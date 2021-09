Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Já jsem spokojený. Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě, o ten jeden, dva góly jsme byli lepší. Soupeř si ale minimálně gól zasloužil. Jsme rádi, že nám hody nezhořkli, že jsme neudělali nějaké fatální chyby. Soupeř chyby, které jsme mu umožnili, nedokázal proměnit. Byli jsme produktivnější. Derby bylo řízné, mělo nasazení. Na pohled nebylo vždy precizní, ale obě strany do toho daly všechno. Na straně Polešovic dominoval Erik Vinkler, kterému hlavně v první půlce dobře sekundovali Kubiš s Vaculíkem. V záloze jsme to měli hrozně složité. Tam nás přehrávali. Naštěstí jsme se ujali vedení a pak přidali druhý gól, který nám soupeř trošku daroval. Za stavu 2:0 už jsme zápas ukočírovali. Polešovice nám už v prvním půlce mohly dát tři branky, ve druhé rovněž. Klidně si odtud mohly odvést i vítězství. Neměly nabito střelným prachem. Rozdíl byl také v brankářích. Na rozdíl od hostujícího Pavely, které působil od první minuty nejistě, tak náš Kuchař dvě, tři tutovky chytil, i když se nevyvaroval také jednoho okénka. Vzadu jsme měli daleko větší jistotu. Potěšila mě i hra stoperů, protože jsme bez zraněného Trlidy museli improvizovat. Jak Martin Martykán, tak i Přema Bartošík podali dobrý výkon. Hostům to v obraně řídil Saša Machala, který nám toho moc nedovolil. Nakonec jsme se prosadili. Kolářík je sváteční střelec, kdy mu to vyjde. Možná měl na noze i hattrick. Pochválit musím i výkon trojice rozhodčích v čele s hlavním sudím Bartoněm. Na to, že to bylo derby, nemuseli použít žádnou kartu. Respekt si udrželi i bez nich. Rozhodovali správně, včas. V zápase nebyl žádný sporný moment. Jsem rád, že byli na tento zápas nasazení právě oni. Všechna čest před nimi.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Klukům nemohu nic vytknout. Snažili se, bojovali, ale nejsme schopní dát gól. V minulých zápasech jsme si pořádné šance nevypracovali, dneska jsme je měli víc než soupeř. Skórovat jsme mohli už za nerozhodného stavu, ale srážela nás nekvalita. Na to trpíme.“

Branky: 34. a 60. Jakub Kolářík. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 528.

TLUMAČOV – ZDOUNKY 2:0 (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Jsem rád, že jsme ke zdárnému průběhu oslav přispěli vítězstvím. Přišlo mi ale, že kluci byli zakřiknutí, svázaní nervozitou. Moc chtěli, ale byli spíš přemotivovaní. V Tlumačově se o zápase mluvilo celý týden. Právě proto asi nebyl náš výkon ideální. Před týdnem jsme daleko lépe. Teď to bylo vydřené, moc šancí nebylo. Zdounky jsme ale taky do mnoha šancí nepustili. Měly jenom tyčku, jinak nic.

Petr Bíbr, trenér Zdounek: „Zásadní bylo, že nám chybělo šest hráčů ze základní sestavy. Máme spoustu zraněných, někteří jsou nemocní, dva na dovolené. Myslím, že jsme podali docela dobrý výkon. Kluci to zvládli slušně. Bohužel po minulé sezoně u nás skončil David Rokos a Petr Fojta. Ztratili jsme útočníka, který uměl dávat góly. Teď se na každou branku nadřeme. Od toho se odvíjí naše výsledky. Sice se zápas měl hrát u nás, ale neměli jsme problém soupeři vyjít vstříc a změnit pořadatelství. My vždycky rádi vyhovíme.“

Branky: 27. Jan Hrtús, 69. Petr Zapletal. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 250.

MALENOVICE – ZBOROVICE 1:5 (1:1)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „První poločas byl vyrovnaný, na obě strany stejný. Hosté se ujali vedení v 17. minutě, my jsme dokázali rychle vyrovnat. I za stavu 1:1 se hra přelévala z jedné strany na druhou. Druhý poločas jsme ale svojí nedisciplinovaností otevřeli hru a po naší chybě dostali gól na 1:2. Snažili jsme se se zápasem ještě něco udělat, ale inkasovali jsme další branku na 1:3. Dál jsme útočili a v závěru dostali další dva góly. Když to shrnu, rak nás porazily dvě věci. Naše nedisciplinovanost a hráč soupeře Macák, který byl k nezastavení. Svojí rychlostí a technikou nám dělal velké problémy.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Výsledek je krásný. Jsem spokojený. Na hráče jsem hrdý hlavně za výkon ve druhém poločase. Po nějaké domluvě v kabině to zvládli. Když příště zabereme hned od začátku, budeme víc kompaktnější a vnímat prostor, bude to ještě lepší. První půlka nebyla z naší strany sice úplně špatná a dostali jsme se do vedení, ale soupeř hned vzápětí z rychlého protiútoku srovnal skóre na 1:1. Nám v úvodní části vázla kombinace. Byli jsme hodně pomalí ve výstavbě hry. Ve středu hřiště jsme hráli komplikovaně, ztráceli hodně míčů. Malenovice hrozily z brejků, které jsme nestačili zachytávat. Po rázné domluvě v kabině jsme se zlepšili. Chtěl jsem, aby kluci hru zrychlili, byli více na míči a nebáli se hrát. Chtěli jsme si také pomoct standardními situacemi, což se nám povedlo. Z rohu jsme dali gól na 2:1 a vzápětí přidali branku na 3:1. Soupeř v tu chvíli na nás nestačil, hrál spíš individuálně a kupil chyby. My jsme měli víc prostoru se prosadit. V závěru jsme dalšími dvěma brankami navýšili skóre. Musím ale pochválit Malenovice. V první půlce hrály kompaktně a až moc důrazně, což nám nesvědčí. Některé zákroky byly až hrůzostrašné. Kvůli zranění jsem musel střídat Hanuse.“

Branky: 19. Petr Páleníček – 17. a 74. Jan Macák, 54. Martin Šprňa, 84. Martin Šumbera, 87. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 100.

SLAVKOV – UHERSKÝ OSTROH 2:1 (1:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro nás je to utrápené vítězství. Nastoupili jsme bez čtyřech hráčů základní sestavy. V pátek na tréninku si poranil koleno Bahulík, omluvení byli Machala s Maštalířem. Navíc se nám deset minut před koncem zranil Janků. Byl na něj faul, soupeř mu přišlápl kotník. Ze hřiště odkulhal, nevím, co bude. Snad bude brzy v pořádku a do příštího týdne se dá do pořádku. Jinak v závěru jsme musel nastoupit i já. Mužstvo ale chválím za přístup. Odmakali to. Uherský Ostroh je sice poslední, ale nebyl to špatný soupeře. Pro diváky to nebyl moc líbivý fotbal. Nějaké šance byly, ale moc jich nebylo. Za nás se dvakrát trefil Husták. Je vysoký, při centrech si umí najít míč. Hosté snížili po chybě brankáře, kterému po centru vypadl míč a jeden z hráčů Ostrohu ho dorazil do brány. Na konci jsme se trochu bránili, ale vedení už nepustili. V závěru jsme mohli přidat uklidňující třetí gól, ale kluci se nedomluvili. I když výkon nebyl ideální, hlavní jsou tři body.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Pro Uherský Ostroh to byl těžký zápas z pozice sestavy. Museli jsme vzít na výpomoc tři kluky z rezervy. Za dnešní zápas je to pro náš tým ztráta minimálně jednoho bodu, vypracovali jsme si totiž víc brankových příležitostí. Bohužel jsme z pěti šancí dali Michalem Bobkem jenom jednu, zato soupeř ze dvou proměnil dvě. Za druhý poločas jsme si minimálně vyrovnat zasloužili.“

Branky: 10. a 51. Marek Husták – 60. Michal Bobek. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 50.

VELKÝ OŘECHOV – STARÉ MĚSTO 1:2 (0:0)

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Jelikož u nás byla pouť, hrálo se už dopoledne. Bohužel jsme se sešli jen ve dvanácti lidech a nejlepší střelec Talašák musel hrát beka. Hosté si vítězství zasloužili. Byli fotbalovější. My jsme podřídili veškerou taktiku tomu, že k nám přijedou mladí kluci, kteří nás přeběhají a přehrají fotbalovostí. Dlouho se nám však dařilo bortit jejich hru. Staré Město ale do sedmdesáté minuty nemělo vyloženou šanci. Kluci dodržovali taktiku, kterou jsme si před utkáním stanovili. Dlouho nám to fungovalo. Mužstvo ale rozhodila zranění, vynucené změny. Chvílemi jsme hráli v deseti, pak dohrávali jen v devíti lidech, takže jsme improvizovali a na rychlo povolávali další kluky. Bohužel závěr jsme nezvládli. Každá porážka gólem z devadesáté minuty bolí. Radši bych prohrál 0:6 než takto. Vzhledem k průběhu je to pro nás kruté.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Celý zápas jsme byli herně lepší, ale finální fáze byla špatná, naštěstí jsme to v závěru nakonec urvali. Domácím na konci došly síly, my jsme měli i štěstí, kterému jsme šli ale naproti. Nejprve jsme po faulu brankáře Nohy inkasovali gól z penalty. V závěru ale Komárek po standardce vystřelil zpoza vápna a trefil se přesně k tyči, v poslední minutě rozhodl Hastík. Jsme spokojení hlavně s tím, že jsme odčinili domácí porážku s Malenovicemi. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát. Snad to klukům zvedne sebevědomí. Chyběl nám akorát kapitán Petek, který by do dvou týdnů měl být zpátky na hřišti. Jinak se do základní sestavy po dvou letech vrátil Martinec, jenž měl problémy s kolenem. I přes dlouhou pauzu podal velice dobrý výkon.“

Branky: 70. Josef Vyorálek z penalty – 83. Jan Komárek, 90. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 200.

JANKOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:3 (2:2)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Jsme nešťastné a ještě vykradení. Bohužel nám nehrají čtyři kluci. Kádr není nafukovací, takže to tlučeme, jak se dá. V prvním poločase jsme dvakrát prohrávali, ale pokaždé jsme výsledek srovnali. Ve druhé půlce jsme za nerozhodného stavu 2:2 měli tři tutovky. Dvakrát jsme šli sami na bránu, ale třetí gól nedali. Mohlo to být 4:2 a dávno rozhodnuto. Bohužel pět minut před koncem rozhodčí otočil faul a z protiútoku jsme dostali rozhodující branku na 2:3. Navíc Šustr to u rozhodčího reklamoval, takže dostal žlutou kartu. Byl frustovaný a následně byl za vražení do protihráče vyloučen, takže body nemáme a je nás zase o jednoho méně. Přitom do konce podzimu ještě potřebujeme pár bodů uhrát. Kluky i přes prohru musím až na ten závěr pochválit.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Byl to spíš průměrný a remízový zápas. Naše výhra není úplně spravedlivá, ale v závěru se k nám přiklonilo štěstí, které nám třeba chybělo v jiných zápasech. V první půlce to z naší strany nebylo až tak hrozné. Hra byla vyrovnaná, my jsme dvakrát vedli, ale domácí pokaždé výsledek srovnali. Ve druhé půlce kvalita z naší strany upadla. Bylo to oboustranně hodně nepřesné. Domácí za stavu 2:2 neproměnili dvě tutové šance, když šli sami na brankáře Bočka, který nás podržel i po tutovce hlavou. My jsme utkání rozhodli po rychlém brejku zakončený Petraturem. Pak přišlo nesmyslné vyloučení domácího hráče Šustra. Myslím, že to Jankovice psychicky nezvládly. Nevyužily vyložené šance a za to pak pykaly.“

Branky: 31. Adam Čagánek, 44. Vladimír Brázdil – 19. Marek Szabo, 38. Tomáš Václavík, 84. Dennis Petratur. Rozhodčí: Mitáček. Červená karta: 85. Šustr (Jankovice). Diváci: 200.

VLČNOV – TOPOLNÁ ODLOŽENO NA 6. LISTOPADU