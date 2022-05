Radomír Barnet, trenér Zborovic: „První poločas neodpovídal mým představám. Nehráli jsme rychlý fotbal, spíš jsme se trápili. Soupeř se zatáhl do bloku a čekal na naše ztráty. Místo toho, abychom zrychlili hru a hráli přes kraje, neustále jsme se to tlačili středem, kde jsme ztráceli míče. Oba týmy v první půli měli po jedné či dvou šancích. My jsme sice byli na míči a snažili se kombinovat, ale bylo to strašně pomalé. O přestávce jsem zvýšil hlas a nabádal hráče k větší aktivitě, pohybu a důrazu. Zápas byl o prvním gólu, který se nám podařilo dát relativně brzy v 57. minutě. Soupeř to natahoval, kouskovat hru a hrozil jenom z brejků. My jsme pak přidali další dvě branky a měli šance na další góly. Malenovice po vyloučení obránce dohrávaly v deseti. Ve druhém poločase soupeř herně i fyzicky odpadl. Já jsem spokojený hlavně s výsledkem, výkon nebyl podle mých představ. Stále neumíme zapnout a hrát naplno od první minut. Myslel jsem si, že v domácím prostředí budeme daleko více agresivnější a pohyblivější. Možná to bylo i tím, že jsme kvůli několika absencím přeskupily rozestavení a hráli trochu jinak.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Do Zborovic jsme přijeli s torzem. S sebou jsme museli vzít i dorostence. Naším úkolem bylo ubránit nerozhodný výsledek co to půjde a dostat co nejméně gólů. V prvním poločase jsme ale neproměnili tři tutovky. Bártek s Otrusinou šli sami na domácího brankáře, ale gól nedali, takže se šlo do kabiny za stavu 0:0. I ve druhé půli jsme chtěli co nejdéle vydržet bez inkasované branky a hrát zezadu na jednoho útočníka. Věděli jsme, že když se nám podaří dát z rychlého brejku vedoucí gól, budou to domácí jen těžko dohánět. Po standardní situaci z rohu jsme ale dostali hlavou gól, balon šel do protisměru brankáře. Pak jsme přišli o vyloučeného Kostku a domácí se uklidnili a přidali další dvě branky. Myslel jsem si, že nás vedoucí mančaft přejede, ale Staré Město bylo o dvě nebo tři třídy výš.“

Branky: 57. Patrik Malošík, 70. Jan Krejčíř, 90. Richard Jičínský. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 73. Jan Kostka (Malenovice). Diváci: 102.

POLEŠOVICE – OŘECHOV 0:1 (0:1)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „První půlka byla herně vyrovnaná, vyložené šance nebyly ani na jedné straně. K vidění byly jen nějaké standardní situace či závary. Ve druhém poločase už jsme začali fyzicky odcházet. Ořechov dal v šedesáté minutě vedoucí gól. My jsme se sice ještě na chvíli vzchopili, hosté si už ale vedené zkušeně pohlídali. My jsme tam ještě měli nějaké závary, ale vyloženou šanci ne. Zápas rozhodlo to, že nám druhou půlku docházely síly. Pozitivní i přes prohru je, že po dlouhé době naskočili do utkání Měštánek a Vinkler. Oba se zranili v podzimní dohrávce v Tlumačově, chyběli osm týdnů. Teď oderáli alespoň poločas. Věřím, že když budme kompletní, budeme ještě silnější. Jinak chválím i výkon rozhodčího, odpískal to dobře.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí odpoledne“

Branka: 60. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 200.

STARÉ MĚSTO – VELKÝ OŘECHOV 5:4 (2:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Ke vší úctě k soupeři tyto utkání musíme zvládnout úplně jinak. Zápas jsme měli velice dobře rozehraný, vedli už 4:1, přesto jsme z toho udělali zbytečné drama. Vzhledem k tomu, s jakým věkovým průměrem nastoupil soupeř do utkání, je to pro mě nepochopitelné. Příště musíme hrát lépe a jinak. Spokojený jsem hlavně s výhrou, s výkonem až tolik ne. Sice jsme si vypracovali šancí na daleko víc gólů, i tak jsme jich nakonec dali pět. Bohužel po prostřídání jsme ztratili koncentraci a hráli až moc profesorsky, což se nám málem vymstilo.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Pro diváky to byl krásný zápas se spoustou šancí a branek. Byť jsme ho prohráli, kluky jsem pochválit. Když budeme takto prohrávat i dál, zlobit se nebudu. Proti skvělému soupeři jsme podali strašně disciplinovaný a taktický výkon. Hráli jsme na co jsme měli. Klidně jsme mohli dostat osm gólů, i tak kluci dřeli, snažili se hrát na brejky a na standardní situace. Domácí si vůbec nevěděli rady s Martinem Bačou, takže jsme toho využívali a zásobovali jsme jej krásnými nahrávkami. Důležité bylo, že jsme před utkáním uhlídali vlastní klíčové hráče. (úsměv). Bohužel nám pár hráčů chybělo, takže jske museli sáhnout hluboko do rezerv a nastoupil i skoro padesátiletý Jirka Baďura. Pochválit za výkon musím hlavně Martina Baču a gólmana. Od soupeře musím vyzdvihnout mladíka Obdržálka. Již dlouho jsem neviděl na hřišti tak talentovaného kluka.“

Branky: 41. a 83. Martin Petek, , 59. a 63. Ondřej Hastík, 20. Jakub Obdržálek – 13., 67. a 85. Martin Bača, 68. Jan Komárek vlastní. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 128.

ZDOUNKY – TLUMAČOV 5:2 (3:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Zdounky vyhrály naprosto zaslouženě. Díky skvělému začátku, kdy už v jedenácté minutě vedli 3:0. I nadále předváděly fotbal, který musel diváky bavit. I když se nám podařilo snížit po individuální akci Hrtúse, tak se nemuseli domácí o výsledek obávat. I ve druhé půli byli více na míči a hru bezpečně kontrolovali. Gratuluji soupeři k výkonu i ke třem bodům.“

Branky: 8., 11. a 67. Marek Kyrcz, 2. David Moravec, 71. Radek Červík - 37. Jan Hrtús, 81. Zdeněk Machovský. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 120.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – JANKOVICE 1:0 (0:0)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Utrpěli jsme vítězství. Prvních dvacet minut bylo z naší strany hodně nervózních, ve hře byla spousta nepřesností. Pak jsme měli trošku převahu. V posledních deseti minutách první půle jsme neproměnili tři velké šance, při kterých Jankovice podržel gólman. Ve druhém poločase jsme začali nátlakem, ale postupně jsme se přizpůsobili soupeři a naše hra nebyla dobrá. Odehráli jsme jeden z nejhroších zápasů na jaře, i když jsme nakonec zvítězili. Vypracovali jsme si víc šancí, vyšla však jenom jedna akce. Beníček balonem za obranu vyslal Zálešáka a ten přehodil vyběhnutého gólmana. Byla to velice pěkná akce. Jankovice za celé utkání nevystřelily na naši branku. Ani tak to od nás nebyl pohledný fotbal. Na lavičce byli jenom trenéři.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Když budu hodně optimistický, zápasu by slušela remíza. Domácí moc šancí neměli, ale mají v sestavě Zálešáka, který dal v 72. minutě po naší naprosto zbytečné ztrátě balonu uprostřed hřiště svým důrazem v šestnáctce gól. My naproti tomu hrajeme bez útočníků. Kluci se snaží, ale ani takového soupeře nemají čím překvapit, natož třeba kombinačně přehrát. A bohužel obrana to neudržela. Snaha, kterou jim nelze upřít, je málo. Pokud chceme venku bodovat, měli bychom dát gól. Druhou půlku jsme měli dva přímáky, po kterých nám svitla jiskřička naděje, ale jeden skončil vysoko nad a druhý ve zdi. Jinak jsme nic neměli.“

Branky: 72. Martin Zálešák. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

TOPOLNÁ – VLČNOV 0:2 (0:2)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Byli to utkání dvou různých poločasů. První jsme odehráli velmi špatně a Vlčnov zaslouženě vedl 2:0. Hosté byli lepší, zato my jsme nehráli vůbec dobře. Navíc jsme ani nebojovali. Do druhé půlky jsme vstoupili lépe a více drželi balon. Hlavně ze standardních situací jsme si vypracovali několik stoprocentních šancí, trefili jsme břevno, měli i několik závarů, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány. Za druhý poločas jsme si zasloužili lepší výsledek, zápasu by spíše slušela remíza, ale Vlčnov má nakonec tři body zaslouženě, protože bojoval od začátku do konce. Víc si za tím šel. My máme pořád problémy se sestavou. Chybí nám pět hráčů, těžko to skládáme dohromady.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Po většinu utkání jsme byli lepším týmem. Hlavně v prvním poločase jsme soupeře přehrávali a zaslouženě vedli 2:0. První gól dal Fibichr hlavou po centru Machaly, pak se po brejku a přihrávce Pešla pod sebe trefil Hanák. Domácí se po přestávce zvedli, druhou půlku začali dobře a hned na začátku měli dvě šance, které ale neproměnili. Topolná zahrozila za bezbrankového stavu, když jeden jejich hráč přehazoval našeho gólmana, ale o pár centimetrů minul. Kdyby dal gól, asi by to vypadalo jinak. Jinak je asi naše výhra zasloužená, byť domácí byli druhou půlku lepší. Jsme rádi, že jsme neprohráli čtvrtý zápas po sobě. Po té hrůze, co jsme předvedli s Ostrohem, to bylo mnohem lepší. Poprvé jsem nastoupili kompletní. Chyběl jsem jenom já, ale beze mě to bylo lepší.“

Branky: 19. Jan Fibichr, 43. Přemysl Hanák. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 60.

UHERSKÝ OSTROH – SLAVKOV 1:2 (1:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsme zklamaní, doma jsme chtěli získat alespoň bod. Slavkov ale hrál dobře a v prvním poločase mohl dát víc než jeden gól. My jsme si do přestávky vypracovali dvě šance. Filip Kovařík ani Martin Konečný ale v zakončení neuspěli. Kdybychom vedli 2:0 nebo 3:0, zápas bychom zvládli. Bohužel s přibývajícími minutami začal opět úřadovat Janků, který dal oba góly z penalt, ale byly zcela jasné. Hosté ještě ve druhé půli nastřelili tyčku, takže jsme klidně mohli prohrát 1:3. Skoro celý druhý poločas jsme hráli o deseti bez vyloučeného Konečného. Zápas byl docela vyhrocený, padlo asi jedenáct žlutých karet. My jsme hráli o všechno, navíc jsme se o přestávce dozvěděli, že Vlčnov vede v Topolné 2:0, takže jsme ještě přitvrdili a začali více bojovat. Bohužel to na soupeře nestačilo.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro nás to těžký zápas. Věděli jsme, že Ostroh je předposlední, musí nutně vyhrát. Bohužel jsme si utkání sami zkomplikovali, když jsme vlastní chybou nabídli domácím vedení. Naštěstí jsme ještě do přestávky vyrovnali z penalty. Ve druhé půli jsme kopali ještě jednu. Sudí nám neuznali dvě branky. V nervózním závěru jsme byli rádi, že jsme vedení proti deseti udrželi. Domácí bojovali, hodně nás kopali. Druhý poločas byl z jejich strany hodně vyhrocený. My jsme byli rádi, že se nikdo nezranil. Pro nás je to první výhra venku v sezoně, za což jsme moc rádi. Musíme si toho vážit, protože nám chyběli Bahulík, Kotek nebo Pastorek. Na střídání jsme měli jenom dva hráče.“

Branky: 23. Simon Rapant - 42. z penalty a 68. z penalty Michal Janků. Rozhodčí: Ruman. Červená karta: 53. Martin Konečný (Uherský Ostroh). Diváci: 125.