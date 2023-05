LHOTA – PRAKŠICE 4:2 (2:1)

Radomír Šohajek, trenér Lhoty: „Do zápasu jsme nevstoupili a hned v první minutě jsme prohrávali. Prakšice mají mladí, velice fotbalový tým. Byly opravdu nebezpečné. Naši kluci to dneska urvali srdcem, pořádně zabojovali. Ještě do poločasu výsledek otočili na 2:1. Prakšice sice ve druhém poločase skóre vyrovnaly, ale my jsme jim dvěma slepenými góly odskočili na konečných 4:2. Měli jsme ještě další šance. Dneska to ale bylo o bojovnosti, srdci. Líbil se mi i rozhodčí Skalický, podal vynikající výkon. My sestavu dál látáme.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Pro nás to byl hodně smolný zápas. Oproti minulému utkání s Ostrožskou Novou Vsí jsme hráli s daleko větším nasazením, kluci makali. Nemohu říct, že bychom hráli špatně. Šli jsme brzy do vedení, bohužel v 15. minutě jsme přišli o zraněného stopera, do konce prvního poločasu jsme vystřídali další dva zraněné hráče. Utkání jsme dohrávali v deseti lidech, protože jsme už nikoho neměli na střídání. Za stavu 1:0 jsme si vytvořili další šance, ale neproměnili je. Pak přišel vyrovnávací gól soupeře. Náš brankář se těsně před ním srazil s protihráčem, ležel na trávníku, ale dalších deset vteřin se hrálo a domácí míč uklidili do prázdné branky. Náš gólman musel po tomto souboji o poločase střídat. Měl něco s nártem. Lhota hrála dobře. Chvilkami mi přišli, jako bychom se dívali do zrcadla. Hrála stejně jako my. Po zisku míče chodila rychle dopředu. Pro diváky to byl celkem atraktivní zápas, hra se přelévala z jedné strany na druhou. My jsme mohli dít více branek, ale nastřelili jsme břevno a měli i nějaké další šance. Na konci jsme hru otevřeli a domácí chodili do otevřené obrany. Mohli přidat další branky. Já jenom doufám, že se mi do dalšího zápasu dají hráči do pořádku.“

Branky: 10. a 75. David Červenka, 36. Jiří Vyoral, 78. Jakub Bartoň - 2. Radim Sukup, 69. Radim Liška. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 80.