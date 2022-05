Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Do zápasu jsme šli zase pouze v jedenácti, navíc bez brankáře. Statečně šel do brány David Bánovský a kromě posledního gólu v devadesáté minutě, který už nic neřešil, to odchytal výborně. Posílil jsem obranu, taktika byla hrát jednoduše, poctivě se vracet za balon a zkusit nedostat rychlý gól. První poločas, dokud byla ještě síla, tak to vycházelo. Dokonce jsme dali po přihrávce Vaška Šustra Karlem Bělíčkem gól. Kdyby bylo víc klidu, tak ke konci poločasu šel přidat druhý. Zborovice první poločas měly asi jednu tutovku. Moc chtěly, ale gól nedaly. Do druhé půlky byla stejná taktika. Věděl jsem, že síly budou ubývat, na střídače nikdo, a pokud dostaneme gól, tak to Zborovice otočí. Přišlo to v 53. minutě a je tradicí, že velice rychle dostaneme další branku. Tak se i stalo hned v 56. minutě. Adam Mikulica odmítl dát na 2:2, když hlavou z malého vápna poslal míč nad. Měli jsme ještě pár pokusů o brejky a to bylo všechno. Přišel třetí gól a tečka na 4:1 v devadesáté minutě. Rozhodčí odpískal konec, ani se asi nerozehrávalo. Nevím, jestli se v referátech mohou hodnotit, raději to vynechám. Bohužel se zápas musí hrát devadesát minut a v jedenácti proti prvnímu je trochu nad naše současné síly.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Pro nás je to povinné vítězství, ale proti bojujícím soupeřům to máme složité. Všichni se nám to snaží co nejvíc znepříjemnit, motivaci mají proti nám velkou. Od našich mladých hráčů jsem čekal trošku víc. Když se nedaří a třeba prohráváme, furt hledají někoho, kdo to zvedne. Na míči se dobře jevil Macák, výborně zahrál Gröpl. Čekal jsem, že se na menším jankovickém hřiště budeme trápit. Rozměry nejsou pro naši hru ideální. I tak jsme se snažili držet míč, ale který jsme si měli dávat rychleji od nohy. Nějaké šance jsme si v první půli vypracovali, ale do vedení šel po náhodné akci soupeř. Náš stoper špatně odkopl z lajny míč, pak přišel centr přes celé pokutové území, gólmanovi to skočilo a my až do přestávky jsme nebyi schopní se vrátit zpět do zápasu. V první půli jsem nabádal hráče, ať to zrychlí a zjednoduší. Ve druhé půli jsme si pomohli i bojovností. Zvýšili jsme obrátky a výsledek otočili. Vždycky nám trošku trvá, než se dostaneme do zápasu. Dlouho jsme se zastřelovali, ale Jankovice druhý poločas fyzicky i herně odpadly, už hrozily jenom z nějakých brejků. Druhou půli už jsme zvládli lépe.“

Branky: 14. Karel Bělíček - 53. Martin Hanus, 56. Dominik Bejdák, 77. Martin Šprňa, 90. Ivan Gröpl. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 130.

OŘECHOV – TLUMAČOV 7:1 (5:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí."

Jiří Kvasnička, trenér Tlumačova: „Do Ořechova jsme odjeli v hodně oslabené sestavě. Ze základu nám chybělo sedm hráčů, nebyl ani kolega Skypala. I když to chvíli vypadalo, že prohrajeme kontumačně, nakonec jsme to odehráli i se dvěma kluky, co několik let fotbal vůbec nehráli. Nechtěli jsme to ale vzdát, dostat pokutu, takže jsme pobrali, co to šlo a nějak to odehráli. Výsledek odpovídá dění na trávníku. Klidně jsme mohli prohrát vyšším rozdílem. Soupeř si vypracoval daleko více šancí. My jsme si bohužel do patnácté minuty dali vlastní góly, pak už to utkání měli těžké. Domácí byli samozřejmě lepší, vytvářeli si šance. My jsme si v úvodu každého poločasu vypracovali po jedné šanci, ale žádnou jsme nedali. Prosadili jsme se až za rozhodnutého stavu na konci. V tu chvíli ale Ořechov ubral z tempa, prostřídal sestavu.“

Branky: 37. a 49. Adam Červinka 10. David Hrdina vlastní, 16. Michal Dvořák vlastní, 23. Jiří Kowalík, 44. David Hynčica, 75. Stanislav Malůš - 81. David Jeřábek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváci: 122.

MALENOVICE – STARÉ MĚSTO 3:3 (1:1)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Před zápasem bychom brali bod všemi deseti a i s odstupem času jsme s ním spokojení, byť jsme krátce před koncem vedli 3:1. Staré Město má ale velmi kvalitní mančaft. Diváci viděli zajímavý a pohledný zápas se spoustou šancí a branek. My jsme se ujali na konci prvního poločasu vedení, ale pak jsme nepohlídali Otáhala, který v poslední minutě první půle s hvizdem rozhodčího srovnal na 1:1. Po změně stran se hra přelévala ze strany na stranu, byl to opravdu kvalitní líbivý fotbal. Byli jsme produktivnější, přečkali penaltu a dali na 3:1. Po rychlém brejku se prosadil střelou k tyči z voleje Lhotský. Na konci jsme se ale nesmyslně zatáhli a báli se o výsledek, čehož soupeř vyžil. Nejprve nás potrestal Petek, v závěru srovnal Hastík. Musím smeknout před výkonem Starého Města. Hrozně se mi líbil mladík Obdržálek, který má před sebou dobrou budoucnost. V obraně nám chyběli Struška a Hradil.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Jelikož jsme čtvrt hodiny před koncem prohrávali 1:3, bod musíme brát, ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Bohužel jsme ve druhé půli za nepříznivého stavu 1:2 neproměnili pokutový kop. Gólman Noha minul branku. Kdybychom výsledek srovnali, zvládli bychom to. Malenovice hrály zezadu na brejky. Trestaly naše chyby. Ze čtyř střel nám daly tři góly. My jsme měli asi osm nebo devět šancí. Hned v úvodní čtvrthodině jsme měli tři jasné tutovky. Bohužel nedáváme góly, což nás stojí body. Chyběl nám Martinec, který se zranil na tréninku.“

Branky: 44. a 52. Martin Bartek, 67. Tomáš Lhotský - 45. Adam Otáhal, 76. Martin Petek, 90. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 90.

I.A třída sk. B: Dolní Němčí zdolalo Těšnovice, poprvé na jaře vyhrál

SLAVKOV – POLEŠOVICE 4:1 (4:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „První poločas byl z naší strany výborný. Dali jsme čtyři branky a jasně vedli. Polešovice nás příliš netrápily, do přestávky se nedostaly za půlku. My jsme naopak mohli přidat další tři nebo čtyři branky. Po přestávce jsem sestavu prostřídal, kluci ve druhém poločase trošku polevili. Navíc začalo pršet, takže hra byla v dešti horší. Polešovice dokázaly porážku jenom zmírnit. My jsme poprvé v sezoně nastoupili v kompletní sestavě. Snad to není naposledy, kdy jsme měli pět náhradníků. Teď jedeme do Ostrohu, kde chceme rovněž vyhrát, abychom se udrželi v popředí tabulky.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Navázali jsme na výkon proti Vlčnovu, proti kterému jsme nepodali dobrý výkon a podobné to bylo i teď. Domácí vyhráli zaslouženě. Proti nám stála kvalita, Slavkov hrál dobrý nátlakový fotbal. Rozhodl první poločas, ve kterém jsme inkasovali čtyři branky. Po něm jsme si řekli, že to hodíme za hlavu a půjdeme do toho s tím, jako by to bylo 0:0. Nechtěli jsme dostat nějaký velký nášup. Je pravda, že si domácí výsledek ve druhé půli hlídali a zápas se jenom dohrával. Na našich výkonech a výsledcích se projevuje tréninková morálka. Jaro není vůbec dobré.“

Branky: 25. a 36. Ladislav Bahulík, 6. Jiří Maštalíř, 10. Michal Janků - 71. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 40.

ZDOUNKY – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 6:1 (4:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí."

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Prvních pětadvacet minut jsme hráli solidní fotbal. Pak jsme bohužel domácím třikrát namazali a po našich hrubých chybách z toho pokaždé byl gól. Svoje šance jsme naopak neproměnili. Zdounky ještě do přestávky přidaly po pěkné akci čtvrtý gól, kterým nás zlomily. Od té doby už na trávníku bylo pouze jedno mužstvo. My jsme nehráli dobře, kazili přihrávky, dělali zbytečné chyby. Ještě nás několikrát podržel gólman Boček. Také domácí gólman podal výborný výkon. Zápas výborně odpískal zkušený sudí Zpěvák. Zápas byl do stavu 4:0 vyrovnaný, pak bylo po nás. Zdounky vyhrály zaslouženě. My jsme nastoupili v nejlepší sestavě a takto jsme dopadli, přitom jsme pomýšleli na daleko lepší výsledek.“

Branky: 14. a 63. Marek Kyrcz, 34. a 41. Tomáš Navrátil, 24. Dominik Doleček, 80. Petr Mozga - 87. Daniel Kreisl. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 300.

Fotbalistky Slovácka se rozloučily s fanoušky jasnou výhrou nad Heršpicemi

VELKÝ OŘECHOV – TOPOLNÁ 3:2 (0:0)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Po posledním nepovedeném zápase v Uherském Ostrohu jsme šli hodně do sebe. Vyzdvihl bych přístup Davida Svízely a Jaromíra Mikela, kteří byli jako jediní na tréninku. Nedělnímu derby nechybělo nic. Z naší strany to byl povedený zápas. Za bojovnost nás všech jsme si zasloužili tři body. Vytvořili jsme si daleko víc gólových šancí. Přesto jsme dostali první branku my v 68. minutě. Pak jsme přeskupili řady, dopředu vysunuli Martina Baču a hráli jenom na tři obránce. Bača na hrotu potvrdil roli ex-ligového útočníka, když dal rychle po sobě dva góly. Jednou se trefil nohou, pak hlavou. Zase jsme se zatáhli a bohužel jsme velmi rychle dostali branku na 2:2. Pak jsme se zase vysunuli a šli do rizika. Ve vzduchu jsme cítili tři body. Mikel při penaltě zachoval chladnou hlavu a přehledem ji proměnil. Pokutový kop byl jasný. Jejich obránce zbytečně dohrál našeho útočníka Štěpánka, který šel do souboje velmi neohroženě. Hostující zadák jej zbytečně sundal. Remíza by utkání možná seděla víc, ale měli jsme víc gólovek a šli si za tím. Jsem rád, že jsme odčinili minulý týden a udělali trenérovi radost.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Nejsem vůbec spokojený s hrou. Byla to víc nakopávaná než fotbal. Hráli jsme opravdu špatně. Vůbec se nám nedaří kombinace, vázne nám přechod do útoku. Jenom jsme nakopávali balony dopředu, které jsme stejně nedokázali udržet. Chybělo nám sedm hráčů, z toho čtyři ze základní sestavy. Máme celkem velkou marodku, někteří museli do práce. Ostatní je nedokázali nahradit. Velký Ořechov byl šťastnější. Utkání rozhodl z penalty, která byla. Za mě to byl spíš remízový zápas. Domácí dali o gól víc, proto vyhráli. Možná si za těmi body šli víc, ale byli i šťastnější. Musíme poslední dva zápasy hodit za hlavu. Teď máme doma Vlčnov. Věřím, že se konečně naladíme na vítěznou vlnu.“

Branky: 76. a 78. Martin Bača, 88. Jaromír Mikel z penalty - 68. Jiří Mikoška, 79. Lukáš Srnec. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 88.

VLČNOV – UHERSKÝ OSTROH 1:1 (0:1)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Jsme zklamaní z výkonu i výsledku. V zápase jsme si vypracovali dvě tutovky, které jsme ale do prázdné brány nedali. Naopak Uherský Ostroh z první střely na branku šel do vedení. Pak jsme sice vyrovnali Hanákem na 1:1, ale další šance jsme zahodili. V závěru jsme hru otevřeli, chtěli jsme vyhrát, ale konec byl nervózní, fauly a simulacemi rozkouskovaný. My jsme je kopali, oni zdržovali. Byl to oboustranně strašný fotbal. Bylo vidět, že hraje poslední s předposledním. Konečná remíza je asi zasloužená.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Bod je pro nás zlatý. Bylo vidět, že se potkaly týmy ze dna tabulky. My jsme se ujali vedení a začali výsledek betonovat. Přišlo uspokojení a nechalo jsme hrát Vlčnov, který je tvrdý mančaft. Za fauly domácí viděl čtyři žluté karty. Některé zákroky byly na hraně. Nakonec jsme mohli i vyhrát, když Jurečka mohl dát v 85. minutě balon pod sebe, ale zkusil to sám a nevyšlo to. Remíza je asi zasloužená. My jsme byli kompletní.“

Branky: 65. Přemysl Hanák - 19. Simon Rapant. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 50.