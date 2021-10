Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: "Doplníme v pondělí"

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Stav hřiště většinou rozhoduje o tom, jak bude zápas vypadat a jakým směrem se bude odvíjet. Bohužel v Ořechově stav hrací plochy není odpovídající soutěži. Nechci se na terén vymlouvat, ale byly na něm různé díry, nerovnosti, takže jsem očekával, že to bude boj, kopaná. Kluky jsem před utkáním nabádal, že to bude o bojovnosti, síle, standardních situacích. Na menším hřišti bylo velice složité míč kontrolovat. Proto jsme chtěli hrát jednoduše, rychle od nohy. Nejlepší zbraní by byly narážečky. První poločas byl vyrovnaný. Naše první branka nebyla uznána pro ofsajd, ale ze standardky jsme se prosadili a o přestávce vedli 1:0. Ořechov se vrátil do hry rovněž gólem ze standardky. My jsme bohužel nepostavili zeď, což jsem gólmanovi vytkl. Domácí nás po vyrovnávací brance přitlačili, byli lepší. My jsme vypadli trošku ze hry. Gólman nás podržel, když chytil soupeři dvě tutovky. My jsme hrozili jenom z nákopů a brejků. Přesto se nám podařilo dát na 2:1. Pak si ale vybral slabší chvilku rozhodčí, který po ruce ve výskoku odpískal pokutový kop. Kdyby šla ruka proti míči, neřeknu ani půl slova, ale tato byla u těla. Mančaft můžu pochválit tým za charakter a týmovost. Pět minut před koncem se nám podařilo dát třetí gól ze standardní situace. Po skrumáži doklepl Gröpl míč do sítě. Věděli jsme, že v Ořechově nejde hrát na krásu, pro oko diváka. Tato výhra je spíš vydřená, vybojovaná. Smekám ale před hráči, jak k utkání přistoupili a jak ho zvládli. Mrzí mě jen zraněný Šprni, který si přivodil těžký výron a v posledním podzimním zápase nám bude chybět.“

Branky: 62. Tomáš Durna, 80. Přemek Bartošík z penalty - 32. Martin Šprňa, 73. Jna Macák, 85. Ivan Gröpl. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 120.

TLUMAČOV – TOPOLNÁ 2:2 (1:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „I když jsme vyrovnali až v poslední minutě, tak si myslím, že jsme body ztratili. V první půlce se hrál velmi slušný fotbal se spoustou šancí. Druhý poločas byl už slabší. Hosté vedli po jediné střele, my jsme se snažili tlačit, byli jsme více na míči. Většinou ale vše končilo u vápna. Až v poslední minutě po faulu na Holuba ukázal pevné nervy mladý Jeřábek a s přehledem z penalty srovnal. Chtěl bych kluky pochválit za první poločas.“.

Radek Pekárek, trenér Topolné: „V Tlumačově nám chytal náhradní gólman Polášek, protože Mikel nám chyběl. Musím ho pochválit, protože soupeři zneškodnil minimálně tři stoprocentní gólovky. Před zápasem bychom bod brali všemi deseti, teď nás mrzí, že jsme na konci přišli o výhru. Domácí ale měli víc šancí, ale dlouho jsme drželi vedení 2:1. Bohužel jsme v závěru doplatili na nezkušenost a zbytečnou ztrátu míče, která předcházela penaltě. Brankáři Poláškovi nic nevyčítám, hráči šel ůprostě pod nohy. K pokutovému kopu nemuselo vůbec dojít, Náš obránce mohl balon odehrát komkoliv, ale nakonec skon čil v naší šestnáctce. Jinak Tlumačov ukázal, že má kvalitní mančaft. Byl to pohodový, poklodný zápas. Nám kromě bramkáře scházejí jenom dlouhodobí marodi Jan Foltýn a Pavel Hoferek. Oba jsou mimo hru kvůi kolenům. Pokud všechno půjde dobře, mohli by s námi absolvovat zimní přípravu.“

Branky: 43. Pavel Kusenda, 90. David Jeřábek z penalty - 31. Lukáš Srnec, 57. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 120.

SLAVKOV – JANKOVICE 4:2 (2:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Byl to vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Celkově jsme jich ale měli víc, proto jsme vyhráli zaslouženě. Jankovice měl ale překvapily, hrály u nás výborně. Co říkaly, tak nastoupily kompletní. My jsme měli v zakončení více štěstí, byli produktivnější. Dali jsme čtyři góly, všechny ze hry. Za stavu 3:0 jsme nechali soupeře z penalty snížit, ale vzápětí jsme znovu odskočili na rozdíl tří branek. Ke konci jsme sestavu trochu prostřídali. Šanci dostali i méně vytížení hráči. Jenom mě mrzí, že jsme v poslední minutě přišli o vyloučeného Halíka, který nám bude chybět za týden v Malenovicích. Jankovicím se zase zranil kapitán Šustr, který si před poločasem poranil koleno. Bylo to nezaviněné, udělal si to sám.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Po vydařeném zápase s Vlčnovem jsme nechtěli prohrát ani ve Slavkově, bohužel jsme domácí výkon nepotvrdili. Školáckými hrubkami jsme Slavkovu pomohli k výhře. Musím ale také říct, že jsem dnes pochopil, že mužstvo, které údajně netrénuje, což jsem se dočetl v komentářích, doma neprohrává … Chtěl jsem, aby kluci hráli, doma to ukázali, bohužel se nechali vyprovokovat a po několika nevybíravých zákrocích, milosrdně za žlutou, se hrála holomajzna. Slavkovu jsme darovali první gól z rohu. Pokolikáté už z malého vápna uprostřed branky dostáváme gól? Vypadalo to, že tak poločas i skončí, ale na slavkovském velkém vápně byl faul na Vaška Šustra, který dostal ránu do kolena. To byla 44. minuta. Zůstal tam ležet, fair-play asi ve Slavkově ještě neprobírali. Kluci chtěli, ať to přeruší. Někteří nehráli, rozhodčí ale nic, až to skončilo druhým gólem. Pak se rozhodčí probral a povolil ošetření. Gól uznal. Poločas. Šustr musel střídat a uvidíme, co s tím bude mít. Prý se kopl sám do kolena. Zkouším to doma a nějak se nemůžu trefit. Třetí góly byl darovaný. Na, tu máš balon a zkus trefit z dvaceti metrů prázdnou bránu. Trefil. Pak kompenzačka v podobě penalty na 3:1. Čtvrtý gól jsme dostali po křídelní akci. Hráč dal míč pod sebe a další z malého vápna doklepl do brány. Pěkná akce, jedna z mála. Po centru Tomáše Daňka ze strany jsme korigovali Tomášem Večeřou na 4:2. Už jenom jasná nepotrestaná ruka ve vápně Slavkova a byl konec. Porazili jsme se sami. Pokud bychom chtěli v takovém prostředí uspět, musí být super disciplína a nedělat školácké chyby. Toto jsme si řekli před zápasem v kabině. Na hřišti opak. Spokojenost pouze s tím, že jsme dohráli v plném počtu.“

Branky: 21. a 56. Martin Jankůj, 44. Roman Stojaspal, 68. Roman Martiš - 65. Martin Večeřa z penalty, 83. Tomáš Večeřa. Rozhodčí: Katrňák. Červená karta: 90. Halík (Slavkov). Diváci: 100.

POLEŠOVICE – UHERSKÝ OSTROH 2:0 (1:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Samozřejmě jsem rád, že jsme utkání výsledkově zvládli a vyhráli, ale ke vší úctě k soupeři jsme zápas měli odehrát úplně jinak. Víme, že Uherský Ostroh má svoje problémy, přebudovává mančaft, ale nechápu, že nejsme schopní z takové herní převahy vytěžit více než dvě branky. Dobře hrajeme tak dvacet metrů od branky, po vápno jsme měli drtivou převahu, ale to co my neproměníme, je umění. Vpředu jsme zase navázali na předcházející zápasy, v útoku jsme pořád velice slabí. Bohužel pohrdáme vyloženými šancemi.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas to byl dnes z obou stran takový ustrašený. Domácí byli více na míči v kombinaci, ale vše končilo před šestnáctkou nebo to pochytal dobře chystající Štěpán Burián. Zápas rozhodly dvě naše hloupé chyby, po kterých dali domácí branky.“

Branky: 13. Jaroslav Náplava, 51. Adam Jašek. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 70.

VELKÝ OŘECHOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:1 (2:1)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Za první poločas bych chtěl vyzdvihnout pravého obránce Jiřího Maňáska, který uplatnil své divizní zkušenosti a potvrdil svoji kvalitu. I když už má svůj věk, tak si ze soupeře udělal srandu, kdž si pravou nohou stáhl balon k době a levou z voleje zakončil. Střela šla snad z třiceti metrů a skončila v síti. Hostující brankář byl pouhým divákem. Vedoucí gól nás hodně nakopl. Měli jsme několik šancí. Naopak hosté se dostali k maximálně jedné vyložené příležitosti, kterou ale zneškdnil gólman. Na 2:0 jsme dali Štěpánkem, jenž dorazil balon do sítě. Ještě do přestávky jsme z penalty inkasovali branku na 2:1. Druhý poločas byl z naší strany hodně profesorský. Přístup byl špatný, byla to naprostá tragédie. Zápas jsme šli jenom dohrát. Už jsme se asi viděli na ukončené. Proto jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body. Remíza by asi byla zasloužená, pro nás je to zlatá výhra. Chyběl nám nejenom trenér Kopl, kterému tímto výhru věnujeme, ale i někteří hráči. Chytat musel můj bratr, který si stoupl do branky po asi dvou letech. Minule ním zase chytal hráč z pole.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Tentokrát musím být hodně kritický, protože my jsme si absolutně nezasloužili vyhrát, získat ani bod, protože jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů, co si vůbec pamatuji. Tak špatně jsme opravdu dlouho nehráli, přitom jsme nebyli zase až v tak špatné sestavě. Sice nám chyběl Martin Zálešák, ale další kluci normálně hráli. Vyzdvihnout musím dorostence Matěje Pšurného, který opravdu předvedl výborný výkon a zaslouží si, aby i příští zápas v Uherském Ostrohu nastoupil od začátku. Byl naším nejlepším hráčem.“

Branky: 20. Jiří Maňásek, 37. Robert Štěpánek - 43. Josef Jurásek z penalty. Rozhodčí: Toman. Diváci: 88.

VLČNOV – MALENOVICE 4:4 (3:4)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Po dvou měsících jsem si konečně zahrál fotbal. Malenovice začaly zhurta a z první střely nám daly gól. My jsme ale po faulu na Petra Zemka výsledek rychle vyrovnaly, z trestného kopu jsem se trefil do šibenice. Jinak první poločas byl vyrovnaný, celkem bláznivý. Hosté vždycky dali gól a my skóre hned srovnali. Bylo to jak na běžícím páse. (úsměv) Ve druhém poločase hosté přestali hrát. My jsme je zatlačili a z penalty nařízené po falu na Matějíčka, který byl jednoznačně naším nejlepším hráčem, vyrovnali. Za stavu 4:4 už moc šancí nebylo. My jsme mohli utkání rozhodnout v poslední minutě Machalou, ale gól v jasné šanci nedal. Klidně jsme mohli vyhrát, ale máme jen bod. Tentokrát jsme si pro něj šli. Bojovali jsme, hráli naplno. Jsme spokojení s tím, že jsme na hřišti nechali všechno. Bohužel se nám při jednom zákroku zase zranil gólman, který v minulém kole nastoupil snad po pěti letech. Takže do branky musel Martin Křapa, který hrál v útoku. Ale zvládl to dobře.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Do Vlčnova jsme jeli vyhrát, ale domů vezeme jenom bod. Bohužel nás sklátila marodka. Ve Vlčnově nám chyběl brankář a další tři hráči základní sestavy. Povolat jsme museli gólmana z dorostu, který ale nezklamal. Za obdržené branky nemohl. Celkově to z naší strany nebyl podařený zápas. Směrem dopředu jsme ještě celkem hráli, ale vzadu to bylo špatné. První půle byla divoká se spoustou branek a šancí, po přestávce už se toho moc nedělo. Utkání se dohrálo na půlce, mezi šestnáctkami. I když se říká, že každý bod zvenku se počítá, my jsme chtěli víc.“

Branky: 3. a 54. z penalty Jakub Tománek, 38. Přemysl Hanák, 41. Martin Matějíček - 40. a 45. Petr Páleníček, 1. Šimon Dočkal, 30. Ondřej Janováč. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 20.

ZDOUNKY – STARÉ MĚSTO 4:1 (2:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: "Doplníme v pondělí"

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Zápas se nám absolutně nepovedl. Z naší strany bylo všechno špatně. Za soupeřem jsme zaostávali ve všech činnostech. Kromě gólmana Vendela, který po vzájemné dohodě nastoupil místo Nohy, nemám koho pochválit. Vendel nás podržel, byť inkasoval čtyři branky. My jsme podali katastrofální výkon. Hráli jsme fakt špatně. Prohra je zcela zasloužená. Chyběl nám akorát zraněný Horák.“

Branky: 28. a 31. David Moravec, 61. Tomáš Navrátil, 90. Marek Kyrcz - 81. Filip Čech. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 180.