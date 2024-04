Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hodnocení utkání je na šance 0:0, na výsledek 0:1. Je to stále dokola. Nejsme v ideálním rozpoložení, navíc jsme urazili i fotbalové štěstíčko. Hrála se vyrovnaná partie, při které diváci moc fotbalové krásy neviděli. Byl to spíše boj. Hosté se po pauze všehovšudy třikrát objevili na naší polovině, přesto dali šťastný gól po teči z přímáku. Odvezli si všechny body.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Hráli jsme na krásném hřišti. První poločas skončil 0:0, hrálo se v něm jednoduchým stylem, ani jedna strana nepředvedla velké kombinace. Trošku tomu chyběla kvalita. Ve druhé půlce jsme chtěli pokračovat v aktivitě, doufali jsme, že se nám podaří vstřelit branku. Nakonec to na začátku druhého poločas z přímého kopu dokázal Krystek, balon byl tečovaný a míč skončil v bráně. Zbytek zápasu jsme si pohlídali, nikam jsme nedivočili. Kluci podali zodpovědný výkon. Myslím si, že jsme si zaslouženě odvezli tři body.“

HOLEŠOV B – VESELÁ 6:2 (3:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Na Veselou jsme vletěli, a jak jde vidět na výsledku, zápas se nám povedl. Vše nám vycházelo, byl to koncert našeho týmu! Udávali jsme tempo hry, měl. Musím pochválit celý tým, utkání jsme zvládli bravurně, hosty jsme přejeli. Staňa Uličný s Jirkou Štoplem opět předvedli perfektní výkon. Vytvořili jsme si i další šance, které jsme neproměnili, což mi však nevadí. Vstřelili jsme šest gólů, navíc Veselé, což je hodně dobré. Jsem vážně velice spokojen. Ještě teď jsem z toho v rozpacích. (úsměv)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Na utkání jsme jeli s jedním náhradníkem, trápí nás zdravotní problémy. Domácí hráli jednoduché míče za naši obranu, my jsme je nebyli schopni zachytávat. Brzy potrestali naši chybu, šli do vedení, posadili jsme je tím na koně. Soupeře jsme nedostupovali, byli jsme u něj pozdě. Mohli jsme dostat i více gólů, další tři chytl náš brankář. Schytali jsme tak další facku. Na začátku jara jsme měli dobrou sérii výsledků, herně to však nebylo tak přesvědčivé, za což jsme byli teď potrestáni. Na tréninku se snažíme pracovat na taktických věcech. Někteří musí pochopit, co jim s Tomášem Janíčkem vykládáme, neříkáme to jen tak. Už je pouze na nich, zda si z toho něco vezmou a budou se chtít posouvat, nebo zůstanou na stejném místě.“

I. B tř. sk. B: Záhlinice zastavily jízdu Veselé. Kroupy přerušily zápas Louk

TEČOVICE – DOLNÍ LHOTA 5:0 (1:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Obraz hry, a to zejména v prvé půli, vůbec nepřipomíná strohou řeč výsledkového ukazatele. Hosté se v úvodním poločase představili jako rychlý tým se snahou o okamžité atakování soupeře po ztrátě míče. Za bezgólového stavu měli dvě dobré příležitosti změnit skóre, ale Kúdela sám před Joklem poslal míč těsně vedle tyče domácí branky do zámezí a po akci Davida Macíka z pravé strany taky neuspěli. Domácí na druhé straně měli příležitost, ale Davidovi Dorazinovi utekl míč do autu, po jeho akci zleva se však prosadil Vopatřil a domácí vedli po půlhodině hry 1:0. Za tohoto stavu soupeři odešli o přestávce do kabin. Ve druhé půli se během tří minut ihned po zahájení prosadil Vlachynský a zvýšil brankový účet už na rozdíl tří branek. Hosté se snažili o korekci, ale domácí obrana si poradila. Čtvrt hodiny před koncem Tečovice prostřídaly a nastoupivší Daniel Patrik se ocitl sám před gólmanem hostí, který jej fauloval uvnitř pokutového území. I když Dolní Lhota rozhodnutí rozporovala, hlavní rozhodčí nařídil za jeho zákrok pokutový kop. K míči se postavil sám faulovaný Daniel a zvýšil skóre už na 4:0. V minutovém prodloužení se prosadil ještě jednou a domácí tak berou tři body za vítězství 5:0 s houževnatým soupeřem.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu jsme celkem chytli, hráli jsme aktivně, což ale i domácí. Vytvořili jsme si si nějaké šance, které jsme však nevyužili, Tečovice naopak jednu ano a po poločase vedly 1:0. Nevyšel nám vstup do druhé půlky, během třech minut jsme obdrželi dva góly, domácí si tím zápas rozhodli. Průběh zápasu konečnému výsledku asi neodpovídá, pět branek jsme si dostat nezasloužili. Tečovice každopádně byly lepší. Zasloužily si vyhrát.“

KOSTELEC – FRYŠTÁK 5:1 (3:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Diváci od začátku viděli pohledné utkání. Po úvodním poločase jsme vedli 3:0, do druhého jsme pak šli s tím, že si výsledek pohlídáme. Fryšták asi třikrát nastřelil břevno, jednu tyčku. My jsme z brejku dali dva góly na 5:0, v závěru jsme nakonec gól obdrželi. Tradičně nás podržel brankář. Navázali jsme tak na druhý poločas s Tlumačovem, od úvodní minuty jsme bojovali, možná o něco více než Fryšták. Potvrdili jsme i dobrou jarní formu, prohráli jsme jen s prvními Tečovicemi. Čtyři góly Jakuba Prchala? Je silný, rychlý, těžko se odstavuje od míče. Jsme rádi, že ho máme, bez něj by to bylo výrazně těžší. Není to však pouze o něm, kluci mu dávali pěkné míče za obranu.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Odehráli jsme solidní zápas, bohužel jsme nedávali branky – nastřelili jsme tři břevna, dvě tyčky, domácí naopak stříleli góly z brejků. Už ve druhé minutě jsme mohli jít do vedení, tuto šanci jsme však neproměnili, domácí udeřili z brejku a dorážky. Znovu jsme měli příležitosti, Kostelec však zvýšil na 2:0, utekl nám rychlostně. Za stavu 3:0 jsme to pak stáhli na tři obránce, což sedělo Prchalovi. Herně jsme byli lepší, Kostelec dobře bojoval, zachytal mu Krajča. Přitom jsme klidně mohli dát sedm branek. Na zápas jsme jeli přesně s jedenácti hráči, jeden byl pracovně mimo, dorostenci měli v sobotu zápas. Modlili jsme se, ať se nikomu nic nestane a dohrajeme to v 11 lidech.“

I. B tř. sk B: Tlumačov vyhrál na Hvozdné. Březnice podtrhla trápení Chropyně

TLUMAČOV – ZÁHLINICE 2:0 (1:0)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Záhlinice měly dobré výsledky, minule porazily Veselou, patřičně jsme se tak připravili. První poločas se nám podařil, vyhráli jsme ho 1:0. Ve druhém se hra vyrovnala, bylo to však bez velkých šancí na obou stranách. V závěru se nám podařila souhra útočníků, prostřelili jsme to na první tyč, zvýšili na 2:0 a zbytek si už pohlídali. Jsme rádi, že nám derby mezi sousedními vesnicemi vyšlo. Hodně jsme chtěli napravit minulé kolo s Kostelcem, které nás mrzelo, do utkání jsme dali všechno. Od začátku jara jsme doma nezískali tři body, podařilo se to až teď. Rád bych poděkoval celému týmu, že se k utkání tak postavil.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a v první půlhodině se lámal celý zápas. My jsme měli několik brankových příležitostí, které jsme špatně řešili a místo, abychom vedli minimálně o dvě branky, tak domácí se z první polo šance dostali do vedení. Přesně se opakoval scénář z podzimní části, kdy jsme v úvodní půli byli jasně lepší, ale produktivita byla opět špatná. Domácí po vstřelené brance ještě urputněji bránili a my jsme nebyli schopni vymyslet nic kloudného. Ve druhém poločase už to byla z naší strany křeč, a proto odjíždíme z derby bez bodového zisku. Tlumačov ještě přidal po hrubce v defenzívě druhou branku a tím bylo rozhodnuto. Derby bylo vyhrocené, možná to chtělo od sudího trochu více trestat ostré fauly. Klukům a našim fanouškům musím poděkovat, ale nyní to nebylo z naší strany dobré.“

PŘÍLUKY – LOUKY 1:2 (1:1)

Petr Janků, trenér Příluk: „Hrál se vyrovnaný zápas předposledního s posledním, což šlo vidět. Utkání bylo nervózní. Rozhodly ho maličkosti, dvě chyby nás nakonec stály bodový zisk. Sami jsme bohužel nedali vyložené šance. Louky psychologicky potřebovaly zvítězit, ze současné situace se ovšem budou už těžko vyhrabávat. Minimálně by museli hrát v této sestavě.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Do utkání jsme vstoupili dobře, v 10. minutě skóroval Dominik Kos, pak se hrálo mezi šestnáctkami. Příluky do konce poločasu vyrovnaly střelou na bližší tyč, zbytek půle se dohrával v klidu. Ve druhém jsme po standardce znovu vedly, Hercik jako stoper šel na hrot a hlavičkou úspěšně zakončil. Domácí nás ke konci zmáčkli, měli dvě situace, které mohly skončit gólem, štěstí se však přiklonilo na naši stranu. Konečně jsme získali tři body, kluci tak oslavili vítězství. Ztráta je samozřejmě velká. Může se však stát, že v sobotu porazíme Chropyni, Příluky prohrají a pak to už bude jen o pět bodů. Pořád máme o co hrát, budeme však potřebovat delší sérii s bodovým efektem. Dobře však víme, že týmy nad námi jsou silné. Nechceme do dohrát s ostudou, nikomu nedáme body zadarmo. Uvidíme, jak to pak dopadne.“

HVOZDNÁ – BŘEZNICE 2:3 (0:2)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu s předním týmem tabulky z Březnice jsme mohli vstoupit dobře, Burger však ve třetí minutě nedal šanci z malého vápna. Z protiútoku jsme naopak dostali gól, o tři minuty později druhý. Březnice byla v prvním poločase lepší, my se do hry dostali kolem 35. minuty, Marek Polách z trestného kopu nastřelil břevno, hlavičku Nahodila pak chytl brankář. Do druhé půle jsme vstoupili kontaktním gólem Vrány ze standardní situace, po rychlém protiútoku a další penaltě jsme znovu inkasovali z penalty. Dobývali jsme branku Březnice, hlavičkou Nahodila z 83. minuty jsme snížili. Hostující tým do konce utkání dvakrát vykopával míč z brankové čáry, vyrovnat se nám už bohužel nepodařilo.“