HOVĚZÍ - VLACHOVICE 0:3 (0:2)

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Utkání s Vlachovicemi přineslo vyrovnaný boj, hosté na rozdíl od nás, byli v zakončení mnohem přesnější. Po půlhodině hry se prosadil hostující Hověžák. Stejný hráč se trefil ve 37. minutě podruhé. Ve druhém poločasu jsme se snažili vstřelit kontaktní branku, ale hosté deset minut před koncem pečetili svoji výhru."

Mistrovská kopaná

Zdeněk Kupčík, sekretář Vlachovic: „K prvnímu mistrovskému utkání jsme zajížděli na půdu soupeře do Hovězí. Nečekal nás vůbec lehký zápas, vzhledem ke zprávám, že mužstvo Hovězí v zimní přestávce posilovalo svůj kádr. A to se potvrdilo. Bylo to bojovné utkání, které moc fotbalovosti nenabídlo. Hovězí hrálo dobře v obranné i záložní řadě, ale jejich útoky se zastavovaly u naší obranné čtveřice. My jsme byli v zakončení lepším týmem a vstřelili jsme 3 branky. V závěru utkání jsme mohli ještě skóre navýšit, to se ale nepovedlo. Z Hovězí odvážíme po výsledku 0:3 zasloužené 3 body a vstup do jarní části soutěže se nám povedl."