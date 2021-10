Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Zápasu by spíše slušela remíza. My jsme ale byli produktivnější. Jinak to bylo typické derby sousedních vesnic. Hodně soubojů, málo fotbalovosti, těžký boj s nákopy. V první půlce jsme se snažili hrát, což nám bylo ještě soupeřem umožněno. Brzy jsme dali vedoucí gól. Věděl jsem ale, že pokud ho nepotvrdíme, budeme to mít těžké. Soupeř za stavu 1:0 cítil šanci, pořád byl ve hře. Překvapilo mě, že jsme druhý poločas trošku nezvládli. Vůbec nám nešla výstavba hryy a přechod do ofenzivy byl špatný. Obranu jsme ale měli pevnou, takže jsme věděli, že když dáme jednu branku, tak to ubráníme. Celkově zápas atraktivní pro diváky moc nebyl. Z naší strany to chtělo víc odvahy a fotbalovosti. Jinak jsem s podzimem spokojený. Kdo by to před sezonou řekl, že tabulku povedeme o deset bodů? Ve druhé části sezony musíme víc zapracovat na tom, abychom potvrdili dosavadní výsledky a byli ještě kompaktnější a trošku takticky vyzrálejší. Postupu se samozřejmě nebráníme. S tím jsem i do rodných Zborovic přišel, abychom jim pomohl o stupínek výš.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí“

Branka: 11. Ivan Gröpl. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 100.

JANKOVICE – OŘECHOV 2:4 (1:2)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Ořechov znám, několikrát jsem jej viděl. Je pravda, že jsou fotbalovější a hlavně, jak se moderně říká, na baloně a takticky zkušenější. Prostě o sobě vědí. Před zápasem jsme to probrali s tím, že zkusíme neprohrát. Měli jsme dvě absence a sestavu jsem musel poněkolikáté už překopat. Dilema jsem mel po zápase ve Slavkově i s brankářem. Náš problém je v tom, jak úžasně lacino si necháme dávat góly. Připadá mně, že některým vůbec nedochází, že se hraje o body. Když už jsme se dostali do vedení po nádherném gólu Martina Večery, který by byl ozdobou anket o gól měsíce, ba i roku, do pár minut inkasujeme na 1:1. A když na hodinách svítí 42. minuta a dal by se poločas takticky dohrát, ženeme se dopředu, ztratíme uprostřed hřiště balon, přijde nákop a po dalším školáckém kiksu je Kuba Kowalík sám před prázdnou brankou. Nikde nikdo, tak dá gól. A hledíme, jak se to mohlo stát. Poločas. Taktika, nedostat třetí gól, zkusit to ze standardek vyrovnat a pokud nevyrovnáme, tak posílíme útok. Bohužel dvakrát inkasujeme. Nevydařený odkop, něco podobného jako ve Slavkově, 1:3 a nepokryta první tyčka a gól na 1:4. Po pěkném protiútoku Michala Berkyho snížil Vašek Šustr na 2:4. A pak chceme dohánět a srovnávat. To už si každý trochu takticky vyspělý mančaft pohlídá. Navíc nám hosté mohli do otevřené obrany přidat další góly, ale to už nás podržel brankář. Škoda, přesto se asi zápas líbil. Ořechov je fotbalovější a zkušenější, ale dalo se s ním neprohrát.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí“

Branky: 14. Martin Večeřa, 77. Václav Šustr – 25., 44. a 65. Jakub Kowalík, 54. Stanislav Malůš. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 100.

UHERSKÝ OSTROH – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:6 (1:1)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Hořký kalich jsme dopili až do dna. Výsledek je pro nás krutý. Byl to stejný jako jsme odehráli v Ostrožské Nové Vsi. Bohužel neproměníme šance, nedáme góly a pak po našich individuálních chybách obdržíme pět branek. Samozřejmě s vedením klubu budeme muset situaci řešit. Tři body jsou žalostně málo. Nečeká nás jednoduché jaro. Musíme si s vedením sednout a vyřešit, zda má smysl s tímto mančaftem v soutěži dál pokračovat. Po posledním utkání nemám náladu ani sílu u týmu zůstávat. Není to kvůli klukům, ti jsou bez problémů, ale kvalita schází. Pokud nebude v Uherském Ostrohu mančaft, který bude mít zájem v derby bojovat o body, nemá smysl, abych tady vůbec byl.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Výsledek je pro nás krásný, pro domácí naopak krutý. Kdyby soupeř po prvním poločase vedli 4:1, zápas by se odvíjel asi jinak. Bohužel k derby jsme přistoupili nějak divně. V kabině jsme si před utkání něco řekli a stejně jsme to pak na hřišti neplnili. Na druhé straně ve druhé půli jsme na trávníku celkem vládli, to už bylo poměrně jasné. Nikdy jsem nezažil, aby se v utkání měnil hlavní rozhodčí. Dneska to bylo poprvé. Měl jsem strach z toho, že má otřes mozku, protože nevypadal vůbec dobře. Byla to ale nešťastná náhoda. Doufejme, že bude zdravý. Na to, jak jsme sestavu neustále látali, jsme s podzimní částí spokojení, i když jsme mohli mít klidně o tři body víc.“

Branky: 10. Simon Rapant, 89. Radek Větříšek - 50., 71., 81. z penalty a 85. Jan Doruška, 40. Radek Zálešák, 64. Martin Zálešák. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 80.

STARÉ MĚSTO – TLUMAČOV 5:1 (3:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Po výbuchu ve Zdounkách jsem měl ze zápasu trošku obavy. Myslel jsem si, že to bude pro nás složitější, ale poslední zápas jsme herně i výsledkově zvládli. Myslím, že jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě jsme zvítězili. Pomohl nám skvělý nástup, kdy jsme po chybě soupeře hned ve druhé minutě dali vedoucí gól a brzy přidali druhý. Za stavu 3:0 už to bylo snadnější. Kluci to odmakali, klidně mohli přidat i více branek, ale soupeř se snažil, nebyl odevzdaný. Jsem rád, že jsme se s podzimem rozloučili vítězně. Samozřejmě jsme chtěli mít více bodů, třeba doma s Malenovicemi jsme nemuseli prohrát, na druhé straně jsme se rozhodli jít cestou odchovanců, kterým dáváme šanci. Mladé kluky srážejí nevyrovnané výkony. Někdy je to lepší, jindy horší, stejně jako náš půlrok.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Po dvou velkých chybách jsme brzy prohrávali o dvě branky. Třetí branka byla jen vyústěním našeho katastrofálního výkonu. V tu dobu jsme si nezasloužili ani teplou vodu ve sprchách. Posledních patnáct minut jsme ale začali makat a přitlačili domácí před branku. Výsledkem byla snižující branka Dvořáka. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme s výsledkem něco udělat. Myslím si, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Po inkasování čtvrté branky bylo po zápase. Gratuluji domácím k vítězství.“

Branky: 11., 25. a 76. Ondřej Hastík, 2. Horák David, 87. Ondřej Martinec – 44. Michal Dvořák. Rozhodčí: Rychlík. Diváci: 150.

TOPOLNÁ – POLEŠOVICE 3:2 (2:1)

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Polešovice se představily ve výborném světle. U nás hrály ze všech týmů nejpohlednější fotbal. Opravdu si nezasloužily prohrát. Mají kvalitní a poměrně mladý mančaft, hodně fotbalový, pohyblivý. Byla radost se na ně dívat. My jsme se druhý poločas jenom bránili. Po přestávce jsme jenom dvakrát vystřelili na hostující bránu a z toho dali gól na 3:1. Vedení jsme pak silou vůle udrželi. Jenom jsme se ale bránili a Polešovice zahazovaly šance, které vychytal bravurní gólman Kuba Mikel. Soupeři zneškodnil minimálně tři stoprocentní gólovky. Pro soupeře je výsledek krutý, pro nás jsou to zlaté tři body. Před sebou máme ještě dohrávku ve Vlčnově, podzim budeme hodnotit až po ní.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Budu stručný. Zasloužená porážka. Domácí byli bojovnější, pracovitější, víc chtěli. Tímto jim gratuluji.“

Branky: 27. Jaroslav Hoferek, 39. Petr Haša, 67. Daniel Mráz - 44. Adam Jašek, 70. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 100.

MALENOVICE – SLAVKOV 0:0

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Byl to remízový zápas. Soupeř ukázal svoji sílu, proč v sezoně prohrál jenom jednou. Většinou se hrálo mezi šestnáctkami, bylo to takové přelévaní ze strany na stranu. Typický zápas o jednom gól, který jsme ale my ani soupeř nedali. Šance ovšem byly na obou stranách. Vyzdvihnout musím oba brankáře, které své týmy několikrát podrželi. My jsme povolali ze zasloužilého důchodcovského věku Adama Juráně, který dvě sezony nechytal. Proti Slavkovu nám ale pomohl. S podzime jsme spokojení, i po závěrečných dvou dohrávkách budeme kolem pátého, šestého místa.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Jsme rádi, že jsme na tom katastrofálním terénu vybojovali alespoň bod. V Malenovicích je hrozný, hrbolatý trávník, na kterém se nedá zpracovat balon. Remíza je zasloužená, zápas byl vyrovnaný. My jsme chtěli hrát technicky, kombinačně, ale nešlo to. Oba týmy si vypracovaly nějaké šance. Domácí měli v první půli dvě střely, které zneškodnil Pavel Pochylý. My jsme dali gól, ale neplatil pro ofsajd. Ve druhé půli šel Janků sám na brankáře, ale přestřelil. Chyběli nám nějací kluci, ale vypořádali jsme se s tím dobře. Jsme rádi, že se držíme na špici a hrajeme nahoře. Máme jenom jednu prohru, což ve Slavkově snad ještě nikdy nebylo.“

Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 100.

VELKÝ OŘECHOV – VLČNOV 2:4 (1:2)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Utkání bylo celkově na úrovni nějaké třetí, čtvrté třídy. Fakt to bylo špatné, vůbec ne pohledné. I Velký Ořechov zasáhl velký orkán, ve kterém opravdu nešlo hrát fotbal. První poločas jsme prohráli 1:2 a všechny tři branky padly v poslední čtyřech minutách. Ty do naší sítě po elkých individuálních chybách. V šatně jsme si to vyříkali a do druhého poločasu nastoupili s s tím, že to chceme otočit a užít si večerní ukončenou. Kdyby to za tři minuty bylo 4:2, nikdo by se nedivil. Opravdu jsme mohli dát za tři minuty tři branky. Celkově druhá půle byla v naší režii, akorát nám chybělo lepší zakončení. Hosté za stavu 2:2 spíš zalezli, báli se hrát. V závěru nám dali z brejků dvě branky a bylo hotovo. Nám nešlo nic. Jsme zklamaní, protože tři body jsme si zasloužili. Na druhé straně jsme jich získali třeba s Ostrožskou Novou Vsí, kdy jsme s nimi ani nepočítali. Nebo jsme obrali druhý Ořechov. Pravda, že jsme za poslední dva roky neměli trénink. A furt hrajeme ve stejném složení. Co jsme to před lety vykopali až od čtverky. Proto si vážíme toho, že hrajeme krajskou soutěže.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Vlčnovský válec se nastartoval. (smích) Ne, musím se přiznat, že jsme měli velké štěstí, ale jsme rádi, že jsme konečně vyhráli. Začali jsme klasicky a hned v úvodu přišli o Pešla, který si souboji s domácím gólmanem spadl a zlomil si ruku. Už se vrátil z nemocnice a má ji v sádře. O poločase musel střídat i stoper Mikulec, jenž si natáhl zadní stehenní sval,takže jsme zase minus dva lidi. Snad to za týden nějak poskládáme. Ve Velkém Ořechově jsme ale vedli už 2:0. Nejprve se bombou z trestňáku trefil Matějíček, domácí gólman ani nestačil zvednout ruce a pak z brejku přidali gól na 2:0. Ještě do přestávky se ale krásně hlavou po centru trefil Bača. Druhou půlku jsme zalezli, vůbec nehráli. Zaslouženě jsme inkasovali gól na 2:2. Domácí pak měli další šance, které jsme přečkali. V závěru jsme dvakrát z brejku Hanákem zápas rozhodli. Byli jsme určitě šťastnější. Možná to bylo za tu smůlu, co jsme si na podzim vybrali. Za týden se pokusíme zaskočit i Topolnou.“

Branky: 45. Martin Bača, 57. Denis Kadlčík - 84. a 90. Přemysl Hanák, 41. Martin Matějíček, 43. Libor Machala. Rozhodčí: Korch. Diváci: 88.