LOUKY – HOLEŠOV B 1:2 (0:0)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Do zápasu jsme šli s tím, že soupeř je fotbalový a my měli průvan v sestavě. Proto jsme se snažili co nejvíce fotbal zjednodušit a vyrážet do rychlých protiútoků. První patnáctiminutovka byla z naší strany ustrašená a hosté nás výrazně zatlačili. Vytvořili si dvě velmi slibné šance. Poté jsme se dostali do zápasu, a i když jsme nechali Holešov více na míči, začali jsme se dostávat do slibných situací, kdy minimálně šance Adama Křeka měla skončit gólem. Poločas skončil bezbrankovou remízou. Bohužel jsme nezachytili nastup do druhé půle, kdy jsme po centru z půlky hřiště nechali propadnout míč na středu šestnáctky a hostující hráč mohl pohodlně skórovat. To nás opět dostalo dolů. Probudil nás až nešťastný gól, kdy se míč odrazil od břevna do gólmanových zad a následně do brány. Po druhé brance jsme vrhli více sil do útoku a otevřeli to vzadu. Pro diváky to v tuto chvíli muselo být zajímavé, obzvláště když jsme snížili po trefě Peti Janči na 1:2. I přes šance na obou stranách však do konce zápasu již gól nepadl a my jsme nechali hostům všechny body. Přesto bych rád mužstvo pochválil, protože v tomto složení podalo velmi dobrý výkon. Hlavně kluci z dorostu, kdy dva mají 16 let. Miki jako gólman odehrál celý zápas v poli – zaslouží velkou pochvalu a poděkování."

Miroslav Gerát, trenéra Holešova B: „V prvním poločase jsme více drželi balon na kopačkách, bohužel jsme však hráli jen po šestnáctku, pořádně jsme ani nevystřelili. Hned v 10. minutě jsme se přitom mohli dostat do vedení, po centru Daďi přestřelil Bártek. Louky jen zahrozily brejkem. Ve druhém poločase už přišel křížný balon od Štopla do šestnáctky, dobře se zorientoval Očadlík, po pěkné akci dal na 1:0. Domácí následně dostali míč více na kopačky, trochu zatlačili, čemuž jsme se však ubránili. Z protiútoku navíc na 2:0 dával Leško. Vytratila se nám dravost a kombinace dopředu, Loukám se kombinace začala dařit. Dostaly se do tlaku, měly pár rohů, potrestaly nás. Výsledek jsme si už pohlídali, odzadu jsme to odkopávali. Čekali jsme na hvizd. Vybojovali jsme tři body. Pro diváky to jinak byl nudný fotbal."