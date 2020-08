Po dvou kolech I.B. třídy skupiny B jsou stoprocentní pouze dva týmy. Veselá po úvodní výhře uspěla také s Admirou Hulín, Chropyně před vlastními fanoušky vstřelila šest branek Slavkovu. Jaroslavice nezískaly bod ani ve svém druhém duelu nového ročníku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

LUHAČOVICE B – LUDKOVICE 0:2 (0:1)

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Bylo to vcelku vyrovnané utkání. Domácí působili techničtějším dojmem, nedařilo se jim ovšem střelecky. My jsme spoléhali na bojovnost. První branka zápasu padla po rohovém kopu, kdy jeden z hráčů Luhačovic nešťastně srazil míč, který se dostal ke Dvorníkovi a ten už míč dorazil do branky. Druhý gól byl k vidění po náhodném protiútoku, kdy si balon našel Bartoše. Utkání výrazně ovlivnilo počasí, panovalo velké dusno a hráčům docházely síly. Bylo to hodně fyzicky náročné.“