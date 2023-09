Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Domácí reprezentace sehrála vyrovnané utkání s dobře připraveným, rychlým a fotbalově zdatným soupeřem. Na začátku utkání prověřili pozornost Dyšlevského Daniel a David Dorazin, ale ten si v obou případech poradil. Po devíti minutách hry na druhé straně vrátil centrovaný míč Mňačko zpátky na přední tyč, kde dobíhal nikým nehlídaný Kadrle a z rohu brankoviště nedal Kristkovi šanci. Hosté po brance trochu ožili, Kadrle střílel z dvacítky těsně vedle. Domácí se snažili vyrovnat a podařilo se jim to po rohovém kopu, kdy se v pádu v 19. minutě prosadil hlavou k tyči Vopatřil a vyrovnal na 1:1. Brance domácích předcházela situace, při které hosté podnikli brejk, který jejich asistent na pomezí Vávra nemával, ale hlavní zapískal ofsajd, což přineslo první vznětlivou reakci z lavičky Březnice. Domácí pak zahráli volný kop, po kterém následoval roh – a z tohoto rohu dokázali vyrovnat. Hosté znovu protestovali, když tentokráte reklamovali útočný faul domácích, ale rozhodčí nebyl stejného názoru a vyrovnávací branku uznal. Dosti zhrublým slovníkem protestujícího Dyšlevského pak ocenil i žlutou kartou. Do poločasu se už skóre neměnilo. Po přestávce se domácí tým snažil o zvrat ve vývoji skóre, ale branky stříleli hosté. Na 1:2 zvyšoval hlavou po nákopu z trestného kopu kapitán Vávra, a když po uklouznutí domácího stopera Václava Pavlíčka postupovali sami na Kristka hostující Michal Pavlíček s Kadrlem, tak posledně jmenovaný zvýšil rozdíl skóre už na rozdíl dvou branek. Domácí prostřídali, dokázali tečí Davida Dorazína po střele Vopatřila snížit stav na 2:3, po nákopu Slezáka z levé strany přeletěl míč Dyšlevského, ale skončil na tyči. Na druhé straně vykopl Kristek střelu po brejku Kadrleho. Neuspěl ani domácí Vopatřil z hranice trestného území, Dyšlevský jeho střelu u paty tyče vyrazil a balony z trestných kopů poslali domácí přes zeď mimo konstrukci branky hostí. Ti si už výsledek pohlídali a vrátili tak domácím porážku z 1.kola poháru hejtmana."

Michal Dostál, trenér Březnice: „Do Tečovic jsme jeli po nevydařeném vstupu do soutěže, potřebovali jsme bodovat. Domácí jsme však skrze jejich formu a kvalitu brali s velkým respektem. Po delší době se nám postupně vrací kluci po zranění a začíná si to sedat. Celkově si myslím, že výhra na půdě Tečovic je zasloužená. Zápas se rozhodl hlavně ve druhé půli, ve které jsme soupeře zatlačili. Mrzí mě spousta zahozených šancí, hlavně ve druhém poločase, zápas jsme měli rozhodnout dříve, skóre mohlo být i vyšší. Víme, co nám drhne, postupně na to ovšem pracujeme a věříme v lepší výsledky. Chci poděkovat klukům za předvedenou hru a přístup. A početné skupině našich fanoušků, která nás dojela podpořit!"

VESELÁ – ZÁHLINICE 6:2 (5:1)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Kosí nás zranění, z různých důvodů máme další absence. Před začátkem utkání jsem nevěděl, v jaké sestavě nastoupíme, nakonec jsme měli jednoho náhradníka. Vzhledem k těmto okolnostem jsme utkání zvládli odehrát s přehledem. Herně to od nás mělo kvalitu, byli jsme uvolněni, Tomáš Janíček vstřelil čtyři góly, přičemž měl i další šance. V celém zápase jsme byli lepším týmem, po zásluze jsme vyhráli. Proč nás nebylo více? Je to i o přístupu, respektive nepřístupu některých, což si musíme probrat mezi sebou. Klukům jsem před zápasem říkal, že když se něco kazí, tak se to kazí. Vítězství je pro nás důležité, po dalším případném zaváhání bychom se dostali pod větší tlak."

David Kutňák, hráč Záhlinic: „Ve Veselé jsme začali katastroficky. Soupeř velmi efektivně trestal chyby a už ve 32. minutě jsme prohrávali 0:3. Ve 36. minutě se nám rozsvítil oheň naděje, kdy jsme z penalty snížili na 1:3, ale zhasl hned za 8 minut, kdy domácí zvýšili z penalty na 1:4 a za minutu na 1:5. Zápas byl prakticky rozhodnutý. Ve druhé půli jsme hráli lépe, ale výsledek jsme akorát upravili na konečných 2:6. Zápas jsme absolutně nezvládli, především tedy začátek. Soupeř vyhrál zcela zaslouženě. Doufám, že takový vstup do utkání se už nebude opakovat."

I. B tř., sk. B: Louky porazily Veselou, Fryšták přišel o výhru v nastavení

HVOZDNÁ – FRYŠTÁK 1:2 (1:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu s vedoucím mančaftem soutěže jsme vstoupili bez vykartovaného Pazdery a stopera Janoše. Nahradili je kluci, kteří odehráli dobrý zápas. V prvním poločase jsme určovali ráz utkání, byli jsme lepším týmem, vytvářeli si i šance, Zavadil ani Burger však gól nedali. Úmysl Fryštáku ke konci první půle vystihl Srovnal, který otevřel skóre, poločas jsme zaslouženě vyhráli 1:0. Hosté zahrozili pouze jednou Křenkem. Do druhé půle lépe vstoupil Fryšták, byl lepší na balonu, vytvářel si šance, hrál dobře po šestnáctku. Rozhodla 75. a 80. minuta, kdy jsme dvakrát z dálky z trestných kopů dostali branku, vždy se trefil Kovář. Potom jsme se vrhli do útoku, na Hrazdiru byla penalta, Nahodil ji však neproměnil. Jsme rozčarovaní, nemáme ani bod."

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Byl jsem v cizině, přišel jsem až na druhý poločas. Co jsem slyšel, tak úvodních 45 minut to bylo neuspořádané, domácí jen měli rychlé náběhy. Ve druhé půli pak náš mančaft ukázal kvalitu, u druhého gólu na 2:1 to asi jejich brankář podcenil, byla to střela ze 40 metrů. Vstup do sezony je famózní, jsem s ním hodně spokojený! Příští týden nás čeká Kostelec, tedy další derby."

HOLEŠOV B – LOUKY 9:1 (8:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Louky jsou nevyzpytatelný soupeř – v posledních letech předvádí určitý systém, něco dodržují, což se jim však proti nám nepovedlo. Od první minuty jsme byli lepším týmem, v úvodní minutě jsme orazítkovali břevno, v páté nastřelili tyčku. Pak to byla smršť čtyř branek, která Louky položila, brankář Oral se skoro nedotkl balonu, poločas nakonec skončil 8:0. Od trenéra hostů byl o přestávce slyšet docela vítr, něco pak ve druhém poločase začali plnit. My jsme to prostřídali, stav jsme pochopitelně měli v hlavě. Z naší strany to bylo pomalejší, přihrávky ve stylu lážo plážo, drtivý tlak jsme si už nevytvořili. Kuba Chudárek byl u všech osmi gólů v prvním poločase, vstřelil šest branek, vše však začínalo odzadu. V prvním poločase jsme plnili, co jsme chtěli hrát, vycházelo nám to, před svěřenci musím smeknout klobouk. V příštím kole jedeme do Veselé, což je pro mě z hráčského i trenérského hlediska noční můra, za posledních 15 let jsem tam vyhrál jen dvakrát a mám jednu remízu. Beru to jako obrovskou výzvu, kluky musím stoprocentně nachystat."

Petr Látal, trenér Louk: „V prvních deseti minutách měla obě mužstva tři šance, gól nepadl. Ten jsme dostali ve 12. minutě, po lavině chyb ve středu hřiště a ztrátě míčů jsme obdrželi další tři góly. Byly to naivní chyby. Upřímně to nepochopím, bylo po zápase. Domácí v úvodní půlce kralovali, druhá už byla vyrovnaná, skončila 1:1. Holešov však už nehrál s takovou intenzitou a nasazením."

I. B tř., sk. B: Dolní Lhota si vyšlápla na Veselou. Holešov B rozdrtil Březnici

PŘÍLUKY – SLUŠOVICE B 2:1 (2:0)

Patrik Berger, vedoucí Příluk: „V malém derby se více dařilo domácímu mužstvu, které už ve 20. minutě vedlo 2:0, trefili se Chludil a Julina. Zlomový moment přišel ve 26. minutě. V přerušené hře hostující Losťák udeřil loktem do zad domácího hráče a po udělené červené kartě se poroučel do sprchy. Ve druhém poločase mohli domácí svoje vedení ještě navýšit, ale v koncovce totálně selhali. Slušovice i v deseti dokázaly v 70. minutě snížit a v závěrečných minutách Příluku pořádně zatopit, ale výsledek už se nezměnil."

David Gajdůšek, trenér Slušovic: „Špatně jsme vstoupili do zápasu, nechali jsme si dát dva góly, přístup nebyl ideální. Utkání ovlivnila zbytečná červená karta, byla to nedisciplinovanost. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se chceme porvat o bod, za tuto část nemám klukům co vytknout. I v 10 lidech jsme vstřelili branku, v závěru jsme měli šance na vyrovnání, bohužel jsme nedokázali dát kýžený gól. Výsledky jsou jak na houpačce, za čímž stojí i proměnlivost sestavy."

KOSTELEC – TLUMAČOV 2:2 (1:1)

Petr Velikovský, předseda Kostelce: „Do druhého domácího utkání jsme šli s odhodláním získat první body v sezoně. Na samotném začátku zápasu jsme inkasovali branku po standardní situaci. V podstatě vzápětí se nám podařilo vyrovnat, když si hostující hráč dal vlastní gól po centru Plechače. Po dvou brzkých gólech bylo k vidění spíše bojovné utkání bez velkých šancí. Ve druhé půli jsme drželi více balon a snažili jsme se o vstřelení vedoucí branky. Hosté hrozili spíše rychlými protiútoky. Přibližně 15 minut před koncem se podařilo otočit výsledek brankou Prchala. Vedení jsme neudrželi a po rohovém kopu jsme inkasovali vyrovnávací gól. O všechny tři body nás tentokrát připravily neubráněné standardní situace."

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Do zápasu s posledním Kostelcem jsme nastoupili bez šesti hráčů základní sestavy, jeli jsme tam s mírnými obavami. Už ve čtvrté minutě jsme vstřelili gól ze standardky, vzápětí po naší chybě jsme bohužel inkasovali. Tímto výsledkem skončil i úvodní poločas, hrálo se bez vyložených šancí, povětšinou mezi šestnáctkami. To pokračovalo i ve druhé půli, ve které jsme inkasovali na 1:2, brzy se nám podařilo vyrovnat. Remízu s odstupem času bereme."

CHROPYNĚ – DOLNÍ LHOTA 4:0 (3:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Přijel k nám pro nás neznámý soupeř, od kterého jsme nevěděli, co čekat. Kluci však podali zodpovědný výkon, když o výsledku rozhodli již v prvním poločase. Lhotu jsme jednoznačně přehráli, ta ani jednou nevystřelila na naši branku. Po čtvrtém gólu jsme využili všechna střídání a utkání se už jen dohrávalo."