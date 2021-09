Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Tři body mě těší, ale s předvedenou hrou nejsem spokojený. Hlavně v prvním poločase, které máme nějaké špatné, nám to nešlo. I když jsme šli do vedení, herně jsme se trápili. Hlavně obranná fáze mužstva byla špatná. Pokazili jsme jednoduché přihrávky, ztráceli jednoduché míče a byli málo kompaktní. Soupeř měl vpředu dva skvělé útočníky, kteří nám dělali velké problémy. Za první poločas musím pochválit gólmana, který nás uchránil od čtyřgólového výprasku. První poločas jsme podcenili, odchodili. Nestačili jsme zachytávat rychlé hráče soupeře. Byli jsme pomalejší než hosté. Po rázné poločasové domluvě v kabině jsme ale zvýšili aktivitu, zrychlili hru a byli kompaktnější. Chtěli jsme střelami dostat soupeře pod tlak. V této fázi hry jsme měli kopat pokutový kop. Místo toho jsme zahrávali jenom přímý kop. Po něm a dobrém zákroku gólmana jsme asi za šest sekund inkasovali gól na 1:2. Naštěstí se nám brzy podařilo vyrovnat, když se pěkně trefil Šprňa. Od tohoto okamžiku jsme soupeře tlačili a dali branku na 3:2. Takto i zápas skončil. Musím pochválit Ostrožskou Novou Ves za výkon, byla pro nás dobrým soupeřem. Výhru jsme si za výkon nezasloužili, ale takové zápasy prostě bývají.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „I když jsme prohráli, kluky musím za výkon pochválit. I když nám zase chybělo hodně kluků, soupeře jsme asi překvapili. V prvním poločase jsme byli herně lepší, bohužel jsme z pěti vyložených šancí dali jenom jeden gól. Dvě z toho byly úplné tutovky. Po poločase jsme si zasloužili vést výraznějším rozdílem. Dvě šance měl Martin Zálešák, jednu jeho bratr Radek. V sedmnácté minutě Kreisl netrefil z malého vápna odkrytou bránu. Po poločase to mělo být 1:3 nebo 1:4. Ve druhém poločase nás domácí přitlačili, přesto jsme dali gól na 2:1 a chvíli vedli. V tu dobu se lámal chleba. Bohužel jsme dostali krásný gól takovými polonůžkami na 2:2. Soupeř pak přidal ještě jeden gól a my smolně prohráli, což je velká škoda, protože ve Zborovicích jsme odehráli velice dobrý zápas. Zasloužili jsme si tam bodovat.“

Branky: 57. a 69. Šprňa, 18. Macák – 35. a 50. M. Zálešák. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 120.

SLAVKOV – TLUMAČOV 3:0 (1:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Výsledek je přesvědčivý, ale s výkonem mužstva spokojený rozhodně nejsem. Pro diváky to moc líbivý fotbal nebyl. Bohužel jsme se přizpůsobili hře soupeře, který si dal v podstatě dva totožné vlastní branky po rohových kopech Michala Janků. Místo toho, aby nás šťastné trefy povzbudily, přestali jsme hrát. I tak jsme přidali třetí branku, která hosty úplně položila. Soupeř chtěl utkání přeložit na pátek, na což jsme nepřistoupili, protože kluci dojíždějí z Brna a zápas by nestihli. Ale hrát v neděli nám vůbec nevadilo, to ale Tlumačovští nechtěli. Víme, že měli problémy se sestavou, ale nám taky chyběli nějací kluci třeba Bahulík přijel až těsně před poločasem a do hry šel až v sedmdesáté minutě. I tak stihl nahrát na třetí gól Machalovi. Chytal náhradní gólman Gregor, brankář Pochylý nastoupil na pravém obránci. Abychom uspěli za týden v Polešovicích, musíme hrát mnohem lépe.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Na zápase jsem nebyl, měl jsem jiné povinnosti. Soupeře jsme asi měsíc přemlouvali, aby nám zápas přeložil na pátek, bohužel nám nechtěli vyjít vstříc, což mě docela mrzí a štve. Uvažovali jsme, že tam ani nepojedeme. Chybělo nám totiž pět hráčů ze základu i další kluci, což se na výkonu mužstva i výsledku projevilo. Chytal za nás Martin Němec, který za nás nastoupil naposledy v dorostu před třemi lety. Dostali jsme dva góly přímo z rohu, což je škoda. Jinak v poli jsme se soupeři celkem vyrovnali. Přitom jsem si myslel, že nám dá Slavkov deset. Doma jim prohru určitě vrátíme.“

Branky: 17. Janků, 48. Dvořák vlastní, 76. Machala. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 88.

OŘECHOV – ZDOUNKY 4:1 (2:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Byl to po všech stránkách velice náročný duel, v němž se hráči obou týmů museli vydat ze všech sil. Jsem proto rád, že jsme ho zvládli jak po kondiční, tak i herní stránce. Od začátku jsme měli mírně navrch, navíc se nám dařilo i eliminovat kombinační schopnosti technicky zdatného soupeře, jemuž jsme dovolili střílet jen z větší vzdálenosti a ubránili jsme i jeho nebezpečné standardky. Hned v úvodu nás naštěstí nerozhodil ani neuznaný gól Jakuba Kowalíka pro údajné ofsajdové postavení Romana Trlidy, systematicky pokračovali v náporu a vytvářeli si i šance. Dvě pumelice Jakuba Koláříka a Adama Červinky však vyprášily jen rukavice nové akvizice v bráně Zdounek Jakuba Škrobánka a následná pohotová dorážka Jakuba Kowalíka skončila jen na břevnu. Hosté se poprvé do blízkosti naší svatyně dostali až po vydařené narážečce v 18. minutě, ale s nedůrazným zakončením Davida Moravce si Stanislav Kuchař, byť vleže snadno poradil. Naše usilovné a vytrvalé dobývání brankového prostoru Hanáků na konci úvodní dvacetiminutovky konečně přineslo kýžené ovoce, když náš neúnavný motor Stanislav Malůš z nějakých osmnácti metrů nekompromisně propálil skrumáž těl před sebou i k tyči se vrhajícího gólmana. Hned po třech minutách jsme se znovu předčasně radovali z gólu Jakuba Koláříka, tentokrát pro údajně nedovolené atakovaní zpanikařelého brankáře. Ve 32. minutě po akci Koláříka a chytrém přepustění míče Jiřím Kowalíkem nám i zakončujícímu Hynčicovi gólovou radost pro změnu překazila nastřelená tyč. Hynčica si to však vynahradil ještě před odchodem do šaten, kdy se z dvaceti metrů nártem parádně vložil do balónu, který mu dozadu jako na podnose předložil Adam Červinka. Poté se ještě kolem zkušeného Mrázka do vápna šikovně uvolnil Jakub Kowalík, ale z úhlu zakončit už nestihl. I po změně stran jsme pokračovali v aktivitě a třetího gólu jsme dosáhli hned zkraje, kdy na dlouhý náběh Svárovského nejlépe zareagoval Kolářík. Napálil však jen clonícího Jakuba Kowalíka, ten se však rychle zorientoval a pohlednou akci stačil ještě dokonat. Talentovaný mladík slavného jména měl o pár minut později na noze i další gól, včas vyběhnuvšího brankáře však tentokrát nepřekonal. Deset minut před závěrečným hvizdem až na dva zmiňované sporné momenty velmi dobře pískajícího sudího Rumana se i hosté dočkali gólu, když rychlý brejk zleva u vzdálenější tyče do odkryté brány zakončil dobíhající Tomáš Navrátil. Krátce nato jsme oželeli i náš třetí neuznaný gól, dorážející Jakub Šesták ale patrně v ofsajdu byl. Konečné slovo si však v samém závěru vzal právě střídající Šesták, jenž odvážnou rybičkou zúročil přesný centr Adama Červinky. Myslím si, že naše vítězství nad kvalitním soupeřem bylo zcela zasloužené a celý tým za koncentrovaný a kolektivní výkon i vysoké nasazení po celých devadesát minut jen chválím. Po delší době nám to konečně šlapalo ve všech formacích. Ocenit však musím i velmi korektního a fotbalově vyspělého protivníka, zejména pro jeho mimořádně slušný a otevřený herní styl.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Domácí na nás vletěli od úvodního hvizdu. V první minutě po standarce nebyl uznán gól Kowalíka mladšího pro ofsajdové postavení aktivně hrajícího spoluhráče. My s patřičným štěstím odolávali do dvacáté minuty, kdy zpoza šestnáctky propálil naši obranu Malůš. Vázla kombinace a soupeř nám mnoho nedovolil, jen pár sporadických střel, které s přehledem řešil brankář. Těsně před přestávkou domácí opět propálili naši obranu Hynčicou. Když zvýšil Kowalík mladší na 3:0, tak domácí polevili a dali prostor i nám a podařilo se snížit Navrátilem. Hlavička Klabala ani šance z otočky narozeninového Mrázka v síti neskončila. Naopak Ořechov ještě z několika brejkových možností jednu využil Šestákem. Dnes bychom si bod ani nezasloužili, ani jsme na něj neměli … Soupeř byl nad naše možnosti a zaslouženě vyhrál.“

Branky: 19. Malůš, 44. Hynčica, 51. Jakub Kowalík, 89. Šesták - 80. Navrátil. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 64.

Fotbalisté Slavkova (modré dresy) v 7. kole I.B třídy přehráli oslabený Tlumačov 3:0.Zdroj: Deník/Libor Kopl

JANKOVICE – STARÉ MĚSTO 0:1 (0:0)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Potřetí jsme prohráli o gól, ale podle mě to byl se Starým Městem remízový zápas. Hosté dali gól z brejku, na který jsem kluky před utkáním upozorňoval. Věděl jsem, že právě z nich hrozí soupeř nejvíc. Bohužel u gólové situace trošku zaspal náš gólman. Je to škoda, bod jsme klidně mohli uhrát. Divákům se muselo derby líbit. V úvodu mělo Staré Město pár střel, které stačil pochytat gólman. Ke konci jsme se tlačili dopředu, bohužel jsme branku nedali. Byly tam spíš jenom nákopy do vápna, po hlavičce Martin Večeři míč lízlo břevno. Z naší strany to byl asi nejlepší zápas, který jsme odehráli v rámci našich možností.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Pro nás to byl těžký zápas. Problémy nám dělalo hlavně menší hřiště, kde bylo hodně soubojů. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát. Do vedoucího gólu, který po brejkové akci vstřelil Otáhal, jsme byli herně lepší. Paradoxně za stavu 1:0 jsme začali zmatkovat a strachovat se o výsledek. Přitom už v prvním poločase jsme si vypracovali několik šancí a mohli vést. Bohužel vpředu nám schází zraněný kapitán Petek. Ostatní kluci to ale i za něj odmakali. Musím je pochválit. Tří bodů si vážíme, v Jankovicích se nebude hrát nikomu lehce.“

Branky: 60. Otáhal. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 250

MALENOVICE – TOPOLNÁ 2:0 (1:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Bylo to průměrné utkání bez výraznějších šancí na obou stranách. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Do vedení jsme šli ve 27. minutě po rohu, kdy se dal hostující hráč vlastní gól. Míč si na přední tyči srazil hlavou do brány. Druhá půle byla stejná. Zase to byl hlavně boj mezi šestnáctkami bez výraznějšího vzruchu. Uklidnil nás až gól Ezra na 2:0. Tím jsme definitivně zlomili odpor Topolné. V závěru jsme měli ještě dva šance na navýšení náskoku. Klidně jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem. Spokojení jsme jenom s výsledkem a třemi body. Předvedená hra nebyla dobrá.“

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Naše porážka je zcela zasloužená. Hra byla špatná, soupeř byl dobrý, dal dvě branky a vyhrál. My jsme si toho moc nevypracovali. Až za stavu 0:1 jsme měli jednu stoprocentní příležitost, ale nedali jsme. Bodovat jsme si ale nezasloužili, protože první střelu na domácí branku jsme vyslali až v sedmdesáté minutě. Pokud nebudeme střílet a ohrožovat bránu soupeře, nemáme šanci někde uhrát body. Takto se fotbal opravdu nehraje. Hráči si musí sáhnout do svědomí, co pro fotbal a klub z Topolné dělají. Někteří z nich ještě byli na Slavnostech vína, což asi hovoří za vše. Bohužel pořád trénujeme jenom jednou týdně, což je málo. V tom se odrážejí i naše výkony. Jinak to byl klidný a férový zápas bez zákeřných faulů.“

Branky: 27. Válek vlastní, 80. Ezr. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 90.

VELKÝ OŘECHOV – UHERSKÝ OSTROH 6:2 (2:0)

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Myslím si, že výsledek je zasloužený a odpovídá rozložení sil na hřišti. Naše kluky mohu pochválit jenom za první poločas, ve kterém jsme soupeře jasně přehráli. Ve druhé půli jsme ale přestali hrát a Uherský Ostroh převzal aktivitu. Po přestávce jsme nebyli až tolik aktivní, hosté měli mírnou územní převahu. My jsme ale byli šťastnější. Z minima jsme vytěžili maximum. Dali jsme čtyři góly a jasně zvítězili, byť soupeř si možná tolik gólů nezasloužil.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas nebyl z naší strany zvládnutý hlavně v hlavě. Do Velkého Ořechova jsme jeli s tím, že se tam utkáme s námi srovnatelným soupeřem, ale bohužel přístup některých hráčů k zápasu nebyl dobrý. Takto se o body určitě hrát nedá. Zápas skončil pro nás krutým, ale zaslouženým výsledkem.“

Branky: 15., 51. a 65. Talášek, 23. Kadlčík Denis, 88. Bartoš, 90. Štěpánek - 58. Raštica, 68. Durna. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 110.

VLČNOV – POLEŠOVICE 2:3 (1:1)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Byl to bojovný a remízový zápas. Hosté dali o ten jeden gól víc, byli šťastnější. Nám chybělo šest hráčů ze základní sestavy. Kluci, co místo nich nastoupili, ale odvedli maximum. Střelci našich branek mají dohromady nad osmdesát let, což asi mluví za vše. Před kluky ale smekám, hráli fakt dobře. My jsme měli lepší nástup do utkání, dali vedoucí gól. Polešovice ale ještě do přestávky skóre zaslouženě srovnaly. Druhý poločas byl taky vyrovnaný. Hosté dvakrát vedli, my jsme srovnali jenom jednou. V poslední minutě trefil Kroupa tyč.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Byl to vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás. Jelikož jsem ve Vlčnově chvíli působil, vím, že domácí mají problémy se sestavou. Ale proti nám hráli bojovně, obětavě. Naši kluci si možná mysleli, že to bude trošku jednodušší, ale měli jsme to těžké. Měli jsme nemocného brankáře, takže za nás chytal hráč. Vzadu to tím pádem bylo trošku nejisté, ale tím, že moc branek nedostáváme, jsme to nějak zvládli, byť jsme tentokrát inkasovali dvakrát. Bodů z Vlčnova si vážíme. Jak se dá soupeř dohromady, nebude to tam mít nikdo jednoduché.“

Branky: 21. Zemek, 66. Gregor z penalty – 35. Náplava, 64. Jašek, 68. Fantura. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 80.