom přidali druhý gól, třeba by se ještě něco změnilo, ale domácí body berou zcela zaslouženě. Zdounky do přestávky výsledek otočily, po změně stran jsme dostali brzký třetí gól a pak přišla penalta, po které se utkání pouze dohrávalo. Zatímco nám zápas nevyšel, Zdounky hrály dobře a zaslouženě zvítězily. Vyzdvihl bych výkon jejich dvou hráčů, a to autora hattricku Bondarenka a zkušeného stopera Klabala, který držel celou domácí obranu.“

Branky: 29., 49. a 62. Yevhenii Bondarenko, 16. Jiří Klabal - 7. Jakub Dynka. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 68.