Jan Jelínek (hráč, Luhačovice B): „Do poloviny zápasu to bylo vyrovnané utkání. Pak jsme neuhlídali dvě brejkové situaci, soupeř naopak kvalitně bránil. Centrované balony nenacházely naše hráče, v šestnáctce hostů jsme byli málo nebezpeční. Tečovice měly větší kvalitu v útočné fázi, v klíčových momentech je podržel gólman. Zaslouženě zvítězily.“

Branky: 10. Hyžík – 31. (p.) a 50. Dorazín, 84. Dvořáček, rozhodčí: Perniš, diváci: 30

JAROSLAVICE – SLAVKOV PH 4:2 (2:1)

Miroslav Březina (hlavní trenér, Jaroslavice): „Kvalita utkání byla nevalná, pro nás se jedná o zlaté a vydřené tři body. Rozhodujícím okamžikem se stala trefa z kraje druhého poločasu na 3:1. Zápas byl hodně ovlivněný větrem, soupeř přijel pouze s jedním náhradníkem. Myslel jsem si, že přístup hráčů se zlepšil, ale pořád to není, co to bylo minulý rok a v zimní přípravě. Ovlivňuje to také počet našich zraněných. S dosavadní sezonou zatím spokojený nejsem.“

Branky: 18. a 49. Batík, 35. Hrazdíra, 90. Paníček – 24. Ponížil, 75. Krajcar, rozhodčí: Štulíř, diváci: 45

MLADCOVÁ – CHROPYNĚ 1:1 (1:0) 3:4 po penaltách

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Kvalita utkání byla ovlivněna silným větrem. Byl to spíše boj na podmáčeném a rozbitém hřišti. Z mála šancí šli domácí do vedení a tak skončil i poločas. Po pauze jsme převzali iniciativu na hřišti a začali domácí přehrávat. Bohužel po zásluze jsme šli do 10, kluci se však nevzdali, zabojovali a vyrovnali. Na penalty jsme byli úspěšnější a 2 body bereme všemi deseti. Negativem však je rozšiřující se absence - ať vinou zranění, nedisciplinovanosti nebo pracovních povinností.“

Branky: 10. Hájek – 77. Horák, rozhodčí: Rodina, diváci: 80

BŘEZNICE – LUDKOVICE 5:1 (2:1)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „V domácím prostředí jsme už chtěli předvedenou hrou konečně udělat domácím fanouškům radost, naplno bodovat, což se nám po výborném výkonu celého mančaftu podařilo. Od první minuty bylo vidět, že kluci chtějí . Soupeře nepustili prakticky k ničemu. Zachovat trochu klidu v koncovce, byl by zápas rozhodnutý už do poločasu. Ve druhé půli se hrálo prakticky na jednu bránu a to se projevilo i na výši konečného skóre. Předvedli jsme velmi dobrý kolektivní výkon, ze kterého vyčnívalo představení třígólového Davida Vávry a vzadu bezchybného devatenáctiletého Lukáše Kadrleho.“

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Domácí, kteří už potřebovali sbírat body do tabulky, byli rychlejší, dravější, chtěli více zvítězit. Naše družstvo i vinou zranění nemohlo konkurovat. Jednalo se o zasloužené vítězství Březnice. Bojovnost byla doménou domácího týmu. Zranění jsou jsou svalová. Pět hráčů základní sestavy máme mimo. Do konce podzimu to spíše vypadá pesimisticky.“

Branky: 23., 55. a 73. D. Vávra, 5. Kamenčák, 86. (p.) Daníček – 29. (p.) F. Bartoš, rozhodčí: Ševčík, diváci: 40

LUŽKOVICE – ADMIRA HULÍN

odloženo vinou nezpůsobilého hřiště na 14.11. 13:30

HOLEŠOV B – LOUKY

odloženo vinou nezpůsobilého hřiště na 28.10. 10:15

KOSTELEC – VESELÁ

odloženo na 28.10. 14:30