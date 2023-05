VELKÝ OŘECHOV – SLAVKOV 0:4 (0:2)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Za mě výsledek neodpovídá dění na hřišti. Byl to spíš remízový zápas. My jsme mohli v prvním poločase dát nějaké branky, bohužel jsme tutové šance neproměnili. Hosté naopak potrestali naše chyby, po kterých padly všechny čtyři branky. Také ve druhé půli jsme si vytvořili tutovky. V 70. minutě za stavu 0:2 jsme otevřeli hru a i já šel po dvou letech na hrot. Dokonce jsme se dostal do šance, ale neproměnil ji. Martin Blinkal šel zase z půlky hřiště sám na brankáře, který jej vychytal. Neměli jsme potřebné štěstí, porážka je pro nás krutá. Jinak to pěkný zápas plný emocí. Celkově slušný. Pochválit musím hosty i rozhodčího. Pískal fakt dobře. Nám chyběl pouze kapitán Lukáš Svízela, který se zranil ve Starém Městě. I když je to pro nás citelné oslabení, zaskočili další kluci.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „V prvním poločase jsme byli herně lepší a po dvou gólech vedli 2:0. Za tohoto stavu jsme ale po změně stran přestali hrát a domácí si vypracovali tři gólovky, při který nás podržel brankář. Velký Ořechov nás ve druhé půli překvapil, místy byl i lepší než my. Nemůže se stávat, aby soupeř šel třikrát sám na brankáře. My jsme se zase zlepšili až ke konci, kdy to soupeř otevřel. Pro nás to jsou zlaté tři body. Výsledek je krásný, ale fotbal příliš líbivý nebyl. Na hrbolatém terénu vázla kombinace, byl to spíš boj. Za druhou půli jsme si nezasloužili vyhrát. Chyběl nám Zimčík a zraněný Bahulík. Za týden chceme doma potrápit Staré Město.“

Branky: 87. a 90. Aleš Sedlář, 37. Adam Bartončík, 42. Roman Sládeček. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.