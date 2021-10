Dušan Machala, kapitán Vlčnova: „Všechny naše strategické plány narušila inkasovaná branka hned ve třetí minutě, kdy se z přímého kopu trefil do šibenice hostující Hanus. Zborovice nás dál tlačily, ale my jsme nebyli odevzdaní ani zalezlí. Naopak jsme se taky snažili hrát, soupeři vzdorovat. Také jsme si v první půli vypracovali nějaké příležitosti. Bohužel soupeř byl produktivnější. Co měl, to proměnil. Nás může mrzet neuznaný gól pro ofsajd za stavu 0:2. Kdybychom snížili, nemuselo to být tak jasné. Zborovice i ve druhé půli hrozily hlavně po stranách hřiště, odkud posílaly centry před naši branku. My jsme zahrozili z několika brejků, nebylo to však nic extra. My jsme se dál snažili hrát dopředu, bohužel nám tam zase nic nespadlo. Víc než porážka nás mrzí zranění dvou hráčů. Čagala musel s kolenem dokonce do nemocnice. Krajní záložník Šobáň je na tom lépe. Snad bude brzy v pohodě. Jinak to byly víceméně normální fauly, nešťastné střety, nic zákeřného. Zborovice musím pochválit. Nejen jejich hráče, ale i početný fanklub. I přes takovou dálku k nám dojelo asi třicet nebo čtyřicet jejich fanoušků, kteří hosty neúnavně povzbuzovali, hnali je dopředu. Za mě jsou Zborovice největším kandidátem na prvenství. Dobře hraje i Staré Město, které ale body ztrácí. Za mě jsou to herně nejlepší mančafty. Na každé pozici mají fotbalistu, který tuto třídu převyšuje.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Současné období si užíváme, ale jdeme zápas od zápasu a nic zatím neřešíme. Hrajeme prostě tak, jak nám soupeř dovolí. Ve Vlčnově jsme se velmi rychle ujali vedení 2:0. Za tohoto stavu ale mohl soupeř snížit, sudí mu ale kvůli ofsajdu gól neuznal. My jsme v té době měli hluchou pasáž, hra ve středu pole nám trošku vázla. Nebyli jsme schopní hru zrychlit. Po některých neproměněných šancích se nám ale do poločasu podařilo odskočit na 4:0. Druhou půli jsme kontrolovali, zápas v klidu dohrávali. Soupeři jsme nastříleli další čtyři branky. Mě jen mrzí zranění dvou domácích hráčů. Byly to nezaviněné střety, běžné souboje. Taky mi vadí, že je na zápasy krajské soutěže delegovaný jenom jeden rozhodčí. I kvůli tomu se na trávník vkrádá zbytečná nervozita, emoce. I mě překvapuje, jakými rozdíly vítězíme. V této soutěži jsem dříve nebyl, ale asi má nižší úroveň stejně jako jiné třídy. Byl jsem se podívat i v Morkovicích, kde jsme dříve trénoval, a výkonnost hráčů je po pandemii koronaviru nižší. Šlo to strašně dolů. My se ale snažíme hrát útočně, aktivně a rychle, což se nám ve většině případů daří.“

Branky: 3. a 63. Martin Hanus, 44. a 70. Jan Macák, 12. Ivan Gröpl, 40. Tomáš Kojetský, 60. Martin Šprňa, 81. Richard Jičínský. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 80.

OŘECHOV – TOPOLNÁ 6:1 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Jakkoli se konečný výsledek jeví jako přesvědčivý, naše výhra se nerodila vůbec snadno. Topolná už se svým uzdraveným kapitánem Pavlem Hoferkem se zejména v první půli představila jako sebevědomý a odhodlaný celek, který nám nedal nic zadarmo. My jsme si hned zpočátku sice vytvořili několik velkých příležitostí, ale ty nám skvělý Jakub Mikel v bráně soupeře buď bravurně vychytal nebo jsme se o ně sami připravili vlastní neschopností či nerozhodností. Po gólu přitom volala zejména tutovka Tomáše Durny ve 2. minutě i křížná rána Jakuba Kowalíka po úniku. Poté se několika rychlými průniky po levé straně blýskli i mladíci v dresu protivníka Jiří Mikoška s Lukášem Srncem, ale žádná z jejich odvážných eskapád naštěstí ke gólu nevedla. Také nás několikrát podržel gólman Stanislav Kuchař, zvláště pak při nebezpečných rohových kopech. Pumelici Adama Válka z trestného kopu těsně před odchodem do šaten navíc vyrážel jen s vypětím všech sil. Bezbranková první půle tak naprosto korespondovala s děním na place. Vstup do druhého dějství nám však vyšel náramně. Hned při první akci se Jakubovi Kowalíkovi podařilo prosmýknout kolem atakujícího beka a jeho prudký centr Jakub Kolářík hrudníkem u bližší tyče ekvilibristicky nasměroval do sítě - 1 : 0! O sedm minut později se na konci další brejkové akce Jakuba Kowalíka se Stanislavem Malůšem sám před brankářem znovu ocitl Tomáš Durna a technickou kulišárnou zblízka tentokrát nedal bezmocnému brankáři šanci - 2 :0! Když za dalších pět minut Jakub Kolářík parádní střelou z trestného kopu překonal gólmana Topolné potřetí, zdálo se být rozhodnuto. Hosté však ani poté nerezignovali a sympaticky vytrvale pokračovali v ofenzivním pojetí. To jim přesně po hodině hry vyneslo i kýžený gól, který po naší nedůslednosti při bránění a centru zleva tvrdou ránou téměř z voleje pohotově zaznamenal David Dohnal - 3 : 1! Naštěstí jsme zareagovali okamžitě, když hned nato se po střele Tomáše Durny k odraženému míči od tyče jako pardál vrhnul Stanislav Malůš a razantně propálil vše před sebou - 4 : 1! Po chvíli náš zkušený kapitán mohl svůj tradičně poctivý výkon korunovat dalším gólem, ale jeho dalekonosný lob vinkl o pár centimetrů minul. Závěrečnou čtvrthodinku si však zřejmě nejvíc užil s nezvyklým zápalem hrající Adam Červinka, jenž po sérii svých úniků nejdříve v 75' hokejovým blafákem, byť i s pomocí Štestěny, dokonale oklamal brankáře a zvýšil na 5 : 1, aby jej za dalších deset minut po ideálním centru Davida Hynčicy bombou překonal podruhé a vystavil tím i závěrečný účet - 6 : 1! Nás toto výrazné vítězství pochopitelně těší a hráče za jejich výkon zejména ve druhém poločase musím pochválit. Je však třeba uznat, že k dobré úrovni zápasu stejnou měrou přispělo i mužstvo Topolné a také trojice arbitrů pod řízením hlavního sudího Petra Zpěváka, jenž ani v tomto duelu nemusel použít karet.“

Radek Pekárek, trenér Topolné: „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, proto vůbec nedokážu pochopit, co se s námi o přestávce stalo, že jsme ve druhé půli předvedli takový strašný výkon. Po změně stran jsme udělali neuvěřitelné množství chyb a bohužel vysoko prohráli. Ořechov má kvalitní a dobře poskládaný mančaft, zaslouženě nás porazil. Kdybychom po deseti minutách prohrávali 0:3, nikdo by nemohl nic říct. Takto jsme se se drželi, ke poločasu jsme si i my vypracovali dvě šance, ale nedali je. Domácí jich samozřejmě měli mnohem víc. Kluci i tak v první půli plnili to, co jsme si před utkáním říkali. Proto nepochopím druhý poločas. Až na Jana Foltýna jsme byli kompletní.“

Branky: 46. a 57. Jakub Kolářík, 75. a 86. Adam Červinka, 52. Tomáš Durna, 61. Stanislav Malůš, - 60. David Dohnal. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 300.

SLAVKOV – STARÉ MĚSTO 2:1 (2:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro diváky to byl výborný zápas. K nám přijel jeden z nejlepších mančaftů celé soutěže. Za hosty, kteří mají výborný mančaft, nastoupili mladí, běhaví kluci. My jsme i s respektem k soupeři hráli trochu ze zataženější obrany a na brejky. Tato taktika nám vyšla. Po prvním poločase jsme vedli 2:0. Oba góly dal Janků. První z penalty nařízené za jasnou ruku, druhý z brejku po nahrávce našeho nejlepšího hráče Michalce, když přehodil gólmana. Bohužel hned po přestávce jsme inkasovali branku a ve zbytku utkání to bylo vyrovnané. Kluci to ale odmakali a v závěru mohli přidat další dva góly. Jeden měl na noze Janků, další Husták. Jinak utkání se hrálo ve výborné divácké kulise. S hosty přijel jejich fanklub, který vytvořil výbornou atmosféru. Bylo to jako na lize. (úsměv)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Bohužel mužstvo postihla viróza, do Slavkova jsme přijeli oslabení o Hastíka s Lahodným i další kluky. Dohrávali jsme s pěti dorostenci v sestavě, což svědčí o všem. Bohužel celkově jsme nehráli dobře. První poločas jsme prospali, navíc jsme neproměnili dvě šance. Soupeř byl mnohem produktivnější, dal nám dva góly. O přestávce jsme změnili rozestavení, prohodili hráče. Hned na začátku druhé půle jsme snížili na 2:1. V tu chvíli to bylo buď anebo. Nějaké šance na vyrovnání jsme si vypracovali, soupeř ale chdodil do brejků. Klidně mohl náskok pojistit. I tak si myslím, že jsme si alespoň bod zasloužili. Takový je bohužel fotbal. Máme až moc mladý tým, který se pořád učí.“

Branky: 32. z penalty a 39. Michal Janků - 47. Petr Sonntag. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 80.

ZDOUNKY – UHERSKÝ OSTROH 5:1 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Konečně jsme kompletní. Povinnost bodovat naplno nám velela hrát maximálně ofenzivně a to se podařilo, i když poklidný náskok jsme získali až v začátku druhé půle po čistém hattricku uzdraveného Karlíka. První půle byl festival neproměněných šancí a jednobrankové vedení. Začátkem druhého poločasu jsme soupeři utekli a mohli prostřídat lavičku. Hosté jedinou, krásnou dalekonosnou střelou v konci utkání, již jen korigovali výsledek. Zaslouženě bereme tři body.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Byl efektivní v zakončení a trestal každé naše zaváhání. Nemáme momentálně tým, který by hrál kombinační fotbal a dokázal soupeře zatlačit a přehrát. Naši branku dal po krásné střele Ondra Kozumplík.“

Branky: 23., 47. a 55. z penalty Zdeněk Karlík, 58. Jiří Klabal, 82. Petr Mozga – 86.Ondřej Kozumplík. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 60.

MALENOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (0:1)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Z naší strany to byl zatím náš nejhorší výkon od začátku sezony. Hlavně v první půli jsme kupili jednu chybu za druhou. Soupeř jednu z nich potrestal a dostal se do vedení. My jsme si taky v první půli něco vytvořili, ale nás vychytal nás skvělý gólman Ostrožské Nové Vsi. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že s hrou i výsledkem musíme něco udělat. Pomohla nám vyrovnávací branka z penalty. Po zlepšeném výkonu jsem ve druhé půli přidali druhý gól. Tři body bereme všemi deseti. Pochválit musím hlavně gólmana Huberta Dvořáka, který nám zachytal. Bohužel jsme po nezaviněném střetu přišli o dalšího hráče. Vojta Macek přepadl přes hostujícího gólmana a poranil si koleno.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „V prvním poločase jsme hráli dobře. Hra byla v poli vyrovnaná, oba týmy šly sami jednou na gólmana. My jsme jednu šanci proměnili a zaslouženě vedli 1:0. Druhý poločas už byl z naší strany utrápený. Měli jsme tam moc zrát, pokažených přihrávek. Z naší stany už to nebylo tak dobré jako před přestávkou. Dostali jsme dva góly a prohráli. Škoda, že jsme neproměnili nějakou další šanci, klidně jsme si mohli odvést bod. Domácí nebyli lepší, bohužel ve druhém poločase jsme jim body svými nepřesnostmi nabídli sami. Závěr poznamenalo zranění jednoho z jejich mladých hráčů, který šel nesmyslně do souboje s naším brankářem Bočkem a blbě dopadl na koleno. Musela pro něj přijet záchranka. Vypadalo to škaredě, domácí hráč hodně křičel, ale byl to nešťastný a nezaviněný souboj. Nám bohužel chyběl střelec Martin Zálešák. Nechci říct, že by bez něj bylo mužstvo poloviční, ale jeho absence je vždycky znát.“

Branky: 53. Jan Kostka z penalty, 84. Petr Páleníček – 30. Marek Szabo. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 90.

VELKÝ OŘECHOV – JANKOVICE 2:1 (1:1)

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Věděli jsme, že se hraje pro nás o důležité body. Chtěli jsme jít do toho od začátku naplno, bojovně, což se nám ne úplně podařilo. Diváci sice viděli oboustranně bojovný zápas, ale nasazení jsem od kluků čekal větší. Sice jsme brzy vedli, ale soupeř hned vyrovnal. Jinak první poločas byl vyrovnaný s pár šancemi. Ve druhé půli naši hru ovlivnilo střídání dvou zraněných důležitých hráčů Bači a Svízely. Zase jsme museli hodně improvizovat se sestavou. Soupeř nás v závěr hodně zatlačil. Musím vyzdvihnout výkon gólmana, který nás hodně podržel. Jankovice měly vpředu vysoké hráče, kteří nás zlobili a až do poslední minuty nám dělali velké problémy.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Kopíráček. Zdounky, Topolná i Velký Ořechov, pořád stejná písnička. Napřed si necháme dát gól a pak dotahujeme. Ve Velkém Ořechově jsme začali hrát až někdy od 66. minuty, po druhém inkasovaném gólu. V závěru už to z naší strany trošku vypadalo, posledních pětadvacet minut bylo slušných. Měli jsme tři nebo čtyři velké šance na vyrovnání, domácí ale podržel brankář. Celkově to byl bojovný a neurovnaný zápas. Bohužel musíme hrát od první minuty a ne až když nám teče do bot. Bohužel nedáváme góly, o kterých fotbal je. Na každou branku se strašně nadřeme.“

Branky: 9. Martin Bača, 66. Denis Kadlčík – 11. Tomáš Večeřa. Rozhodčí: Smýkal. Diváci: 60.

TLUMAČOV – POLEŠOVICE ODLOŽENO NA 7. LISTOPADU