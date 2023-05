KOSTELEC – SLUŠOVICE B 0:4 (0:2)

Radek Novotný, trenér Kostelce: „Slušovice potvrdily roli favorita. V prvním poločase nás k ničemu nepustily, klidně mohly vstřelit pět gólů, bylo to pro nás ještě milosrdné. Působily fotbalověji, rychleji, trvalo nám, než jsme se dostali do hry. Ve druhém poločase jsme se hodně zlepšili, útočili jsme, nastřelili jsme i tyčku, gól jsme bohužel nedali. Hosté si utkání pohlídali, nezbývá nám, než jim pogratulovat. Pro nás je pozitivní, že dokážeme zakomponovat dorostence, chceme na to navázat. Se zraněným Danem Horáčkem je to špatné, do konce jarní části si nezahraje. Pak uvidíme, jak to v létě bude vypadat."

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „K utkání jsme přistoupili zodpovědně, upřímně jsem tak jednoznačný průběh nečekal. Myslel jsem si, že domácí budou kousat o trochu více. V první půli jsme byli jasně lepším týmem – jak kvalitou, tak pohybem. Vytvořili jsme si řadu příležitostí, ze kterých jsme si využili jen dvě. Aktivita byla jednoznačně na naší straně. Do druhého poločasu jsme vstoupili lehce vlažně, Kostelec hrál po větru, nakopávanými balony, přecházel do mírného tlaku, dokázali jsme však na to zareagovat. Poté jsme dali třetí a čtvrtý gól."