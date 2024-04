Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Na hřiště vedoucího týmu tabulky jsme přijeli s tím, že budeme vycházet z obrany a pokoušet se o rychlé protiútoky. V tomto duchu se odehrával celý zápas. Tečovice více držely balon, herně byly lepší. V prvním poločase nás několikrát podržel výborně chytající Krajča. Ke konci půle jsme se dostali k několika protiútokům, které jsme nevyřešili dobře. Na začátku druhého poločasu jsme si vytvořili nějaké šance, úplně se nám však nedařila finální fáze. Po čtvrt hodině po sérii rohů jsme si dali nešťastný vlastní gól, za chvíli domácí opět z rohu skórovali. Výsledek si už pohlídali.“

VESELÁ – DOLNÍ LHOTA 4:2 (2:0)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Utkání bylo trošku ovlivněné povětrnostními podmínkami. Vyrovnali jsme se s tím dobře, po poločase jsme vedli 2:0, soupeř převážně hrozil ze standardek. Druhý poločas z naší strany už nebyl tak dobrý, začali jsme vymýšlet, hráli jsme složitě, přesto jsme se ujali vedení 3:0. Celkově jsme měli více šancí, zaslouženě jsme získali tři body. Pro nás je to skvělý začátek jarní sezony. Svým způsobem je to oddech, jsem rád, že nám to tam padá. Dost šancí jsme si vytvářeli i na podzim, avšak nám to tam nepadalo. Teď jsme produktivní, za dva zápasy jsme dali osm gólů. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Zápas byl hodně ovlivněný silným větrem, oba týmy se s tím v obou poločasech musely vypořádat. Domácí hráli o trošičku lépe než my, vytvářeli si více šancí. Každou naši chybu dokázali proměnit, byli produktivní. Prokázali své zkušenosti. Pak jsme to prostřídali, něco ještě vyzkoušeli. Veselá každopádně zaslouženě zvítězila.“

I. B tř. skupina B: Holešov B přestřílel Fryšták. Tečovice udolaly Hvozdnou

CHROPYNĚ – TLUMAČOV 0:3 (0:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hrálo se vyrovnané utkání, bohužel pro nás s nepříznivým výsledkem. O osudu rozhodla naše chyba po zahájení druhé půle. Hru jsme poté otevřeli a hosté nás ještě dvakrát potrestali z brejků do otevřené obrany a zaslouženě získaly všechny body.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Chropyně na úvod jara prohrála v Kostelci, čekali jsme tak těžký zápas. Chtěli jsme neinkasovat na začátku a co nejdéle držet rozumný výsledek. V prvním poločase jsme hráli proti větru, paradoxně jsme toho využili – domácí to zkoušeli vrchem, míče jim dost utíkaly. Ustáli jsme to. Ve druhém poločase se to otočilo. Gólman soupeře nám navíc na začátku špatnou rozehrávkou daroval gól. Uklidnili jsme se. Před druhou brankou jsme překonali jejich ofsajdovou past, útočník tam zabíhal ze druhé vlny. Brankáři udělal kličku, ten ho sestřelil, kopala se penalta. Proměnili jsme ji, zvýšili na 2:0. Přidali jsme ještě jeden gól a zaslouženě vyhráli. Soupeř nás za zápas výrazně neohrozil, vyložené šance neměl.“

LOUKY – SLUŠOVICE B 2:2 (1:1)

Petr Štolba, trenér Louk: „Bod proti Slušovicím není špatný, navíc při prohře Kostelce. Na druhou stranu v naší situaci potřebujeme body tři. Průběh zápasu nebyl špatný. Soupeři jsme v prvním poločase nabídli standardku, výborně ji využil, jejich hráč to krásně přes dvacet metrů trefil k tyči. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat. Ve druhé půli jsme místy měli menší převahu, hosté však zahráli akci na tři čtyři doteky, jeden z jejich hráčů odcentroval, na malém vápně našel spoluhráče a ten placírkou vstřelil gól na 1:2. Vojta Svozil pak z pětadvaceti metrů vymetl šibenici, znovu jsme srovnali. Měli jsme i další příležitosti ke skórování, nakonec to skončilo 2:2.

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Do utkání jsme vstoupili poměrně dobře, byli jsme aktivní, což vyústilo ve vedoucí branku, z trestného kopu se trefil Večeřa. V aktivitě jsme chtěli pokračovat. Bohužel jsme si nepohlídali náběh ze středu hřiště, domácí vyrovnali na 1:1, což jim dalo vítr do plachet. Ve druhém poločase jsme znovu chtěli být aktivní, šlo nám to dobře, vytvořili jsme si i šance, vstřelili jsme branku. Vedení bohužel netrvalo dlouho, domácím se podařilo vyrovnat nádhernou trefou, možná to byla životní branka, vymetl šibenici. Ve zbytku utkání jsme ještě měli šanci, po které jsme mohli brát tři body, skórovat se nám už nepodařilo. Zápas tak skončil dělbou bodů.“

Fryšták v zimě netrénoval, vyhrál všechny zápasy. Z B-týmu povolal hráče

PŘÍLUKY – FRYŠTÁK 2:2 (1:0)

Petr Janků, trenér Příluk: „Do utkání jsme museli jít s kombinovanou sestavou, chyběli nám někteří hráči a tzv. se to látalo, což se na nás podepsalo. V zápase jsme přesto vedli 2:0, duel jsme si nakonec nechali zremizovat. V 89. minutě jsme propadli, dostali jsme nešťastný gól. Před utkáním by pro nás byl bod s Fryštákem dobrý, takto se to však pro nás nakonec kouše těžko.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Bod je pro nás nakonec hodně šťastný. Oproti minulému zápasu nám nic nešlo, od přihrávek až po narážky, vypadalo to, jakoby hráči se viděli poprvé. V prvním poločase nám to dvakrát namazali, šli jsme dva na jednoho, domácí gólman nám však chytl minimálně tři góly. Když už to prošlo celou brankou, tak jsme trefili boční síť. Dvacet minut před koncem jsem na hřiště poslal mladého dorostence, jezdil po zadku, odměnou mu bylo vyrovnání. Příluky měly za celý zápas dvě střely na branku, daly dva góly.“

HVOZDNÁ – ZÁHLINICE 5:2 (2:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Po nevydařeném prvním jarním zápase s Tečovicemi proběhlo několik změn v sestavě. Navíc se nám podařilo dotáhnout příchod našeho odchovance Štěpána Vrány, který působil ve slováckých mančaftech. Hned nastoupil, vedl si dobře, vstřelil i gól. Celkově jsme předvedli úplně jiný výkon. Do vedení jsme se dostali do odkopu Ladislava Psoty, kupodivu všech skončilo v brance, byla to hrubá chyba brankáře. Po centru Polácha se hlavičkou prosadil Nahodil. Za zmínku ještě po souhře celého útoku stojí šance Lukáše Pazdery, který obstřelil brankáře, jejich hráč to ale zachránil. Ve druhém poločase jsme se brzy po kličce mladého Kišše ujali vedení 3:0. Hosté se pak začali prosazovat, měli dvě šance, Vavruša je chytl. Na 4:0 zvyšoval Vrána, z penalty jsme obdrželi branku na 4:1. Za nás se ještě prosadil Lukáš Pazdera na 5:1, hosté zkušeně snížili. Hráči předvedli dobrý výkon, musím pochválit celý mančaft.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Z naši strany to byl absolutně nepovedený zápas, navíc jsme se nedokázali vyrovnat ve výškových soubojích, ve kterých byli domácí nekompromisní. Prvních pět minut to vypadalo, že bychom se mohli chytit, ale zbytek celého prvního poločasu byl v režii Hvozdné, která hrála zodpovědně, jednoduše a s větrem v zádech. První branka byla kuriózní, když vítr snesl míč do brány z nákopu. Domácí si vypracovali snad další tři brankové příležitosti, jednu musel zachraňovat Jirka Malát z brankové čáry. Poločas skončil 2:0. Ve druhém to bylo z naší strany o malinko lepší, ale znamenalo to pro nás inkasování dalších tří branek. My dokázali korigovat Dominikem Malátem z penalty a Paštěkou, který zakončoval hlavou. Domácí si jednoznačně zasloužili vyhrát, my musíme sklopit hlavu a v dalším zápase o šest bodů ukázat svoji kvalitu. Klukům i tak děkuji za výkon, nikdo to nezabalil.“

HOLEŠOV B – BŘEZNICE 0:2 (0:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Deník čeká na vyjádření.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „Deník čeká na vyjádření.“